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Англия. Премьер-Лига 2018/2019, 14 тур 1 X 2
23:00 сегодня  Кардифф -:-  Вулверхэмптон 3.76 3.25 2.23
Германия. Бундеслига 2018/2019, 13 тур 1 X 2
22:30 сегодня  Фортуна -:-  Майнц 2.65 3.45 2.79
Испания. Примера 2018/2019, 14 тур 1 X 2
23:00 сегодня  Райо Вальекано -:-  Эйбар 2.97 3.54 2.46
Россия. Премьер-Лига 2018/2019, 16 тур 1 X 2
19:30 сегодня  Рубин -:-  Динамо М 2.06 3.00 4.333
Франция. Лига 1 2018/2019, 15 тур 1 X 2
22:45 сегодня  Сент-Этьен -:-  Нант 2.17 3.35 3.75
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Охотники за результатом разрушают тренды (выпуск №5)

23 ноября 2018, 13:16

 

 

В пятом выпуске «Охотников за результатами» мы вспоминаем о ставках, сделанных перед ноябрьской паузой на игры сборных. «Боруссия» М одержала уверенную победу и позволила пройти нашей ставке на ее двойной шанс. «Хоффенхайм» и «Аугсбург» не пробили тотал больше 4,0. А «Дженоа» - свой индивидуальный тотал. Единственный неудачный выстрел был произведен по паре «Арсенал» - «Вулверхэмптон».

Сегодня охотимся в АПЛ на «Тоттенхэм», «Челси» и «Фулхэм». В Ла Лиге на «Атлетик». В концовке возвращаемся к теме многострадального «Монако».

Источник: www.vseprosport.ru

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Источник: Soccer.Ru
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