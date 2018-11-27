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«Лион» – «Манчестер Сити»: Видеопрогноз от экспертов на футбол

27 ноября 2018, 07:41

 

 

ЛИОН

Неожиданный триумф в поединке с «Манчестер Сити» является единственным для «Лиона» в этой Лиге Чемпионов. Он же и есть главной причиной, почему «ткачи» находятся на втором месте в группе. После победы 2:1 «Лион» сыграл вничью с «Шахтером» (2:2), а потом дважды разошелся миром с «Хоффенхаймом» 3:3 и 2:2. Если команде Женезио удастся победить «Манчестер Сити» еще раз, она досрочно обеспечит себе выход в следующий раунд.

В чемпионате «Лион» при этом выбрался на второе место, обыграв после ответного матча с «Хоффенхаймом» «Генгам» (4:2) и «Сент-Этьен» (1:0). Однако отставание от ПСЖ составляет уже 15 баллов.

Отметим, что под вопросом участие в предстоящем матче Лео Дюбуа и капитана Набиля Фекира, который как раз забивал англичанам.

 

МАНЧЕСТЕР СИТИ

«Манчестер Сити» всеми последующими матчами в Лиге Чемпионов доказал, что победа «Лиона» была случайностью. «Горожане» обогнали французов в таблице, а триумф на «Парк Олимпик» обеспечит подопечным Гвардиолы первое место.

На выезде в текущем сезоне Лиги Чемпионов «Манчестер Сити» выиграл оба матча. Сначала англичане обыграли «Хоффенхайм» (2:1), а потом разгромили «Шахтер» (3:0), добив «горняков» еще в домашней встрече (6:0). В чемпионате после матча с украинцами «горожане» успели победить «Манчестер Юнайтед» (3:1) и разгромить «Вест Хэм» (4:0).

Точно не помогут «Манчестер Сити» в предстоящем поединке Кевин Де Брюйне и Бенжамен Менди. Под вопросом и участие Бернарду Силвы.

 

СТАТИСТИКА И ЛИЧНЫЕ ВСТРЕЧИ

  • «Лион» не проигрывает уже семь матчей подряд.
  • Домашняя беспроигрышная серия французов равна семи поединкам, четыре из которых они сыграли вничью.
  • В Лиге Чемпионов «Лион» дома не может победить четыре матча кряду.
  • Победная серия «Манчестер Сити» достигла восьми встреч.
  • «Горожане» не пропускают на выезде четыре матча подряд, в двух из них победив с разгромным счетом.
  • В Лиге Чемпионов у «горожан» в гостях три победы в пяти последних поединках.

 

Прогноз

В целом, если у «Лиона» нет какого-то особого рецепта победы над «Манчестер Сити», вряд ли «ткачи» сумеют остановить мощного английского чемпиона. «Горожане» набрали великолепный ход. Однако нервы «Лион» потрепать англичанам вполне в состоянии. Учитывая, как развивались все матчи в этой группе, скорее всего, «горожане» возьмут уверенный реванш.

Наш прогноз – победа Манчестер Сити с форой (-1) за 1.61 в БК 1хСтавка

Источник: www.vseprosport.ru

vseprosport
АВТОР
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Источник: Soccer.Ru
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