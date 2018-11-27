  • Вчера
  • Сейчас
  • Сегодня
  • Завтра
Все матчи
  • Важные
  • Россия. Премьер-Лига
  • Англия. Премьер-Лига
  • Англия. Кубок
  • Испания. Примера
  • Германия. Бундеслига
  • Франция. Лига 1
  • Австралия. А-Лига
  • Албания. Суперлига
  • Бельгия. Про-Лига
  • Болгария. Первая лига
  • Германия. Бундеслига 2
  • Германия. Третья лига
  • Дания. Суперлига
  • Испания. Сегунда
  • Италия. Серия B
  • Катар. Старс Лига
  • Копа Судамерикана
  • Мексика. Примера-Дивизион
  • Нидерланды. Ередивизи
  • Польша. Экстракласса
  • Португалия. Примейра
  • Румыния. Лига 1
  • Сербия. Суперлига
  • США. МЛС
  • Турция. Супер-Лига
  • Франция. Лига 2
  • Хорватия. Первая лига
  • Чехия. Первая Лига
Англия. Премьер-Лига 2018/2019, 14 тур 1 X 2
23:00 сегодня  Кардифф -:-  Вулверхэмптон 3.76 3.25 2.23
Германия. Бундеслига 2018/2019, 13 тур 1 X 2
22:30 сегодня  Фортуна -:-  Майнц 2.65 3.45 2.79
Испания. Примера 2018/2019, 14 тур 1 X 2
23:00 сегодня  Райо Вальекано -:-  Эйбар 2.97 3.54 2.46
Россия. Премьер-Лига 2018/2019, 16 тур 1 X 2
19:30 сегодня  Рубин -:-  Динамо М 2.06 3.00 4.333
Франция. Лига 1 2018/2019, 15 тур 1 X 2
22:45 сегодня  Сент-Этьен -:-  Нант 2.17 3.35 3.75
ГлавнаяБлогиВсеПроСпорт.ру

АЕК - «Аякс»: Видеопрогноз от экспертов

27 ноября 2018, 07:32

 

 

АЕК АФИНЫ

АЕК не смог себя качественно проявить в четырех поединках Лиги Чемпионов и уже не имеет шансов побороться за выход в плей-офф. Тем не менее, провальным выступление греков также назвать нельзя – они достойно боролись дома с «Баварией» и «Бенфикой», хоть в итоге и проиграли обоим.

Сейчас команда Мариноса Узунидиса имеет в активе ноль баллов, но теоретически еще может оказаться на третьей строчке, сместив «Бенфику», у которой четыре очка.

 

АЯКС

«Аякс» в этом сезоне невзрачно стартовал в чемпионате, позволив ПСВ получить фору. В данный момент команда Эрика Тен Хага находится на второй строчке и отстает на пять баллов. Однако, в последнее время «Аякс» набрал форму и сметает всех соперников со своего пути, так что расстояние наверняка в скором времени уменьшится. В прошлом туре амстердамский клуб обыграл в гостях «Бреду» со счетом 3:0, добыв 11-ю победу в 13 турах.

В Лиге Чемпионов «Аякс» также силен – в данный момент в его активе есть восемь очков, что на два меньше, чем у первой «Баварии», и на четыре больше, чем у третьей «Бенфики». Таким образом, победа в сегодняшнем поединке отправит команду Тен Хага в плей-офф, но добыть ее вряд ли будет просто.

В прошлом туре «Аякс» сумел спасти ничью в поединке с «Бенфикой» на «Эштадиу да Луж», чем значительно повысил свои шансы на выход из группы.

 

СТАТИСТИКА И ЛИЧНЫЕ ВСТРЕЧИ

  • АЕК забил за четыре матча Лиги Чемпионов всего два гола и оба в домашнем матче
  • «Аякс» сыграл два поединка в гостях и в обоих пропускал
  • В двух последних матчах «Аякс» забил 10 голов

 

Прогноз

АЕК уже лишился любой возможности зацепиться за путевку в плей-офф, но это совсем не значит, что «желто-черные» опустят руки и позволят «Аяксу» разжиться легкими тремя очками. Дома АЕК всегда очень опасен и достойно играл как с «Баварией», так и с «Бенфикой», хоть и проиграл оба этих поединка.

Отступать АЕКу уже некуда, поэтому сегодня они наверняка сыграют более агрессивно в атаке. «Аякс» также очень силен у чужих ворот и наверняка будет иметь массу шансов, поэтому есть смысл ждать голов от обеих команд.

Мы считаем, что голы в матче будут. Прогноз – обе забьют. В Лиге Ставок такой исход предлагается с коэффициентом 1.92

Источник: www.vseprosport.ru

vseprosport
АВТОР
vseprosport
ВсеПроСпорт.ру
БЛОГ
ВсеПроСпорт.ру
Источник: Soccer.Ru
Поделиться
Обсудить
Все комментарии
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 
Rambler's Top100