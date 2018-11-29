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«Зенит» - «Копенгаген»: Видеопрогноз от экспертов на футбол

вчера, 12:52

 

 

ЗЕНИТ

«Зенит» уверенно проводит сезон – команда Сергая Семака лидирует в Премьер-Лиге и в Лиге Европы чувствует себя очень уверенно. В национальном чемпионате «Зенит» идет первым после 15 туров и имеет в активе 34 очка, опережая «Краснодар» на пять баллов. В прошлом туре «сине-бело-голубые» уверенно обыграли дома «Ростов» со счетом 2:0, добыв таким образом 11 победу в чемпионате.

В Лиге Европы «Зенит» также является лидером своей группы, имея в активе восемь очков. Однако, место в плей-офф команда Семака еще себе не гарантировала – вторая «Славия» имеет на одно очко меньше, а третий «Копенгаген» отстает на три балла. В Дании «Зенит» не смог обыграть «Копенгаген», матч завершился ничьей 1:1, в которой ближе к победе были именно хозяева.

 

ФК КОПЕНГАГЕН

«Копенгаген» с огромным трудом добывал себе место в групповом этапе Лиги Европы, стартовав в квалификации с самых ранних туров. Последним соперником датчан на пути к группе была итальянская «Аталанта», которую удалось пройти только в серии 11-метровых ударов. Тем не менее, коллектив Стале Сольбаккена пока находится вне зоны плей-офф, отставая от второй строчки на два балла.

В чемпионате Дании «львы» показывают отличные результаты – после 17 туров они идут на первом месте и опережают второй «Мидтьюлланн» на три очка. Именно в прошлом туре и добыто было «Копенгагеном» это преимущество – в очной встрече с своим главным конкурентом они были сильнее 2:1 на своем поле.

 

СТАТИСТИКА И ЛИЧНЫЕ ВСТРЕЧИ

  • Только в одном из последних восьми матчей «Зенит» не забивал
  • В этом сезоне «Зенит» провел на своем поле 13 матчей во всех турнирах и только в одном из них не смог забить
  • В каждом из двух предыдущих матчей между клубами забивалось минимум два гола

 

Прогноз

«Зенит» лидирует в группе, но пока своих задач еще не решил. Неудача в сегодняшнем поединке значительно усложнит жизнь питерскому клубу, поэтому расслабиться они себе позволить не могут. Дома «сине-бело-голубые» показывают очень солидный футбол, забивая без разбора всем своим соперникам. «Копенгаген», в свою очередь, также не имеет возможности больше проигрывать, поэтому наверняка постарается огорчить соперника, играть в атаке «львы» умеют, поэтому есть смысл ждать от поединка яркой игры и забитых голов.

На наш взгляд, матч будет результативным. Прогноз – тотал больше двух голов. В 1хСтавке такое пари можно разместить с коэффициентом 1.72

Источник: www.vseprosport.ru

vseprosport
АВТОР
vseprosport
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Источник: Soccer.Ru
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