Охотники за результатом разрушают тренды (выпуск №5)

23 ноября 2018, 13:16

В пятом выпуске «Охотников за результатами» мы вспоминаем о ставках, сделанных перед ноябрьской паузой на игры сборных. «Боруссия» М одержала уверенную победу и позволила пройти нашей ставке на ее двойной шанс. «Хоффенхайм» и «Аугсбург» не пробили тотал больше 4,0. А «Дженоа» - свой индивидуальный тотал. Единственный неудачный выстрел был произведен по паре «Арсенал» - «Вулверхэмптон».

Сегодня охотимся в АПЛ на «Тоттенхэм», «Челси» и «Фулхэм». В Ла Лиге на «Атлетик». В концовке возвращаемся к теме многострадального «Монако».

Источник: www.vseprosport.ru