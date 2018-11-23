«Локомотив» - «Урал»: Прогноз от экспертов

23 ноября 2018, 13:14

ЛОКОМОТИВ М

«Локомотив» ужасно начал чемпионат и едва не лишился своей должности тренер, но в итоге Юрий Семин отблагодарил руководство за доверие и вывел «Локомотив» на третью строчку в таблице. От лидера «Зенита» «железнодорожники» отстают на шесть баллов, которые уже нельзя назвать непреодолимым препятствием.

В прошлом туре «Локомотив» встречался с «Рубином» в гостях и сумел взять один балл. Команды показали довольно скучный футбол, логичным итогом которого стала нулевая ничья. Таким образом прервалась победная серия «железнодорожников», насчитывавшая к тому моменту пять поединков к ряду.

На следующей неделе команде Семина предстоит сыграть дома с «Галатасараем», от этого поединка зависит, сыграет ли команда весной в Лиге Европы.

УРАЛ

«Урал» не впечатлял на старте сезона – команда Дмитрия Парфенова очень тяжело входила в сезон и долгое время обитала неподалеку от зоны вылета. Ближе к зимней паузе «шмели» наконец-то прибавили в игре и сейчас находятся на седьмой строчке в таблице, отставая от зоны Лиги Европы всего на четыре очка.

В прошлом туре «Урал» обыграл дома «Оренбург». Уже на 31-й минуте Николай Димитров открыл счет в матче, а на 86-й минуте болгарский полузащитник оформил дубль. «Оренбург» смог ответить лишь голом престижа, заслуженно отдав три балла хозяевам. Таким образом «шмели» одержали вторую победу подряд, а в целом их серия без поражений составляет уже четыре матча.

К игре с «Локомотивом» «Урал» готовился на Кипре – суровые погодные условия в Екатеринбурге не позволил «шмелям» полноценно подготовиться к игре с чемпионом России дома.

СТАТИСТИКА И ЛИЧНЫЕ ВСТРЕЧИ

«Локомотив» выиграл последние четыре матча у «Урала»

«Локомотив» не проигрывает в последних шести матчах чемпионата – пять побед и одна ничья

«Урал» никогда не побеждал «Локомотив» в гостях – три поражения и две ничьих

Прогноз

«Локомотив» набрал отличную форму и несмотря на неудачу в Казани, подходит к поединку с «Уралом» в отличном настроении. Успешная серия позволила «железнодорожникам» вплотную приблизиться к «Зениту» и наверняка чемпион намерен уйти на зимнюю паузу, как минимум, вторым. «Урал» выдал несколько солидных матчей, но с соперником уровня «Локомотива» бороться ему будет куда сложнее, в классе с командой Семина «шмелям» тягаться еще очень рано. Хозяева находятся в отличной форме и имеют все шансы разжиться очередными тремя очками.

На наш взгляд, гостям рассчитывать не на что. Прогноз – победа «Локомотива». В 1хСтавке такой исход оценивается коэффициентом 1.60

Источник: www.vseprosport.ru