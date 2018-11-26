«Бернли» – «Ньюкасл»: Прогноз от экспертов

26 ноября 2018, 11:43

БЁРНЛИ

Как показали последние матчи, победы «Бернли» над «Борнмутом» (4:0) и «Кардиффом» (2:1) были вызваны эмоциональным настроем команды Шона Дайча. Тогда «бордовые» находились в зоне вылета и «Бернли» срочно нужны были очки. Однако в последующих пяти матчах подопечные Дайча не показали практически ничего выдающегося.

«Бернли» сыграл вничью дома с «Хаддерсфилдом» (1:1), добыл одно очко у «Лестера» (0:0) и проиграл «Манчестер Сити» (0:5), «Челси» (0:4) и «Вест Хэму» (2:4). Такие результаты привели к тому, что «Бернли» опустился на 15-ю строчку чемпионата и сейчас всего лишь на один балл опережает зону вылета.

При этом из основных игроков у «Бернли» сейчас травмирован только Джеймс Тарковски.

НЬЮКАСЛ

«Ньюкасл» хоть временами и показывал неплохую игру, но еще два тура назад был аутсайдером чемпионата. Но «сорокам» удалось выиграть два матча подряд. Причем жертвами подопечных Бенитеса пали две очень крепкие команды. «Ньюкасл» обыграл «Уотфорд» (1:0) и «Борнмут» (2:1).

Обе победы «Ньюкасл» добыл дома, тогда как на выезде «сороки» в АПЛ не могут выиграть с апреля. Тем не менее, три из пяти гостевых матчей «Ньюкасла» в этом чемпионате завершились нулевыми ничьими. «Сороки» разошлись миром с «Кардиффом», «Кристал Пэласом» и «Саутгемптоном», а проиграли МЮ (2:3) и «Манчестер Сити» (1:2).

Травмирован из основных игроков в команде Бенитеса только защитник Пол Дамметт. Но также матч, скорее всего, пропустят Йосинори Муто, Джонджо Шелви и Джамаал Ласселс.

СТАТИСТИКА И ЛИЧНЫЕ ВСТРЕЧИ

Безвыигрышная серия «Бернли» равна пяти матчам.

Дома «Бернли» выиграл только один из восьми минувших встреч в чемпионате.

В трех из четырех предыдущих поединков «бордовые» пропустили не менее четырех мячей.

Безвыигрышная гостевая серия «Ньюкасла» в Премьер-лиге достигла восьми встреч.

В пяти из этих восьми поединков сыграла ставка «тотал меньше 2,5».

В этом веке «Бернли» и «Ньюкасл» сыграли четыре очных матча. Три из них завершились ничьими (1:1, 1:1 и 3:3), а еще в одной встрече выиграли «бордовые» (1:0).

Прогноз

Оба клуба рассматривают эту встречу, как отличную возможность заработать очки. Учитывая, что Рафаэль Бенитес склонен выбирать защитную модель игры в гостях, а Шон Дайч прививал ее своей команде в качестве главной стратегии, вряд ли в этом поединке будет много голов, а сам матч завершится вничью.

Наш прогноз – ничья в матче за 3.12 в БК 1хСтавка

Источник: www.vseprosport.ru