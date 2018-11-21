«Сантос» - «Ботафого»: прогноз на футбольный матч от сайта ВсеПроСпорт.ру

21 ноября 2018, 13:10

САНТОС

«Сантос» неудачно начал чемпионат, но во втором круге сумел прибавить, вплотную приблизившись к зоне Кубка Либертадорес. Однако, в тот момент, когда цель была уже очень близка, «рыбы» вновь попали в кризис, который вполне может лишить их шансов на шестую строчку. Сейчас команда Куки имеет в активе 46 баллов и идет на 10-м месте, уступая шестому «Атлетико Минейро» семь очков.

БОТАФОГО РЖ

«Ботафого» вполне достойно проводит нынешний сезон, располагаясь после 35 туров на девятой строчке в таблице. От зоны вылета команда Жозе Маннарино оторвалась уже на 10 баллов, которые являются гарантией сохранения прописки в Серии А. В прошлом туре «Ботафого» весьма неожиданно дома обыграл «Интернасьонал» со счетом 1:0, добыв таким образом четвертую победу подряд.

СТАТИСТИКА И ЛИЧНЫЕ ВСТРЕЧИ

В четырех последних домашних матчах «Сантос» четыре раза обыграл «Ботафого»

В 10 последних домашних матчах «Сантос» всего один раз проиграл

В трех последних выездных поединках «Ботафого» одержал всего одну победу

Прогноз

«Сантос» попал в полосу неудач, но пока еще не лишился всех шансов на шестое место. Для того, чтобы остаться в числе претендентов на зону Кубка Либертадорес, «Сантосу» необходимо побеждать сегодня «Ботафого». «Рыбы» имеют очень сильный состав и отлично играют на своем поле, у них есть потенциал для победы над набравшим ход «Ботафого», который в Сан-Паулу против «Сантоса» не может взять очки уже четыре года.

По нашему мнению, гости останутся ни с чем. Победу «Сантоса» Лига Ставок оценивает коэффициентом 1.87, им мы и предлагаем воспользоваться.

Источник: www.vseprosport.ru