«Локомотив» - «Галатасарай»: Видеопрогноз от экспертов на футбол

28 ноября 2018, 12:27

ЛОКОМОТИВ М

«Локомотив» после неудачного стартового отрезка в чемпионате смог прибавить в качестве футбола и подтянулся к лидирующей группе. В данный момент «железнодорожники» имеют в активе 25 баллов, с которыми они и занимают четвертую строчку в таблице. От лидера «Зенита» команда Юрия Семина отстает на девять очков, а идущему в зоне Лиги Чемпионов ЦСКА уступает один балл. В прошлом туре «Локомотив» уступил дома «Уралу» 1:2, потерпев первое домашнее поражение в сезоне.

В Лиге Чемпионов «железнодорожники» уже лишились шансов на выход из группы, но еще могут занять третье место и сыграть в плей-офф Лиги Европы. Пока у российского клуба ноль очков, третьему «Галатасараю» они уступают четыре балла, но имеют два тура для исправления ситуации. В прошлом туре «Локомотив» был разгромлен «Порту» 1:4 в гостях, после чего окончательно выпал из борьбы за выход из группы.

ГАЛАТАСАРАЙ

«Галатасарай» в этом сезоне не отстает от своих основных конкурентов и также не показывает стабильной игры. До провала «Фенербахче» коллективу Фатиха Терима конечно еще далеко, но и третью строчку в таблице вполне можно назвать большой неудачей. «Львы» уступают первому «Башекшехиру» шесть очков, а второй «Касымпаше» один балл. В прошлом туре «Галатасарай» не смог обыграть дома «Коньяспор», сыграв вничью 1:1 – победа была упущена на 90-й минуте из-за привезенного Сердаром Азизом пенальти.

«Львы» смогли в первом туре обыграть «Локомотив» на своем поле и этот успех пока позволяет им участвовать в борьбе за плей-офф, хотя шансов нет так много. «Галатасарай» имеет четыре очка в активе и уступает первому «Порту» шесть баллов, а второму «Шальке» четыре очка. В гостях игра у команды Терима не слишком клеится – оба выездных поединка они проиграли, поэтому даже третья строчка пока остается под вопросом.

СТАТИСТИКА И ЛИЧНЫЕ ВСТРЕЧИ

«Локомотив» выиграл три из пяти последних домашних матчей

«Галатасарай» проиграл оба выездных матча в Лиге Чемпионов

В трех последних выездных матчах «Галатасарай» потерпел два поражения

Прогноз

«Локомотив» в последнем туре уступил «Уралу», но это поражение вряд ли способно «подкосить» «железнодорожников», которые в целом показывают солидный футбол. Восстановился Федор Смолов, который уже забил красивый гол «шмелям», да и проблем с травмами у Семина уже практически нет, что оставляет россиянам хорошие шансы на успех.

Для «Локомотива» этот поединок является последним шансом зацепиться за третье место, поэтому играть они будут только на победу. «Галатасарай» слабо проводит выездные поединки, и если сегодня хозяева сыграют в свой футбол, шансов у турков будет не много даже на ничью.

Мы считаем, что у хозяев больше шансов на победу. Прогноз – азиатская фора (0) на «Локомотив». В Лиге Ставок такой исход предлагается с коэффициентом 1.70

Источник: www.vseprosport.ru