«Шпоры» заискрились. Сарри впервые проиграл в АПЛ

вчера, 23:03

«Соккер.ру» поздравляет поклонников «Тоттенхэма» и хвалит команду Почеттино – преподали урок крутой домашней игры на «Уэмбли» Сарри и его «Челси».

Сеньор Маурисио хочет выиграть трофей, чтобы его не спрашивали об отсутствии кубков на каждой пресс-конференции? Для этого нужно исправить один существенный изъян крутого тренера. Сарри совершенно не умеет играть против прямых конкурентов, даже в Лиге Европы решающие матчи проигрывал.

«Челси» до тринадцатого тура успел сыграть с «Ливерпулем» вничью. А в Суперкубке проиграл «Сити». Теперь приехал на обрастающий легендарностью новый «Уэмбли», и на стадионе, где Кейн недавно забивал за сборную, Харри сумел отличиться в составе клуба. Впрочем, расписался в воротах Кепы не только центрфорвард.

Поскольку «шпоры» и «аристократы» в дерби даже побоища не так давно устраивали – принципиальность витала в воздухе. Но лучше дух игры изначально поймали футболисты Почеттино. Бывают матчи, в которых одна команда лучше смотрится физически. Бывают поединки, когда одна сторона выбрала правильную линию поведения.

Сегодня явно не вечер «Челси», поскольку даже если кивнуть на возможность увидеть пенальти в ворота Льориса до перерыва, то один эпизод не отменяет массы ошибок футболистов Сарри и самого тренера. «Шпоры» расслабились в концовке, но только после третьего мяча.

Цифровое измерение матча

18:13 – счет по ударам, а вот когда переходим к более важным выстрелам в створ, то видим удивительный счет 9:2. Редко в дерби такого уровня одна из команд настолько чаще угрожает чужим воротам. Сегодня многие будут ругать Кепу, но он отбил 6 ударов из 9.

40 % на 60 % - разница по владению мячом говорит в пользу плана Почеттино на матч. Маурисио хитро придумал, как выстроить игру против «Челси». Он отдал команде Сарри мяч, но применил с первых минут такой прессинг, что даже у Жоржиньо было всего 43 точных паса.

16:11 – победа «шпор» по передачам под удар. Но «Челси» тратил свои атаки на удары мимо ворот или в защитников, тогда как у «Тоттенхэма» был человек, что разогнал сразу семь крутых атак. Речь о Эриксене, который создал больше моментов, чем вся линия атаки «Челси» - Азар, Мората и Виллиан в сумме отдали 5 пасов под удары.

9:22 – разница по перехватам подсказывает, что «шпоры» сознательно отдавали «Челси» мяч. Они позволяли совершать промежуточные пасы, ведь по передачам и их точности разница очень большая – 370:552, «Челси» был точнее в среднем на 10 %, а вот когда речь заходила об атаках с завершением и контратаках, тогда возвращаемся к победе «Тоттенхэма» 9:2 по точным выстрелам. Классика матча, в котором один тренер переиграл второго. А дальше все пошло, как по маслу.

Неудача дерби. Игра Жоржиньо («Челси»)

Надеемся, у Азара будет все в порядке со здоровьем, но даже бельгиец, сыграв банально, разочаровал меньше, чем оборонцы «Челси» с вратарем, или чем бразильский итальянец в центре поля у «Челси». Во-первых, Почеттино приставил к Жоржиньо опекуна Алли, и тот полностью справился с задачей, а дополнительно гол и пас организовал. У хавбека «Челси» было мало передач, не обострял, не закрыл подходы к штрафной, хотя играл ниже Канте и Ковачича, как обычно. Неудачный матч для правой руки Сарри на поле.

Герой поединка. Кристиан Эриксен («Тоттенхэм»)

Очень понравился Сон, не только проходом и голом. Кейн и Алли в полном порядке, хотя оба могли чуть лучше распорядиться моментами. У «шпор» все сыграли прилично, начиная с тренера Почеттино. Но выделить хочется того, кого любимым игроком в составе соперника назвал Сарри. Датчанин не подвел Маурисио, ведь отдал две голевые передачи, много владел мячом, показал солидный процент точности передач, а еще отдал семь ключевых передач. Феноменальный показатель, Эриксен – диспетчер для большого клуба.

Почеттино прошел кастинг в «Реал»

Сначала Перес посмотрел матч «Эйбара» и «Реала», а потом на контрасте включил битву «Тоттенхэма» и «Челси». Первого тайма ему хватило, чтобы пожелать увидеть такой же футбол от мадридского гранда. Говорили недавно о возвращении Моуриньо в «Реал», но Жозе даже из МЮ не выжимает ничего внятного.

Почеттино попробуют забрать в Испанию следующим летом, и тренер заслужил подобное предложение. Пусть трофеи не брал, как и Сарри в «Наполи», игра у «шпор» имеется. А если бы не чемпионат мира, отобравший силы у многих игроков «шпор» и отправивший часть бельгийцев и англичан в лазарет, лондонцы могли набрать даже больше пунктов.

Зато у них нет ничьих, есть целых 10 побед, что намекает – по пониманию футбола в АПЛ не три наставника-лидера, а больше. Сразу пять команд тренерские в разной степени, и если Гвардиола и Клопп сделали ставку на минимальное количество пропущенных и чемпионскую рациональность во всем, если Эмери пока не может полностью управлять «Арсеналом», то тренер «шпор» выбрал свой стиль.

«Тоттенхэм» не всегда слушает Почеттино – даже в концовке дерби сбились с шага, но «Челси» сегодня владел мячом, «Челси» не провел ужасный поединок, а «шпоры» заставили их сыграть не так успешно в атаке, как раньше. И ошибаться в обороне, как в первых турах Сарри в АПЛ . «Тоттенхэм», когда команда в форме, представляет мощную машину уровня плей-офф Лиги чемпионов с намеками на победы над грандами.

Сарри вовремя напомнили, куда попал – в современной английской лиге даже Гвардиола, изучив все ходы и выходы, сезон без поражений не прошел. «Тоттенхэм» победил заслуженно, под сомнение успех «шпор» ставить странно. Причем это важнейшая победа накануне домашней игры с «Интером» в Лиге чемпионов. Между командами три пункта в таблице, настичь миланцев будет сложно, но победа в дерби придала сил.

После 3:1 против Сарри (с намеком на 4:1) «шпоры» точно постараются озадачить еще и Спаллетти. После одной большой игры «Тоттенхэм» следующая, а там и два подряд дерби с «Арсеналом» подоспеют в чемпионате и Кубке Лиги. А «Челси» надо подумать, насколько высоко можно финишировать без нападающего уровня Кейна? Вспоминаются слова Азара, что тренерский уровень Маурисио проверят после поражений в плохие дни.