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«Атлетико» – «Барселона»: Видеопрогноз от экспертов на футбол

24 ноября 2018, 11:51

 

 

АТЛЕТИКО МАДРИД

«Атлетико» в этом сезоне показывает худшие результаты, чем в предыдущем, но на общем фоне «матрасники» выглядят достаточно неплохо, поскольку «Барса» и «Реал» играют не намного лучше. Точнее, «сливочные» как раз-то играют хуже.

Главных успехов «Атлетико» добивается на родном «Ванда Метрополитано», где подопечные Симеоне выиграли семь из восьми поединков в этом сезоне. В последних пяти матчах «Атлетико» дома победил в Лиге Чемпионов «Брюгге» (3:1) и «Боруссию» Дортмунд (2:0), а в чемпионате «Бетис» (1:0), «Реал Сосьедад» (2:0) и «Атлетик» (3:2), выбравшись на третью строчку в Примере.

К несчастью для команды Диего Симеоне, перед матчем с «Барсой» травмы покосили как раз защитную линию команды. Точно с каталонцами не сыграет Диего Годин. Также под сомнением участие в поединке Хуанфрана и Хосе Хименеса.

 

БАРСЕЛОНА

У «Барселоны» все складывалось просто отлично, но последние два поединка все-таки пошатнули позиции каталонцев. После предыдущего международного перерыва «сине-гранатовые» провели отличный игровой отрезок, победив «Севилью» (4:2), разгромив «Реал» (5:1), обыграв «Интер» (1:0), «Культурал Леонесу» (1:0) и «Райо Вальекано» (3:2). Это позволило подопечным Эрнесто Вальверде даже несколько оторваться от преследователей.

Но в следующих матчах «Барса» сыграла вничью с «Интером» (1:1) в Лиге Чемпионов, а также неожиданно проиграла дома «Бетису» (3:4). Созданный ранее гандикап позволил каталонцам остаться на первой строчке, но теперь позади «Барселоны» образовался целый ряд преследователей, у которых лишь на одно очко меньше. Одним из них, собственно, и является «Атлетико».

Что точно должно беспокоить фанатов «Барсы», так это гостевая статистика их любимцев. Выиграли каталонцы на выезде в трех из шести предыдущих матчей.

Помочь «Барселоне» в поединке с «Атлетико» точно не сможет дисквалифицированный Иван Ракитич и, вероятно, защитник Томас Вермален. Зато уже восстановился от травмы Филиппе Коутиньо.

 

СТАТИСТИКА И ЛИЧНЫЕ ВСТРЕЧИ

  • Беспроигрышная серия «Атлетико» в чемпионате достигла девяти матчей.
  • Дома «матрасники» выиграли пять из шести предыдущих поединков в Ла Лиге.
  • «Барселона» на выезде в чемпионате выиграла три из шести минувших встреч.
  • «Барса» забила и пропустила во всех десяти последних матчах Примеры.
  • В семи из десяти предыдущих гостевых поединков чемпионата каталонцы забили не менее двух мячей.
  • В очном противостоянии «Барселоны» и «Атлетико» в последнее время наблюдается определенное преимущество на стороне каталонцев. Однако оно не настолько явное: в пяти последних очных встречах этих клубов «сине-гранатовые» выиграли дважды, еще два матча завершились ничьими и в одном из поединков победил «Атлетико».

 

Прогноз

Поединок «Атлетико» и «Барселоны», безусловно, обещает стать очень увлекательным. «Матрасники» великолепно выступают дома, а «Барса» посредственно играет на выезде, но проигрывать в этой встрече каталонцам очень нежелательно. Мы же обратим внимание на то, что у «Атлетико» будут отсутствовать сразу несколько важных исполнителей линии обороны. У «Барсы» сейчас серьезные проблемы в защите, но забивают каталонцы все еще много. У «Атлетико» тоже с атакой все в порядке.

Наш прогноз – обе забьют за 1.79 в БК Марафон

Источник: www.vseprosport.ru

vseprosport
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Источник: Soccer.Ru
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