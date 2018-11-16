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Словакия - Украина: Прогноз от экспертов

16 ноября 2018, 10:00

СЛОВАКИЯ

Сборная Словакии проиграла оба поединка в своей группе и уже не имеет шансов на первую строчку. В стартовом поединке команда Стефана Тарковича в гостях уступила сборной Украины, хотя вполне могла рассчитывать и на одно очко, ведь до 80-й минуты удерживала нулевую ничью и пропустила гол с пенальти. Во втором туре словаки уступили на своем поле сборной Чехии 1:2, лишив себя любых шансов на первое место.

 

УКРАИНА

Сборная Украины отлично себя проявляет в Лиге Наций – команда Андрея Шевченко занимает первое место в группе и догнать ее уже не сможет никто. В первом туре украинцы дожали на последних минутах сборную Чехии и победили 2:1, затем также в концовке вырвали победу дома у Словакии, забив с пенальти. В последнем туре благодаря голу Руслана Малиновского украинцы обыграли Чехию дома со счетом 1:0 и застолбили за собой первую строчку.

 

СТАТИСТИКА И ЛИЧНЫЕ ВСТРЕЧИ

  • В трех матчах Лиги Наций Украина пропустила всего один гол
  • Только в одном из последних пяти выездных матчах Украина не забивала
  • Словакия трижды принимала дома Украину и только в одном поединке не смогла забить

 

Прогноз

Сборная Словакии уже не имеет шансов догнать украинцев, но вряд ли команда Тарковича позволит себе играть «спустя рукава». Два поражения серьезно ударили по настроению и амбициям словаков, которые имеют боеспособный состав и могли бы рассчитывать на большее. Украина уже обеспечила себе первое место и может себе позволить некоторую расслабленность, которую словаки должны превратить в забитые голы.

На наш взгляд, гости сухими не останутся. Прогноз – индивидуальный тотал Словакии больше одного гола. В Лиге Ставок такой исход предлагается с коэффициентом 1.70

Источник: www.vseprosport.ru

vseprosport
АВТОР
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Источник: Soccer.Ru
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