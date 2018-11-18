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Англия – Хорватия: Видеопрогноз от экспертов

18 ноября 2018, 11:25

 

 

АНГЛИЯ

Готовилась английская сборная к матчу с Хорватией в товарищеском поединке с национальной командой США, которую обыграла пару дней назад дома со счетом 3:0. Таким образом, после поражения в первом туре Лиги Наций от Испании (1:2), сборная Англии не проигрывает уже четыре матча подряд. За этот период, кроме победы над американцами, англичане обыграли в товарищеской встрече Швейцарию (1:0), а также в Лиге Наций нанесли поражение на выезде испанцам (3:2). Единственный ничейный результат за этот отрезок, был как раз с Хорватией, матч с которой на выезде команда Гарета Саутгейта завершила вничью 0:0.

 

ХОРВАТИЯ

Хорватия очень неудачно стартовала в Лиге Наций. Балканская сборная в первом туре потерпела на выезде разгромное поражение от Испании (0:6), после чего набрала лишь одно очко в домашнем матче с англичанами. Казалось, что хорватам в этом турнире уже ничто не помешает вылететь в низший дивизион. Однако вице-чемпионы мира выиграли в последнем матче у испанцев (3:2), вернув интригу в борьбе за первое место в группе. Накануне матча с Испанией сборная Хорватии одержала также победу в товарищеской встрече с Иорданией (2:1).

 

СТАТИСТИКА И ЛИЧНЫЕ ВСТРЕЧИ

  • В пяти последних домашних матчах Англия одержала четыре победы.
  • Хорватия проиграла три из пяти предыдущих гостевых встреч.
  • Англия не проигрывала Хорватии в основное время в четырех последних матчах подряд, выиграв два из них.
  • В четырех из пяти последних очных матчей забивали обе команды.

 

Прогноз

Сборные Англии и Хорватии в нынешнем году играли уже дважды. На чемпионате мира в России хорваты в дополнительное время обыграли англичан со счетом 2:1, о ничейном результате в Лиге Наций говорилось выше. В целом Англия дома проигрывает редко. Сейчас команда имеет огромную мотивацию, серьезных потерь нет. Сборная Хорватии после ухода ряда футболистов серьезно потеряла в атаке.

Наш прогноз – победа Англии за 1.87 в БК Марафон.

Источник: www.vseprosport.ru

vseprosport
АВТОР
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Источник: Soccer.Ru
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