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Чехия - Словакия: Прогноз от экспертов

19 ноября 2018, 10:39

ЧЕХИЯ

Чехия не смогла себя качественно проявить в Лиге Наций и уже не имеет никаких шансов побороться за первое место. Дважды команда Ярослава Шилгавого проиграла Украине и уступает ей шесть очков. Единственную победу чехи добыли над Словакией во втором туре, обыграв ее со счетом 2:1 в гостях.  

На прошлой неделе чехи провели товарищеский матч с Польшей и смогли победить со счетом 1:0 в гостях, зарядившись положительными эмоциями перед официальной встречей.

 

СЛОВАКИЯ

Словакия первые два матча в Лиге Наций проиграла и лишила себя возможности побороться за первую строчку. Однако, в последнем туре коллектив Павла Гапала одержал убедительную победу над Украиной, отомстив ей за поражение в первом круге. Уже на шестой минуте словаки вышли вперед, а в середине первого тайма счет удвоили.

Во второй половине встречи Словакия забила еще два гола, позволив украинцам отметиться лишь голом престижа.

 

СТАТИСТИКА И ЛИЧНЫЕ ВСТРЕЧИ

  • В последних семи домашних матчах Чехия забивает
  • Чехия на своем поле пять раз принимала Словакию и в каждом из этих матчей забивала
  • В каждом из последних четырех последних матчей Словакия пропускала

 

Прогноз

Сборная Чехии на прошлой неделе добыла очень солидную победу над Польшей в гостях, за которую выступали все ключевые футболисты. Несмотря на товарищеский статус матча, этот успех явно должен помочь команде Шилгавого, которая никак не может наладить стабильную игру. Словакия также покуражилась в поединке с Украиной и попробует отомстить чехам за домашнее поражение, только вот сухой остаться ей будет крайне сложно, уж слишком слабы словаки в обороне в последних матчах.

Мы считаем, что сухими гости не останутся. Прогноз – индивидуальный тотал Чехии больше одного гола. В Лиге Ставок такой исход предлагается с коэффициентом 1.60

Источник: www.vseprosport.ru

vseprosport
АВТОР
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Источник: Soccer.Ru
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