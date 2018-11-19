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Германия - Голландия: Видеопрогноз от экспертов

19 ноября 2018, 10:41

 

 

ГЕРМАНИЯ

Сборная Германии вряд ли может занести себе в активе выступления в нынешней Лиге Наций – команда Йоахима Лёва расположилась на последнем месте и имеет в активе всего одно очко. Переместиться со дна таблицы немцы не могут уже сегодня, но обыгрывать сборную Голландии им крайне необходимо, уж слишком ударило по имиджу «бундестим» поражение 0:3 в Амстердаме.

На неделе Германия в товарищеском поединке не оставила шансов россиянам, легко обыграв их дома. Уже на восьмой минуте Лерой Сане открыл счет в матче, а на 25 минуте Никлас Зюле удвоил преимущество своей команды. Еще до перерыва усердиями Сержа Гнабри счет был доведен до разгромного, но в итоге поединок так и завершился победой немцев со счетом 3:0, которая прервала серию из двух поражений подряд.

После поединка с Россией покинул расположение сборной Юлиан Дракслер, у которого небольшое повреждение.

 

НИДЕРЛАНДЫ

Голландия пропустила последний Чемпионат Мира, что добавило команде злости, которую она и выпускает в Лиге Наций. За три матча команда Рональда Кумана взяла шесть очков, лишь в первом туре позволив новоиспеченным чемпионам мира французам взять над собой верх. От первой Франции голландцев отделяет одно очко, поэтому при удачном исходе сегодняшнего матча, они и вовсе могут возглавить таблицу.

На неделе команда Кумана сумела ответить французам за поражение в первом туре. Голландцы имели преимущество по ходу первого тайма, но забить смогли лишь на последней его минуте – отличился Джорджиньо Вейналдум. Во второй половине встречи хозяева старались обезопасить свои ворота и их усилия не прошли даром – Франция так и не смогла ответить своим голом, а вот свои ворота удержать на замке не смогла – второй гол Голландии записал на свой счет Мемфис Депай на шестой добавленной минуте.

 

СТАТИСТИКА И ЛИЧНЫЕ ВСТРЕЧИ

  • Германия не проигрывает на своем поле в последних четырех матчах – три победы и одна ничья
  • В последнем матче с Голландией на своем поле немцы победили со счетом 3:0
  • Голландия не выигрывает в последних четырех выездных матчах – одно поражение и три ничьих

 

Прогноз

Сборная Германии отлично себя проявила в игре с Россией на неделе и смогла одержать убедительную победу. Успех обязан вернуть команде веру в свои силы, ведь последнее место в группе вряд ли удовлетворяет наставника, да и футболистов «бундестим», привыкших всегда и везде быть первыми.

Поражение 0:3 в Амстердаме случилось не так давно и наверняка еще свежо в памяти немцев, поэтому отомстить сопернику они явно постараются. Обе команды находятся в хорошей форме, но Германия играет дома и имеет гораздо больше опытных игроков, способных прервать неудачную серию команды в Лиге Наций.

Мы считаем, что гости останутся без очков. Прогноз – победа Германии. В 1хСтавке такой исход оценивается коэффициентом 1.91

Источник: www.vseprosport.ru

vseprosport
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Источник: Soccer.Ru
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