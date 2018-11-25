«Лацио» - «Милан»: Видеопрогноз от экспертов на футбол

25 ноября 2018, 11:47

ЛАЦИО

«Лацио» вполне достойно стартовал в чемпионате, хоть и испытывал в определенные отрезки проблемы с результатами. В данный момент команда Симоне Индзаги находится на четвертой строчке с 22 очками, опережая своего сегодняшнего соперника на один балл. Римляне не изменяют своему традиционному стилю и играют в яркий атакующий футбол, однако очень часто ошибаются в обороне, пропустив больше всех соперников из первой четверки.

В прошлом туре «Лацио» не смог обыграть в гостях «Сассуоло». Уже на восьмой минуте «орлы» усилиями Марко Пароло открыли счет, но позволили сопернику отыграться еще в первом тайме. Во второй половине встречи римляне имели преимущество, но так и не смогли забить второй гол, разделив в итоге с соперником по одному очку.

МИЛАН

«Милан» с переменным успехом держится неподалеку от зоны Лиги Чемпионов, но в первую четверку пробиться пока не может. Коллектив Дженнаро Гаттузо имеет 21 очко в активе, с которым идет на пятом месте в таблице, отставая от «Лацио» на один балл. Сезон вновь получается неровным – «россонери» никак не могут начать стабильно побеждать, ошибки в обороне мешают команде почувствовать уверенность в своей силе.

Исключением не стал и прошлый матч с «Ювентусом», который «Милан» дома проиграл. В дебюте встречи чемпион Италии открыл счет, но в конце первого тайме «россонери» получили возможность его сравнять, но Гонсало Игуаин промазал с 11-метровой отметки. Во второй половине встречи «Ювентус» провел еще один гол и окончательно похоронил интригу. В попытках усилить свою атакующую мощь «Милан» пытается вернуть Златана Ибрагимовича, но насколько такой трансфер будет полезным, пока остается большим вопросом.

СТАТИСТИКА И ЛИЧНЫЕ ВСТРЕЧИ

В каждом из четырех последних матчей между клубами на «Олимпико» было забито более двух голов

Только в одном из последних 13 домашних матчей «Лацио» не забивал

Только в одном из последних семи выездных матчей «Милан» не смог забить в ворота «Лацио»

Прогноз

«Лацио» пока держится в зоне Лиги Чемпионов, но положение команды никак нельзя назвать комфортным. «Милан» и «Рома» буквально «дышат» в спину, обязывая «орлов» побеждать в каждом поединке. «Милан» сейчас находится не в лучшей форме, и команда Индзаги вполне может замахнуться и на победу, но наверняка и Гаттузо приготовил сопернику несколько сюрпризов. Обе команды много ошибаются в обороне, но качественно играют в атаке, поэтому есть смысл ждать от них забитых голов в большом количестве.

По нашему мнению, матч будет результативным. Прогноз – тотал больше (2.5) голов. В 1хСтавке такое пари можно разместить с коэффициентом 1.85.

Источник: www.vseprosport.ru