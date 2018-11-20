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Швеция – Россия: Видеопрогноз на футбол от экспертов

20 ноября 2018, 11:25

 

 

ШВЕЦИЯ

Сборная Швеции в минувшем туре одержала на выезде очень важную победу на Турцией со счетом 0:1, взяв, таким образом, реванш за домашнее поражение в первом круге (2:3). Мало того, успех в матче с турками подарил команде Янне Андерссона возможность занять первое место в группе.

Сейчас ситуация в турнирной таблице выглядит следующим образом. У сборной России, которая лидирует, семь очков. Швеция набрала четыре пункта, а Турции – три. Турки идут на понижение в классе, а шведы при победе с любым счетом займут первую строчку, так как матч на выезде с россиянами завершили вничью 0:0.

 

РОССИЯ

Сборная России, кроме ничейного результата со Швецией, дважды обыграла в Лиге Наций Турцию. В первом туре это удалось сделать на выезде, а в минувшем - дома. На выезде победа над турками  была со счетом 2:1, а дома команда Станислава Черчесова голов не пропускала, а вот точные удары Романа Нойштедтера и Дениса Черышева принесли успех.

Накануне матча со шведами сборная России провела контрольную встречу с Германией, которую полностью провалила. Немцы играли далеко не основным составом, тем не менее, сумели уже в первом тайме трижды расписаться в воротах россиян.

 

СТАТИСТИКА И ЛИЧНЫЕ ВСТРЕЧИ

  • Швеция в Лиге Наций в среднем забивала один гол и столько же пропускала.
  • Россия в Лиге Наций в среднем забивала по 1.3 гола за матч, а пропускала по 0,3.
  • В первом круге соперники сыграли вничью 0:0.
  • В шести последних очных матчах соперников не пробивался тотал больше 2.5.
  • Швеция не проиграла дома России ни одного из четырех матчей, одержав в них две победы.

 

Прогноз

Как показывают очные поединки, голов в матчах между Швецией и Россией забивается немного. Игра шведов больше заточена под оборону, и именно этому они пробились на Чемпионат мира, где выступили вполне достойно. Вряд ли соперники будут особо форсировать события. Поэтому, не ждем много голов в матче.

Наш прогноз – тотал меньше 2.5 за 1.63 в БК 1хСтавка.

Источник: www.vseprosport.ru

vseprosport
АВТОР
vseprosport
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Источник: Soccer.Ru
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