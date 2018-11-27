«Рома» - «Реал»: Видеопрогноз от экспертов на футбол

27 ноября 2018, 07:36

РОМА

«Рома» провалила старт чемпионата и пока находится не зоны Лиги Чемпионов. «Волки» смогли в 13 матчах набрать лишь 19 очков, с которыми и расположились на седьмой строчке в таблице. От лидера «Ювентуса» команда Эусебио Ди Франческо отстает уже на 18 очков, а от четвертого «Лацио» на четыре балла. В прошлом туре «волки» проиграли в гостях «Удинезе» со счетом 0:1, показав очень слабую игру как в атаке, так и в обороне.

В Лиге Чемпионов дела у «Ромы» идут куда лучше – после четырех туров она занимает первое место в группе, опережая «Реал» по дополнительным показателям. В прошлом туре римляне обыграли в гостях ЦСКА со счетом 2:1, добыв очень сложную и важную гостевую победу.

РЕАЛ МАДРИД

«Реал» после поражения в Эль-Класико от «Барселоны» уволил Хулена Лопетеги, назначив на его место Сантьяго Солари. Новый наставник неплохо проявил себя в нескольких поединках, и болельщики уже поверили в его талант, как вдруг «Эйбар» разрушил существовавшую идиллию. «Сливочные» проиграли в гостях скромному «Эйбару» со счетом 0:3, уступив сопернику по всем статьям. После этого поражения «Реал» имеет в активе 20 очков и располагается на шестой строчке в таблице.

Нет преимущества у «галактикос» и в Лиге Чемпионов – пока они только вторые, но имеют одинаковое количество очков с «Ромой». В Мадриде тогда еще «Реал» Лопетеги обыграл «волков» со счетом 3:0, не оставив им ни малейших шансов. В последнем матче «Реал» удачно съездил в Чехию, где отгрузил «Виктории» пять голов, но этого результата ему не хватило, чтобы выбиться в лидеры.

СТАТИСТИКА И ЛИЧНЫЕ ВСТРЕЧИ

В каждом из последних двух матчей между клубами забивалось по три гола

Только в одном из последних шести матчей с участием «Реала» забивалось менее трех голов

В пяти последних домашних матчах «Рома» забивал 15 голов

Прогноз

Обе команды потерпели поражения в национальных чемпионатах на выходных. «Рома» не смогла ничего противопоставить «Удинезе», но проиграла минимально, а вот «Реал» подвергся настоящему разгрому от «Эйбара». Дома римляне играют очень мощно в атаке – об этом свидетельствуют 15 голов в пяти последних домашних встречах, поэтому легкой жизни «королевскому» клубу ждать не стоит. Однако, оборона римлян играет крайне неудачно и наверняка «Реал» будет иметь массу моментов, поэтому есть смысл ждать результативного матча.

Мы считаем, что матч будет результативным. Прогноз – тотал больше трех голов. В 1хСтавке такой исход предлагается с коэффициентом 1.85

Источник: www.vseprosport.ru