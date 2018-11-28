«Тоттенхэм» – «Интер»: Видеопрогноз от экспертов

28 ноября 2018, 12:24

ТОТТЕНХЭМ

«Тоттенхэм» готовится к дуэли с «Интером» после громкой победы. В субботу «шпорам» удалось обыграть в домашнем матче «Челси», нанеся «пенсионерам» первое поражение в этом чемпионате (3:1). Да и вообще «Тоттенхэм» подходит к поединку с «Интером» с серией из пяти побед подряд. Подопечные Почеттино, кроме «Челси», победили «Кристал Пэлас» (1:0), ПСВ (2:1), «Вулверхэмптон» (3:2) и «Вест Хэм» (3:1).

В Лиге Чемпионов «Тоттенхэм» заработал только четыре очка (у «Интера» семь, у «Барсы» десять), сыграв вничью и победив ПСВ (2:2, 2:1). «Интеру» на выезде «шпоры» уступили (1:2), а «Барселоне» дома (2:4). При нынешних раскладах «Тоттенхэму» обязательно нужно обыгрывать «Интер» с разницей в два гола или со счетом (1:0), а также пробовать заработать максимальное количество очков на «Камп Ноу» в шестом туре. Ведь «Интер» будет встречаться дома с ПСВ .

В состав «Тоттенхэма» уже вернулся Делле Алли. Но вылетел до конца календарного года Давинсон Санчес, который составит в лазарете компанию Дембеле и Янссену. Под вопросом участие защитников Дэнни Роуза и Кирана Триппьера.

ИНТЕР М

У «Интера» именно с победы над «Тоттенхэмом» начался отличный победный отрезок, по результатам которого «нерадзурри» закрепились в первой тройке Серии А и значительно повысили свои шансы на выход в 1/8 финала. Однако в последних встречах пыл итальянского гранда несколько поутих.

Команда Спаллетти хоть и разгромила «Лацио» (3:0), «Дженоа» (5:0) и «Фрозиноне» (3:0), но также проиграла «Аталанте» (1:4). Кроме того, «Интер» практически ничего не смог противопоставить «Барселоне» (0:2 и 1:1).

В Лиге Чемпионов «Интер» не принимал участие уже шесть лет. Поэтому нынешний заход команды является успешным. Если в двух матчах с «Барсой» «нерадзурри» заработали только одно очко, то «Тоттенхэм» и ПСВ «черно-синие» победили по (2:1). Теперь «Интеру» для выхода в следующий раунд может хватить домашней победы над ПСВ , хотя команде Спаллетти очень желательно не проиграть в Лондоне хотя бы с неудобным для себя счетом.

Травмированных у «нерадзурри» нет, но под вопросом участие в матче Шиме Врсалько и Далберта.

СТАТИСТИКА И ЛИЧНЫЕ ВСТРЕЧИ

Победная серия «Тоттенхэма» равна пяти матчам.

В Лиге Чемпионов «Тоттенхэм» дома выиграл пять из семи предыдущих поединков, уступив лишь «Ювентусу» и «Барселоне».

При этом не пропустили «шпоры» лишь в одном из десяти последних домашних матчей в ЛЧ .

. «Интер» выиграл пять из семи предыдущих гостевых поединков.

Пропустили «нерадзурри» во всех девяти минувших встречах в ЛЧ .

. Это будет шестая очная встреча между «Тоттенхэмом» и «Интером». Во всех матчах до этого выигрывали хозяева. «Шпоры» в Лондоне побеждали «черно-синих» (3:1) и (3:0).

Прогноз

В целом, предстоящий матч обещает быть очень увлекательным. Ни одна из команд не показывает образцовой игры в защите, но зато достаточно забивает. Поскольку «Тоттенхэм» сейчас на ходу и на эмоциональном подъеме после победы над «Челси», победителем видится он. К тому же дома играют «шпоры» довольно неплохо.

Наш прогноз – победа Тотенхэма за 1.78 в БК 1хСтавка

Источник: www.vseprosport.ru