Франция – Уругвай: Прогноз от экспертов

20 ноября 2018, 11:23

ФРАНЦИЯ

Сборная Франции на данный момент обладает одним из самых лучших составов в мире. Ее выступление в последние годы достойно уважения. На домашнем чемпионате Европы «трехцветные» добрались до финала. Уверенно прошли отбор на Чемпионат мира, после чего выиграли его нынешним летом.

Французы выдали прекрасную беспроигрышную серию из 15 матчей, на протяжении которой команда побеждала в 11 из них. Прервалась эта серия только в последнем поединке, в котором Франция уступила в Лиге Наций на выезде Нидерландам (0:2).

УРУГВАЙ

Сборная Уругвая тоже неплохо выступила на последнем мундиале. Команда выиграла группу, после чего выбила в плей-офф Португалию, однако в четвертьфинале была остановлена как раз Францией. Проиграли французам тогда южноамериканцы со счетом 0:2. По окончании чемпионата мира Уругвай сыграл четыре товарищеских поединка. Победить в них удалось только Мексику (4:1), после чего последовали три кряду поражения - от Южной Кореи (1:2), Японии (3:4) и Бразилии (0:1).

СТАТИСТИКА И ЛИЧНЫЕ ВСТРЕЧИ

Уругвай проиграл три последних товарищеских матча подряд.

В трех из четырех предыдущих товарищеских матчах забивали обе команды.

В восьми из десяти последних товарищеских встречах Франции забивали обе команды.

Прогноз

Товарищеские поединки сборной Франции радуют обилием забитых голов, причем отличаются часто обе команды. Уругвай в товарняках тоже отличается регулярно. Считаем, что соперники порадуют забитыми голами.

Наш прогноз – обе забьют за 2.29 в БК 1хСтавка.

Источник: www.vseprosport.ru