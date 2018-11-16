Голландия - Франция: Видеопрогноз от экспертов

16 ноября 2018, 10:01

НИДЕРЛАНДЫ

Сборная Голландии пропустила несколько последних крупных турниров, но в Лиге Наций также не показывает феноменальных результатов. В группе с Германией и Францией «оранжевые» идут вторыми, уступая лидерам французам четыре очка. Однако, команда Рональда Кумана имеет на один матч меньше, чем их сегодняшний соперник, поэтому при положительном для нее исходе сегодняшней встречи, сможет приблизиться к нему вплотную.

В прошлом туре голландцы сенсационно обыграли дома сборную Германии. Несмотря на плохую форму «бундестима», команда Кумана считалась аутсайдером поединка, но смогла в итоге полностью опровергнуть этот статус. Голландия забила трижды в ворота немцев, не позволив им отличиться даже одним голом, хотя соперник имел массу моментов, но все их растранжирил. Единственным дебютантом может сегодня стать полузащитник «Герты» Явайро Дилросун, но в целом Куман будет полагаться на тот же состав, который обыграл Германию в прошлом туре.

ФРАНЦИЯ

Сборная Франции триумфально провела Чемпионат Мира, на котором заработала золотые медали. Оправдывать свой статус команда Дидье Дешама продолжает и в Лиге Наций, где в трех матчах сумела взять семь очков. Единственный неудачный матч французы провели со сборной Исландии, где проигрывали 0:2 и в итоге закончили его ничьей 2:2, однако это была товарищеская встреча и потерей очков ее назвать нельзя.

В прошлом туре Лиги Наций французы обыграли сборную Германии со счетом 2:1 на своем поле. Однако, победа «трехцветным» далась отнюдь не легко – Тони Кроос забил с пенальти уже на 14-й минуте и поставил хозяев в очень сложное положение. Выйти из него Франция смогла только во втором тайме – дубль Антуана Гризманна принес ей победу, которая и сделал ее единоличным лидером группы.

СТАТИСТИКА И ЛИЧНЫЕ ВСТРЕЧИ

В последних пяти матчах Франция пять раз обыгрывала Голландию

Франция не проигрывает в последних 15 матчах – 11 побед и четыре ничьих

В последних трех матчах Голландия одержала всего одну победу

Прогноз

Сборная Голландии отлично себя проявила в поединке с Германией в прошлом туре, однако нельзя сказать, что у «оранжевых» нет слабых сторон. В прошлом матче немцы имели массу моментов и только благодаря везению и нереализации моментов голландцам удалось сохранить счет 1:0, а в конце провести еще несколько контратак. Франция является более опытной и классной командой, с ней такая тактика вряд ли сработает, да и в обороне в официальных матчах «трехцветные» показывают отличную игру.

Мы считаем, что у гостей больше шансов победить. Прогноз – азиатская фора (0) на Францию. В 1хСтавке такой исход предлагается с коэффициентом 1.72

Источник: www.vseprosport.ru