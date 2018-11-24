«Тоттенхэм» – «Челси»: Видеопрогноз от экспертов на футбол

24 ноября 2018, 11:54

ТОТТЕНХЭМ

«Тоттенхэм» подходит к поединку с «Челси» с четырехматчевой выигрышной серией. Однако «шпоры» на протяжении этого периода не обыгрывали команды, которые можно считать топовыми. Подопечные Почеттино победили «Вест Хэм» (3:1), «Вулверхэмптон» (3:2), ПСВ (2:1) и «Кристал Пэлас» (1:0). Эти успехи позволили команде закрепить за собой четвертую строчку в АПЛ , пройти в следующий раунд Кубка Лиги и улучшить шансы на выход в 1/8 ЛЧ .

Однако у «Тоттенхэма» неприятная статистика встреч с командами из лидирующей группы. В Премьер-лиге «шпоры» проиграли «Манчестер Сити» (0:1), «Ливерпулю» (1:2) и сумели разгромить «Манчестер Юнайтед» (3:0), а в Лиге Чемпионов уступили «Барселоне» (2:4) и «Интеру» (1:2). В прошлом сезоне «Тоттенхэм» определенно выступал лучше в таких матчах.

Помочь в поединке с «Челси» «шпорам» не смогут Дэнни Роуз, Давинсон Санчес, Мусса Дембеле и Киран Триппьер. Зато уже полностью восстановился защитник Ян Вертонген.

ЧЕЛСИ

У «Челси» дела идут гораздо лучше, хотя домашняя ничья с «Эвертоном» в предыдущем туре, безусловно, ухудшила положение команды Маурисио Сарри. Из-за нее «пенсионеры» упустили вторую строчку, оказавшись на третьем месте.

Однако общая статистика «Челси» впечатляет. «Синие» не проигрывают уже 18 поединков подряд Причем встречались за этот период подопечные Саррии и с командами лидирующей группы. «Челси» добыл победу над «Арсеналом» (3:2), «Ливерпулем» (2:1), а также сыграл вничью с тем же «Ливерпулем» (1:1) и МЮ (2:2). Однако нельзя не отметить, что лишь одну с этих встреч «пенсионеры» провели на выезде.

С другой стороны, гостевая статистика «Челси» в этом чемпионате очень привлекательная. «Пенсионеры» разгромили «Хаддерсфилд» (3:0), «Саутгемптон» (3:0), «Бернли» (4:0), победили «Ньюкасл» (2:1) и сыграли вничью лишь с «Вест Хэмом» (0:0).

В отличие от «Тоттенхэма», у «Челси» проблем с составом нет. Под вопросом на матч лишь полузащитник Матео Ковачич.

СТАТИСТИКА И ЛИЧНЫЕ ВСТРЕЧИ

«Тоттенхэм» выиграл все четыре последних матча.

Дома «шпоры» победили только в двух из шести предыдущих поединков.

Беспроигрышная серия «Челси» достигла 18 встреч.

На выезде «пенсионеры» выиграли семь из восьми матчей в текущем сезоне.

В очных матчах «Челси» и «Тоттенхэм» в последние сезоны, как правило, обмениваются домашними победами. Исключением является только прошлый чемпионат, в котором «синие» на «Уэмбли» победили (2:1), но на «Стэмфорде» проиграли «шпорам» (1:3).

В пяти из шести последних личных встреч рассматриваемых клубов сыграла ставка «тотал больше 2.5».

Прогноз

«Тоттенхэму» в среду предстоит провести важнейший матч Лиги Чемпионов против «Интера», однако это совсем не значит, что с «Челси» «шпоры» будут играть не на максимуме своих возможностей. В команде Почеттино полны решимости, наконец, добиться победы над грандом.

Однако у «Челси» тоже есть свои задачи, и команду Сарри не сковывает Лига Чемпионов. Таким образом, учитывая статистику очных встреч, здесь можно ждать голов. Обе команды постараются здесь победить, поэтому не станут закрываться на своей половине.

Наш прогноз – обе забьют и тотал меньше 5.5 за 1.76 в БК 1хСтавка

Источник: www.vseprosport.ru