Когда не было Интернета. Спартак-86. Часть первая.

вчера, 23:21

Этот рассказ посвящён одному из самых непростых сезонов московского «Спартака». В 1986 году команда Константина Бескова завершила первый круг на последнем месте. Но за провалом последовало чудесное преображение.



Сейчас в эпоху Интернета и соцсетей подобное было бы невозможно. Даже огромный авторитет Константина Ивановича Бескова не спас бы его от потока критики, как справедливой, так и не очень. Конечно, тренера красно-белых ругали и тогда. Но давления, которое испытывают наставники сейчас, не было. И шансов исправить ошибки и доказать правоту было куда больше.



Выиграв чемпионат СССР в 1979 году, «Спартак» на протяжении шести лет не мог завоевать титул. Пять комплектов серебряных медалей и бронза 1982 года. В Кубке СССР москвичи лишь однажды дошли до финала, где уступили ростовскому СКА . В еврокубках спартаковцы одержали ряд ярких, даже ярчайших побед. Но только дважды «Спартак» проходил в четвертьфиналы – в 1981 Кубок чемпионов и 1984 Кубок УЕФА . Чаще москвичи сходили с дистанции ещё раньше. Команда показывала красивый футбол, число болельщиков росло, в «Спартаке» играли замечательные мастера. Но трофеев не было. Красно-белых обходили на финише не только главные соперники – киевские динамовцы, но выскочившие из-за спины минское «Динамо», «Днепр», «Зенит».



1985 годы был не исключением. «Спартак» играл ярко, красиво, результативно. Но проиграл оба матча чемпионата киевлянам и вновь довольствовался серебром. Москвичи взяли реванш в Кубке, выбив динамовцев в серии пенальти. Но в Кубке УЕФА завершили кампанию в 1/8 финала, уступив «Нанту». А команда Валерия Лобановского шагнула в весну и продолжала поход за Кубком кубков.



Кадровая революция



Константин Бесков задумал обновление рядов еще летом восемьдесят пятого. Из стартового состава стали вдруг пропадать на несколько матчей то Юрий Гаврилов, то Сергей Шавло, то Владимир Сочнов. Реже и реже выходил на поле Евгений Сидоров. После некоторых пауз они возвращались в основу. Но ощущение пошатнувшихся отношений Бескова с рядом ведущих игроков.



Тревожные ожидания подтвердились в межсезонье. Все четверо (а трое из них – Гаврилов, Шавло и Сидоров играли в команде ещё во время ссылки в первую лигу и брали золото в семьдесят девятом) покинули «Спартак». Не подумайте, что они были древними ветеранами. Гаврилову шёл 34-й год, Сочнову исполнилось 30, а Шавло и Сидорову только должно было исполниться. Поэтому, версия об омоложении состава выглядела как-то очень правдоподобно.



В стране набирала ход перестройка, и Гаврилову выпала миссия стать первым советским футболистом, которого официально отпускали играть за рубеж. Слово официально тут ключевое, ибо неофициально футболисты ЦСКА и ростовского СКА проторили дорожку в первую лигу ГДР еще в шестидесятые. Во второй половине 70-х вратарь «Арарата» Аветис Овсепян уехал на ПМЖ в США , поиграл там год, потом вернулся и был снова принят в ереванский клуб. Вот такой «железный занавес». Наконец в 1980 уехал якобы работать при советском торгпредстве в Австрии, а на самом деле играть за венский «Рапид» нападающий «Зенита» Анатолий Зинченко. В год московской Олимпиады возник проект обмена футболистами сначала между клубами СССР и ГДР . В перспективе это нововведение могло распространиться на остальные страны СЭВ. Ходили слухи, что два игрока сменят берлинское «Динамо» на московское. Но товарищи из ГДР прогневали руководство нашей страны, тем что сборная Восточной Германии обыграла советскую команду на московской Олимпиаде. План этот улёгся под сукно в одном из кабинетов ЦК КПСС.



Вернёмся к Гаврилову. Юрий Васильевич должен был перейти в «Рапид», - подшефный клуб австрийской компартии. Но не срослось. Только через год бело-зелёную футболку примерил другой бывший спартаковец – Сергей Шавло. Гаврилов же довольно неожиданно оказался в «Днепре».



Сергей Шавло и Владимир Сочнов обосновались в московском «Торпедо». Евгений Сидоров проследовал за ростовским СКА в первую лигу. Пятым футболистом, покинувшим «Спартак» оказался нынешний генеральный директор тульского «Арсенала» Гурам Аджоев, ставший игроком харьковского «Металлиста».



Теперь о новичках. Главным усилением считался атакующий полузащитник «Кайрата» Сергей Волгин. Константин Иванович давно мечтал сделать линию атаки «Спартака» более атлетичной. Особенно после травмы Сергея Швецова. В команду приходили Михаил Дубинин, почти двухметровый Александр Баранов, Евгений Милевский. Всё мимо. Волгин раскрылся года в 24, когда «Кайрат» вернулся в высшую лигу. Много забивал. В том числе и «Спартаку». Осенью восемьдесят пятого Сергей четыре раза огорчил Рината Дасаева в матче, завершившемся сверхрезультативной ничьей 4:4.



Полузащитник Николай Латыш тоже любил забивать «Спартаку» в бытность игроком московского «Динамо». Но уже почти год будущий помощник Валерия Газзаева пребывал без клуба. Латышу к тому времени было 32 года, больше чем Сочнову, Шавло и Сидорову.



Юрий Суслопаров на протяжении нескольких лет был ведущим игроком «Торпедо». В 1980 его гол принёс нашей молодёжке золото чемпионата Европы. В 1982 Юрий участвовал в чемпионате мира. Но талантливого полузащитника замучили травмы. Переход в «Спартак» был для 27-летнего футболиста шансом, говоря современным языком, перезапустить карьеру. Из «Пахтакора» прибыл 26-летний опорный полузащитник Игорь Иванов, из ростовского СКА приехал 23-летний крайний защитник Юрий Ключников, впоследствии известный судья. Стал спартаковцем ещё один ростовчанин – 22-летний атакующий полузащитник Алексей Ерёменко. Да-да, папа братьев Ерёменко. 20-летний Ренат Атаулин неплохо проявил себя в столичном «Динамо», и теперь получил шанс в «Спартаке». Снова не доехал из Тбилиси Важа Жвания.



И один переход, стоявший особняком. Из Закарпатского военного округа приехал отставной офицер-танкист. Вагиз Хидиятуллин был одним из символов раннего бесковского «Спартака». Молодой, необычайно одарённый полузащитник помог «красно-белым» вернуться в высшую лигу и вскоре стать чемпионом. Но по окончанию сезона 1980 Вагиз к огромной печали многочисленных спартаковских болельщиков перешёл в ЦСКА . Официальная версия – призван в армию, на деле же – конфликт с Бесковым. И тренер, и игрок довольно быстро поняли, что совершили ошибку. Константин Иванович вернул Вагиза в сборную, ждал его возвращения из армии. Но перед отправкой в Испанию Хидиятуллин в двусторонке повредил связки колена, столкнувшись с едва ли не самым вежливым футболистом 80-х Фёдором Черенковым.



Травма оказалась серьёзной. В ЦСКА Вагиз больше не играл. Пробовал заиграть в львовском клубе СКА «Карпаты». Тщетно. В 24 года один из самых талантливых футболистов страны фактически завершил карьеру. Служил в танковых войсках. И вот он, новый шанс. Хидиятуллину предстояло всё начать сначала.



И прежде чем перейти к рассказу о чемпионате-86, немного об его особенностях. Как известно, в 1986 году в Мексике проходил чемпионат мира, куда пробилась и сборная СССР . Федерация футбола приняла решение не делать паузу в домашнем первенстве на время Мундиаля. Клубам, делегировавшим в сборную двух и более игроков, давались некоторые послабления. На матчи, в которых не участвовали сборники, не распространялся лимит ничьих (за 11-й и дальнейшие мирные исходы очки не присуждались). Кроме того, клубы могли делать три замены. Опять же только в тех матчах, где не принимали участия игроки сборной. Для «Спартака» это означало, то что в пяти –шести матчах пришлось бы играть без Рината Дасаева, Сергея Родионова, Александра Бубнова, Геннадия Морозова, Фёдора Черенкова, Бориса Кузнецова. Фёдор и Борис привлекались Эдуардом Малофеевым в главную команду страны и могли рассчитывать на поездку в Мексику.



Количество клубов высшей лиги было сокращено с 18 до 16. Эта мера ударила по «Даугаве» и ЦСКА . Вместо автоматического повышения в классе, им предстояло осенью 85-го играть в переходном турнире с «Нефтчи» и «Черноморцем». Ни рижане, ни армейцы дополнительный барьер не взяли и остались в первой лиге.



Был учреждён Кубок Федерации, наш аналог Кубка лиги, в котором принимали участие только 16 клубов высшей лиги. Сделано это было для заполнения пауз в время матчей сборных уже после чемпионата мира. Никакой путёвки в Кубок УЕФА к главному трофею не прилагалось, что и определило невысокую цену турнира.



Выигрыш Кубка снова откладывается

«Спартак» начинал чемпионат матчем с «Жальгирисом» в армейском манеже. Спартаковцы довольно легко разобрались со сложным для себя соперником. Уже на второй минуте Сергей Новиков распечатал ворота Вацловаса Юркуса, а перед самым перерывом Сергей Родионов забил второй мяч. Из новобранцев неплохо смотрелся Суслопаров, которому Бесков нашёл место в центре обороны. Не портили игры в центре поля Иванов и Латыш. Волгина в составе не оказалось, равно как и остальных новичков. За 15 минут до конца переполненный зал взорвался овацией, на поле вышел Вагиз Хидиятуллин. Повзрослевший, оставивший в юности свою гриву волос. Видно было, что Вагиз не растерял ни мастерства, ни умения видеть поле. Но пока бывший чемпион мира среди юношей был далёк от своих лучших кондиций.



С «Зенитом» пришлось довольствоваться ничьей. Весь матч на табло горели два нуля. Суслопаров и Иванов снова играли прилично, а впервые вышедший в красно-белой футболке Волгин потерялся. Взяв три очка в двух домашних матчах, москвичи отправились в первый выезд – в Донецк и Харьков. Матч с «Металлистом» совпадал со сбором национальной команды, стало быть пришлось играть без сборников. Особенно ощутимым должно было стать отсутствие Рината Дасаева. На счету Станислава Черчесова было лишь четыре неполных встречи за основу.

Но сначала был тяжелейший матч с «Шахтёром», обернувшийся болезненным проигрышем 1:3, отбросившим команду на 9 место.



В Харькове «Спартак» выстоял, даром что отбивался большую часть матч. Не дрогнул Черчесов, впервые вышедший в стартовом составе. На 75 минуте в ворота гостей был назначен пенальти, который пробивал Юрий Тарасов. Удар лучшего бомбардира харьковчан пришёлся в штангу, но Станислав угадал направление удара и мог отвести угрозу.

Следующий матч у команды Бескова затруднений не вызвал. «Кайрат» был обыгран на «Торпедо» (единственный на тот момент стадион с подогревом) со счётом 3:0. Все три мяча забил будущий генеральный директор Сергей Родионов. Волгин против своей бывшей команды не играл, да и вообще из новичков на поле выходили только Суслопаров и Латыш.



Из кубковых баталий матч с московским «Торпедо» был перенесён аж на август. Но встреча с автозаводцами, а стало быть с Шавло и Сочновым, состоялась совсем скоро. Жребий свёл де команды в полуфинале Кубка. В одной четвёртой же «красно-белые» впервые за долгие годы выиграли в Минске. Вот и Латыш забил. Через три дня после игры с «Динамо» состоялась встреча, с которой и началось скольжение вниз.



Дважды «Спартак» выходил вперёд после ударов Родионова. Но Шавло с Сочновым провели, наверное, свой лучший матч в чёрно-белых футболках. Бывшие спартаковцы оказались причастны ко всем трём мячам в ворота Рината Дасаева. Сергей Дмитриевич дважды помог Владимиру Гречневу, в том числе и в дополнительное время. А один он забил сам. Автозаводский барьер, как писал еженедельник «Футбол.Хоккей», преодолён не был. Мечты о Кубке пришлось снова отложить.



Чернобыль для «Спартака»



А потом выезд в Киев, в гости к «Динамо», вышедшему в финал Кубка кубков. В субботний день «Республиканский стадион» собрал стотысячную аудиторию. Ещё никто не знал, что накануне произошла катастрофа на Чернобыльской АЭС. И матч этот потом войдёт в историю, как чернобыльский.



Вагиз Хидиятуллин вышел с первых минут под своим любимым четвёртым номером. Из новичков в стартовом составе только Латыш. Среди запасных замечен какой-то кучерявый юноша.



Полузащитник «Динамо» Павел Яковенко не отличался результативностью. У него были иные функции, чем забивать мячи, и он их выполнял блестяще. Но ворота Павел обстреливал с удовольствие. Киевляне в шутку называли ворота стадиона, в которых стояли пожарная машина и картера скорой помощи Пашиными. Спецтранспорту частенько доставалось от киевской семёрки. Может поэтому никто из игроков «Спартака» не помешал Яковенко зарядить метров с 30 на 17 минуте. Но на этот раз Павел был точен, забив свой первый гол в чемпионате СССР . Через пять минут Латыш в штрафной сбил Анатолия Демьяненко, и Игорь Беланов с пенальти второй раз заставил взорваться «Республику». Динамовцы продолжают давить, но Дасаев не позволил им развить успех. Но и двух голов было вполне достаточно.



На 86 минуте появился тот самый таинственный кудрявый юноша - 17-летний Игорь Шалимов заменил Латыша. И тут же комбинация с участием Хидиятуллина и Родионова завершилась голом в ворота Чанова. Но все иллюзии по поводу спасения вскоре кончились с финальным свистком. «Динамо» выиграло 2:1. Между прочим, первая победа киевлян над «красно-белыми» с Виктором Чановым в воротах.



Через неделю команда Валерия Лобановского выиграл в Лионе у «Атлетико» 3:0 и завоевала Кубок кубков. А за несколько часов до финала «Спартак» играл в Минске. Уже в формате чемпионата СССР .



Блестящее начало. Родионов на пятой минуте заставил капитулировать динамовского вратаря Ивана Жекю. Но к 13 минуте минчане вели 2:1. Сначала отличился Сергей Гоцманов, а потом Борис Кузнецов срезал мяч в свои ворота. Возможно, этот автогол помешал защитнику «Спартака» попасть на чемпионат мира. А может и нет. Вскоре в сборной СССР произошли большие перемены. Эдуард Малофеев, под чьим руководством наша команда отобралась в Мексику, был отставлен, а на его место пришёл Валерий Лобановский. При Валерии Васильевиче число киевлян в национальной команды выросло до 13. Но были отсеяны другие футболисты. В том числе Фёдор Черенков, которому рекомендовали не играть в Мексике. Так великий футболист во второй раз оказался за бортом мирового первенства.

В окончательной заявке остались четыре спартаковца - Дасаев, Морозов, Бубнов и Родионов. А перерыв в чемпионате был сделан только для одной команды. Надо ли говорить для какой именно?



В третий раз подряд «Спартак» играл с «Динамо», на этот раз с московским, и в третий раз проиграл с результатом 1:2. Станислав Черчесов играл хорошо, но в конце будущий тренер сборной России не удержал мяч в руках, чем воспользовался динамовец Александр Молодцов. После этого поражения спартаковцы откатились на предпоследнее 15-е место. Оставалось два матча в запасе - но попробуй выиграй у «Торпедо» и «Днепра» в гостях.



Бесков тасует состав. Уже отодвинуты в сторону Латыш и Иванов. Получил игровую практику Волгин, приобщался к основе Ерёменко, на поле выходит собственная молодёжь - как уже засветившиеся Михаил Русяев, Олег Кужлев, так и незнакомые публики Андрей Митин и Геннадий Богачёв. Но обыграть дома «Черноморец» не получилось. Всего лишь 1:1, причём пришлось отыгрываться. Спас Андрей Рудаков, - единственный кто радовал в этих встречах.



Кутаисское «Торпедо» было разгромлено в «Лужниках» с результатом 0:5. Дважды отличился Фёдор Черенков, которому всё никак не удавалось отличиться в сезоне-86. Но больше всего Бескова порадовал первый гол Волгина. Неужели Сергей, выглядевший доселе инородным телом, начал вписываться в спартаковскую игру. Увы, этот матч оказался эпизодом. Волгин, как и Латыш, Иванов и Ключников не смогли прижиться в «Спартаке». Летом их уже не было. С Волгиным Бесков хотел повозиться ещё, но тут вмешался квартирный вопрос. Сергей, в чьей семье ожидалось пополнение, не мог ни ютиться в Тарасовке, ни мотаться между Москвой и Алма-Атой. А выбить квартиру игроку, ещё не доказавшему своего приглашение в «Спартак», руководство было не в силах.



Эйфория, возникшая после разгрома грузинского «Торпедо», быстро сошла на нет. После домашних 0:0 с тбилисским «Динамо». Подняла настроение кубковая победа над ЦСКА с результатом 3:1. Но для спартаковцев встречи с армейцами в ту пору были не «дерби всея Руси», как сейчас, а вполне рутинным событием. Особенно, когда «красно-синие» остались на второй год в первой лиге.



Сборная СССР тем временем проиграла в 1/8 финала бельгийцам 3:4 и вернулась с чемпионата мира. Не в лучшем настроении прибыли спартаковцы. Морозову и Бубнову Лобановский дал сыграть только в ничего не значившем матче с канадцами. Дасаев не был виноват ни в одном из четырёх бельгийских голов, но ему довелось выслушать немало. Если центральная пресса винила в проигрыше шведского судью Фредрикссона, то киевская упрекала Лобановского за неправильный на её взгляд выбор вратаря. А иные киевские журналисты, правда в неофициальной обстановке, опускались до противной шутки - «сборная СССР - это киевское „Динамо“, ослабленное Дасаевым и Алейниковым».



«Спартаку» предстоял нелёгкий вояж в Закавказье - в Баку и Ереван. Дасаев, вернувшийся в ворота, ошибся уже в дебюте матча с «Нефтчи». Всё кончилось проигрышем 1:2. «Арарату» спартаковцы тоже проиграли 0:1. Нарушил правила в своей штрафной Хидиятуллин.



Вагиз вернул себе место в основе. Чувствовалось, что он ещё не такой, как раньше. Были ошибки, причём результативные, как в Ереване, или раньше, в матче с «Черноморцем». Но для человека, не игравшего почти четыре года, Вагиз выглядел более чем прилично. Кроме того, рядом с футболистом, перенесшим тяжелейшее травму, уже никто не убирал ноги.



А тем временем первый круг завершился. И закончил его «Спартак» на последнем, 16-месте. С 1078 года не опускались «красно-белые» в зону вылета. Правда, «Спартак» сыграл не 15, а 13 встреч. Но два отложенных матча( с «Торпедо» и «Днепром в Днепропетровске) ещё нужно было выиграть. Повода для оптимизма было мало.

Селекция была провалена. Четыре футболиста из числа приглашённых уже покинули „Спартак“. Ерёменко и Атаулин довольствовались выходами на замены. Только Суслопаров и Хидиятуллин оправдывали надежды Бескова. Молодняк тоже не радовал. Чувствовался уход лидеров. Ни Альмир Каюмов, ни Александр Шибаев не смогли в полной мере заменить Сочнова. В средней линии не хватало Шавло. А Гаврилова и Новикова лучше было не сравнивать. Как ни старался Сергей, а без Юрия Васильевича атака заметно поблёкла.



Константина Бескова критиковали и журналисты, и прославленные спартаковские ветераны, искренне озабоченные ситуацией в команде. Конечно, и болельщики не были довольны. Чему тут радоваться? Страшно представить себе, если б подобное произошло в наше время. Съели бы с потрохами, не взирая на все заслуги.



Но руководство „Спартака“ проявило терпение и мудрость, даром что отношения Николая Петровича Старостина и Константина Ивановича Бескова были далеки от идеальных. Большую стабилизирующую роль сыграл Андрей Петрович Старостин, даром что он не занимал в клубе никаких должностей. Андрей Петрович мирил старшего брата со своим другом, помогал им находить компромиссы. Вот и непростым летом восемьдесят шестого руководство „Спартака“ смогло найти выход из сложной ситуации. А футболисты не подвели. Но об этом - во второй части, которая скоро появится.