«Борнмут» – «Арсенал»: Прогноз от экспертов

25 ноября 2018, 11:45

БОРНМУТ

«Борнмут» сейчас является привлекательным атакующим коллективом, которой способен создать проблемы практически любой команде в Премьер-лиге. Хотя в противостояниях с представителями топ-шестерки «Борнмут» как раз в этом сезоне выступает слабо. Команда Эдди Хау проиграла «Челси» (0:2) и «Манчестер Юнайтед» (1:2). Но зато успехи в остальных поединках привели к тому, что «Борнмут» сейчас занимает шестую строчку, о которой фанаты клуба перед этим сезоном могли только мечтать.

За трехнедельный отрезок после предыдущего перерыва на матчи сборных «Борнмут» сыграл пять матчей. В них «вишенки» победили «Фулхэм» (3:0) и «Норвич» (2:1), сыграли вничью с «Саутгемптоном» (0:0), проиграли МЮ (1:2) и неожиданно уступили «Ньюкаслу» в минувшем матче (1:2).

Помочь «Борнмуту» в этой встрече не сможет основной защитник Адам Смит. Также под вопросом участие в поединке Джефферсона Лерма и Джошуа Кинга.

АРСЕНАЛ

После выдающейся 11-матчевой победной серии, в последних встречах «Арсенал» несколько притормозил. Хотя все равно не потерпел поражения. В предыдущих пяти поединках «канониры» сыграли вничью с «Кристал Пэлас» (2:2), «Ливерпулем» (1:1), «Спортингом» (0:0) и «Вулверхэмптоном» (1:1). Причем с тремя из этих клубов команда Унаи Эмери играла дома. Единственную победу «Арсенал» за этот отрезок добыл над «Блэкпулом» (2:1) в Кубке Лиги. Такие результаты вполне логично привели к тому, что «Арсенал» опустился на пятое место, уже на три очка отпустив четвертый «Тоттенхэм».

Теперь «канонирам» предстоит наверстывать упущенное в гостях, где лондонский клуб в этом сезоне играет на удивление хорошо. До ничьей с «Кристал Пэлас» «Арсенал» обыграл на выезде «Спортинг» (1:0) и «Карабах» (3:0) в Лиге Европы,а «Фулхэм» (5:1), «Ньюкасл» (2:1) и «Кардифф» (3:2) в чемпионате Англии.

Травмированы у «Арсенала» только два основных футболиста: это Дэнни Уэлбек и Начо Монреаль. Под вопросом также участие Лихштайнера и Обомеянга. Зато близок к возвращению Лоран Кошельны.

СТАТИСТИКА И ЛИЧНЫЕ ВСТРЕЧИ

Дома «вишенки» проиграли только один из шести поединков в этом чемпионате.

Во всех четырех предыдущих матчах «Борнмута» сыграла ставка «тотал больше 2,5».

Беспроигрышная серия «Арсенала» достигла 16 встреч.

На выезде «канониры» выиграли пять из шести последних матчей.

Только в одном из семи выездных поединков «Арсенала» в этом сезоне не сыграла ставка «тотал больше 2,5».

В шести очных встречах между «Борнмутом» и «Арсеналом» четыре раза победили «канониры». В прошлом сезоне «вишенки» как раз и улучшили свой результат в этом противостоянии. После поражения на «Эмирайтс» (0:3), дома команда Хау выиграла (2:1).

Прогноз

В целом, предстоящий поединок между «Борнмутом» и «Арсеналом» обещает стать довольно результативным. Эти команды практически не умеют играть иначе. Что же касается результата, «Борнмут» вполне может потерять три очка. На фоне сильных соперников «вишни» смотрятся не лучшим образом, тогда как «Арсенал» сейчас в довольно неплохих кондициях.

Наш прогноз – победа Арсенала за 2.11 в БК 1хСтавка

Источник: www.vseprosport.ru