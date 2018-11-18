Швейцария - Бельгия: Прогноз от экспертов

18 ноября 2018, 11:18

ШВЕЙЦАРИЯ

Сборная Швейцарии вполне достойно проявляет себя в Лиге Наций и за три тура набрала уже шесть очков. В стартовом поединке команда Владимира Петковича разгромила 6:0 Исландию, но во втором туре в игре с бельгийцами уступила 1:2, пропустив решающий гол на последних минутах.

В третьем туре Швейцария вновь обыграла Исландию – на этот раз со счетом 2:1 в гостях, оставив таким образом себе шансы на первое место.

БЕЛЬГИЯ

Бельгия очень мощно выступила на Чемпионате Мира, заняв по итогу третье место. После окончания мундиаля команда Роберто Мартинеса продолжает радовать болельщиков яркой игрой и результатами, выиграв все три матча в Лиге Наций. Дважды бельгийцы обыграли сборную Исландии с общим счетом 5:0, а также нанесли поражение своему главному конкуренту за первую строчку, переиграв Швейцарию 2:1 на своем поле.

СТАТИСТИКА И ЛИЧНЫЕ ВСТРЕЧИ

Швейцария забивала в каждом из трех матчей в Лиге Наций

Только в одном из предыдущих пяти матчей Швейцария не смогла забить в ворота Бельгии

Только в одном из предыдущих трех матчей Бельгия не пропускала

Прогноз

Швейцария имеет возможность отбить у Бельгии первое место, но для этого ей нужно сегодня побеждать, и делать это как можно крупнее. Швейцарцы в Лиге Наций показывают очень яркий и результативный футбол, с которым вполне могут рассчитывать на очки.

Бельгия также сильна в атаке, но в обороне играет не слишком надежно, чем уже смогла один раз воспользоваться команда Петковича, но для ничьей ей этого гола не хватило. Терять швейцарцам уже нечего, поэтому есть смысл ждать от них сегодня атакующего футбола и забитых голов.

На наш взгляд, сухими гости не останутся. Прогноз – индивидуальный тотал Швейцарии больше одного гола. В 1хСтавке такой исход предлагается с коэффициентом 1.90

Источник: www.vseprosport.ru