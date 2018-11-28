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ПСЖ – «Ливерпуль»: Видеопрогноз от экспертов на футбол

28 ноября 2018, 12:19

 

 

ПСЖ

После четырех туров в активе ПСЖ  всего пять очков. Чемпион Франции и обладатель всех национальных кубков разместился на шатком третьем месте. Заведомый аутсайдер – «Црвена Звезда» набрала всего на один пункт меньше. Сербский клуб – единственный, на ком футболисты Томаса Тухеля заработали по максимуму.

Французы вошли в евросезон с захватывающего поединка на «Энфилде». Роберто Фирмино не дал состояться справедливой мировой, склонив в дополнительное время чашу весов в сторону «красных».

Спаренные дуэли с «Наполи» завершились без победителя. В Париже Анхель Ди Мария эффектным ударом спас хозяев от поражения. В Неаполе Лоренцо Инсинье реализовал пенальти и уравнял шансы соперничающих сторон. За оставшиеся тридцать минут счет на табло 1:1 не изменился.

В Лиге1 хозяева работают со 100% КПД: 14 туров – 14 побед, разница забитых-пропущенных мячей – 46:7. Под вопросом участие в игре Мбаппе и Неймара.

 

ЛИВЕРПУЛЬ

«Ливерпуль» - действующий финалист Лиги Чемпионов и один из лидеров АПЛ. Удивительно, но с такими регалиями в текущей статистике «красных» уже зафиксировано два поражения. Критично, что при наличии в составе целого созвездия форвардов экстра-класса, матчи в Неаполе и особенно в Белграде были проиграны всухую.

В турнирной таблице на официальном сайте турнира команда Юргена Клоппа занимает второе место. При этом, у нее и «Наполи» одинаковое количество очков – по шесть. Англичане заработали на домашних матчах с французами (3:2) и сербами (4:0).

В чемпионате Англии гости пока не теряли по-крупному. В их послужном списке десять выигрышей и три ничьи, что равняется 33 баллам или второму месту. Первый «Сити» оторвался на два пункта, а третий «Челси» отстал на три. Травмированные Адам Лаллана и Александр Окслейд-Чемберлен не выйдут на поле «Парк де Пренс»

 

СТАТИСТИКА И ЛИЧНЫЕ ВСТРЕЧИ

  • ПСЖ забивал и пропускал во всех четырех матчах ЛЧ.
  • «Ливерпуль» не забивал в выездных поединках ЛЧ.
  • В трех матчах ПСЖ тотал превышал планку 3,0.
  • У «Ливерпуля» две таких игры.
  • В трех играх с участием ПСЖ и «Ливерпуля» гол забивался после 77-й минуты.
  • Личная встреча первого круга завершилась со счетом 3:2.

 

Прогноз

В ключевой игре не только второго дня, но и всего пятого тура, сложно определить фаворита. Ожидаем, что англичане наконец-то прервут свою засушливую гостевую серию. Уверены, в этом поединке будут голы в ворота обеих команд. И это поможет пробить страховочный тотал больше 3,0.

Прогнозируем, что на «Парк де Пренс» будет забито больше трех голов и ставим на это в БК 1хСтавка с коэффициентом 1.71. Там же размещаем ставку на гол после 77-й минуты с коэффициентом 1.88

Источник: www.vseprosport.ru

vseprosport
АВТОР
vseprosport
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Источник: Soccer.Ru
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