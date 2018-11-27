АЕК - «Аякс»: Видеопрогноз от экспертов

27 ноября 2018, 07:32

АЕК АФИНЫ

АЕК не смог себя качественно проявить в четырех поединках Лиги Чемпионов и уже не имеет шансов побороться за выход в плей-офф. Тем не менее, провальным выступление греков также назвать нельзя – они достойно боролись дома с «Баварией» и «Бенфикой», хоть в итоге и проиграли обоим.

Сейчас команда Мариноса Узунидиса имеет в активе ноль баллов, но теоретически еще может оказаться на третьей строчке, сместив «Бенфику», у которой четыре очка.

АЯКС

«Аякс» в этом сезоне невзрачно стартовал в чемпионате, позволив ПСВ получить фору. В данный момент команда Эрика Тен Хага находится на второй строчке и отстает на пять баллов. Однако, в последнее время «Аякс» набрал форму и сметает всех соперников со своего пути, так что расстояние наверняка в скором времени уменьшится. В прошлом туре амстердамский клуб обыграл в гостях «Бреду» со счетом 3:0, добыв 11-ю победу в 13 турах.

В Лиге Чемпионов «Аякс» также силен – в данный момент в его активе есть восемь очков, что на два меньше, чем у первой «Баварии», и на четыре больше, чем у третьей «Бенфики». Таким образом, победа в сегодняшнем поединке отправит команду Тен Хага в плей-офф, но добыть ее вряд ли будет просто.

В прошлом туре «Аякс» сумел спасти ничью в поединке с «Бенфикой» на «Эштадиу да Луж», чем значительно повысил свои шансы на выход из группы.

СТАТИСТИКА И ЛИЧНЫЕ ВСТРЕЧИ

АЕК забил за четыре матча Лиги Чемпионов всего два гола и оба в домашнем матче

забил за четыре матча Лиги Чемпионов всего два гола и оба в домашнем матче «Аякс» сыграл два поединка в гостях и в обоих пропускал

В двух последних матчах «Аякс» забил 10 голов

Прогноз

АЕК уже лишился любой возможности зацепиться за путевку в плей-офф, но это совсем не значит, что «желто-черные» опустят руки и позволят «Аяксу» разжиться легкими тремя очками. Дома АЕК всегда очень опасен и достойно играл как с «Баварией», так и с «Бенфикой», хоть и проиграл оба этих поединка.

Отступать АЕКу уже некуда, поэтому сегодня они наверняка сыграют более агрессивно в атаке. «Аякс» также очень силен у чужих ворот и наверняка будет иметь массу шансов, поэтому есть смысл ждать голов от обеих команд.

Мы считаем, что голы в матче будут. Прогноз – обе забьют. В Лиге Ставок такой исход предлагается с коэффициентом 1.92

Источник: www.vseprosport.ru