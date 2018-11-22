  • Вчера
  • Сейчас
  • Сегодня
  • Завтра
Все матчи
  • Важные
  • Россия. Премьер-Лига
  • Англия. Премьер-Лига
  • Англия. Кубок
  • Испания. Примера
  • Германия. Бундеслига
  • Франция. Лига 1
  • Австралия. А-Лига
  • Албания. Суперлига
  • Бельгия. Про-Лига
  • Болгария. Первая лига
  • Германия. Бундеслига 2
  • Германия. Третья лига
  • Дания. Суперлига
  • Испания. Сегунда
  • Италия. Серия B
  • Катар. Старс Лига
  • Копа Судамерикана
  • Мексика. Примера-Дивизион
  • Нидерланды. Ередивизи
  • Польша. Экстракласса
  • Португалия. Примейра
  • Румыния. Лига 1
  • Сербия. Суперлига
  • США. МЛС
  • Турция. Супер-Лига
  • Франция. Лига 2
  • Хорватия. Первая лига
  • Чехия. Первая Лига
Англия. Премьер-Лига 2018/2019, 14 тур 1 X 2
23:00 сегодня  Кардифф -:-  Вулверхэмптон 3.76 3.25 2.23
Германия. Бундеслига 2018/2019, 13 тур 1 X 2
22:30 сегодня  Фортуна -:-  Майнц 2.65 3.45 2.79
Испания. Примера 2018/2019, 14 тур 1 X 2
23:00 сегодня  Райо Вальекано -:-  Эйбар 2.97 3.54 2.46
Россия. Премьер-Лига 2018/2019, 16 тур 1 X 2
19:30 сегодня  Рубин -:-  Динамо М 2.06 3.00 4.333
Франция. Лига 1 2018/2019, 15 тур 1 X 2
22:45 сегодня  Сент-Этьен -:-  Нант 2.17 3.35 3.75
ГлавнаяБлогиВсеПроСпорт.ру

«Бенфика» - «Арока»: Прогноз от экспертов

22 ноября 2018, 11:33

БЕНФИКА

«Бенфика» не слишком уверенно начала сезон в чемпионате, набрав в 10 матчах лишь 20 очков. Несколько серьезных ошибок, допущенные «орлами» на старте, опустили команду Руя Витории на четвертую строчку в таблице и сейчас она отстает от лидера «Порту» на четыре балла. В последнем матче «Бенфика» уверенно обыграла «Тонделу» со счетом 3:1 в гостях, добыв шестую победу в чемпионате.

 

АРОКА

«Арока» выступает в данный момент во втором по силе португальском чемпионате, Сегунде, и нельзя сказать, что там она преуспевает. За девять матчей коллектив Кима Машаду сумел взять лишь девять очков, с которыми и расположился на 13-й строчке в таблице. От второй «Пасуш де Феррейры» сегодняшние гости отстают уже на девять баллов, которые уже можно считать огромными гандикапом.

 

СТАТИСТИКА И ЛИЧНЫЕ ВСТРЕЧИ

  • «Бенфика» шесть раз дома принимала «Ароку» и выиграла пять поединков, один матч завершился ничьей
  • Последние четыре домашних матча «Бенфика» выиграла у «Ароки» с общим счетом 14:1
  • В трех последних матчах «Арока» одержала всего одну победу

 

Прогноз

«Бенфика» имеет возможность хорошенько размяться на «Ароке» перед важнейшим матчем с «Баварией» в Лиге Чемпионов. Вряд ли у Витории есть необходимость беречь основных футболистов, напротив, игровую практику наверняка получат все, кто не ездил в свои сборные. В такой ситуации у «Ароки» остается не так много шансов – «орлы» будут агрессивны и не дадут поблажки, есть все предпосылки к тому, что гости сегодня будут разгромлены.

По нашему мнению, гостям рассчитывать не на что. Прогноз – азиатская фора (-2) на «Бенфику». В 1хСтавке такой исход оценивается коэффициентом 2.00

Источник: www.vseprosport.ru

vseprosport
АВТОР
vseprosport
ВсеПроСпорт.ру
БЛОГ
ВсеПроСпорт.ру
Источник: Soccer.Ru
Поделиться
Обсудить
Все комментарии
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 
Rambler's Top100