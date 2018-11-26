«Реал Сосьедад» – «Сельта»: прогноз от сайта ВсеПроСпорт.ру

26 ноября 2018, 11:44

РЕАЛ СОСЬЕДАД

«Реал Сосьедад» сложно назвать слабым коллективом, но баски слишком нестабильны, поэтому перед матчем находятся в таблице лишь на 13-м месте. Хотя результаты «бело-голубые» показывали неплохие, особенно в гостевых матчах. «Реал Сосьедад» победил на выезде «Леванте» (3:1) и «Атлетик» (3:1), а проиграл «Атлетико» (0:2).

Но дома подопечные Гаритано сыграли в последних поединках нулевую ничью с «Жироной» и «Севильей». В этих результатах уже определенно чувствуется рука нового наставника басков, ведь раньше матчи с участием «Реал Сосьедада» редко получались нерезультативными.

Как бы то ни было, в этом чемпионате «Реал Сосьедад» дома еще не побеждал, трижды сыграв вничью и два раза проиграв. Обидчиками команды Гаритано стали «Барселона» (2:1) и «Валенсия» (1:0).

Помочь в этой встрече «Реал Сосьедаду» не смогут четыре футболиста, сыгравшие больше, чем один матч в сезоне. В лазарете у команды находятся Элустондо, Сангалли и Рауль Навас. Кроме того, дисквалифицированный на этот поединок Асьер Ильярраменди. Да и участие основного форварда Микеля Оярсабаля тоже под вопросом.

СЕЛЬТА

У «Сельты» до определенного момента все получалось неплохо, но постепенно результаты галисийцев ухудшились. Этот матч они начнут на 15-м месте. Поэтому и был уволен Эдуардо Бериццо, а на его место назначен португалец Мигел Кардозу. За последние девять туров в Ла Лиге «кельты» выиграли только один матч. Это «Сельта» на домашней арене разгромила «Эйбар» (4:0).

В других недавних встречах галисийцы проиграли «Реалу» (2:4), «Севилье» (1:2) и «Алавесу» (0:1) и сыграли вничью с «Бетисом» (3:3). Выездными из всех этих поединков были как раз встречи с андалусийскими клубами («Севилья», «Бетис»). В других матчах в гостях «Сельта» в этом чемпионате сыграла вничью с «Валенсией» (1:1), проиграла «Жироне» (2:3) и победила «Леганес» (2:1).

Недоступных игроков в «Сельты» тоже достаточно, хотя и немного меньше, чем в басков. Галисийскому клубу не смогут помочь травмированные Фран Бельтран и Станислав Лоботка, а также дисквалифицированные защитники Уго Мальо и Густаво Кабраль.

СТАТИСТИКА И ЛИЧНЫЕ ВСТРЕЧИ

«Реал Сосьедад» выиграл только два из семи предыдущих матчей.

Дома баски не могут победить уже пять поединков подряд.

Во всех трех последних домашних встречах «Реал Сосьедад» так и не смог отличиться.

«Сельта» выиграла только одну из девяти предыдущих встреч в Ла Лиге.

Во всех пяти гостевых матчах галисийцев в этом чемпионате сыграла ставка «обе забьют».

«Реал Сосьедад» и «Сельта» уже встречались недавно в Кубке Испании, и тогда этот поединок завершился со счетом (1:1). В прошлом сезоне они обменялись гостевыми победами: «Сельта» выиграла в Сан-Себастьяне (2:1), а «Реал Сосьедад» в Виго (3:2).

Прогноз

В целом, события в этой встрече могут развиваться практически как угодно, команды одинаково нестабильны. Кроме одного, «Сельта» не умеет играть от защиты, матчи с ее участием получаются очень результативными. «Реал Сосьедад» хоть и стал играть иначе при своем новом тренере, но существенно команда преобразиться еще не успела. Поэтому в предложенную галисийцами модель матча баски, скорее всего, сыграют. Поэтому, мы поставим здесь на обе забьют.

Наш прогноз – обе забьют за 1.72 в БК Лига Ставок

Источник: www.vseprosport.ru