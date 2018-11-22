«Бенфика» - «Арока»: Прогноз от экспертов

22 ноября 2018, 11:33

БЕНФИКА

«Бенфика» не слишком уверенно начала сезон в чемпионате, набрав в 10 матчах лишь 20 очков. Несколько серьезных ошибок, допущенные «орлами» на старте, опустили команду Руя Витории на четвертую строчку в таблице и сейчас она отстает от лидера «Порту» на четыре балла. В последнем матче «Бенфика» уверенно обыграла «Тонделу» со счетом 3:1 в гостях, добыв шестую победу в чемпионате.

АРОКА

«Арока» выступает в данный момент во втором по силе португальском чемпионате, Сегунде, и нельзя сказать, что там она преуспевает. За девять матчей коллектив Кима Машаду сумел взять лишь девять очков, с которыми и расположился на 13-й строчке в таблице. От второй «Пасуш де Феррейры» сегодняшние гости отстают уже на девять баллов, которые уже можно считать огромными гандикапом.

СТАТИСТИКА И ЛИЧНЫЕ ВСТРЕЧИ

«Бенфика» шесть раз дома принимала «Ароку» и выиграла пять поединков, один матч завершился ничьей

Последние четыре домашних матча «Бенфика» выиграла у «Ароки» с общим счетом 14:1

В трех последних матчах «Арока» одержала всего одну победу

Прогноз

«Бенфика» имеет возможность хорошенько размяться на «Ароке» перед важнейшим матчем с «Баварией» в Лиге Чемпионов. Вряд ли у Витории есть необходимость беречь основных футболистов, напротив, игровую практику наверняка получат все, кто не ездил в свои сборные. В такой ситуации у «Ароки» остается не так много шансов – «орлы» будут агрессивны и не дадут поблажки, есть все предпосылки к тому, что гости сегодня будут разгромлены.

По нашему мнению, гостям рассчитывать не на что. Прогноз – азиатская фора (-2) на «Бенфику». В 1хСтавке такой исход оценивается коэффициентом 2.00

Источник: www.vseprosport.ru