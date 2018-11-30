«Кардифф Сити» – «Вулверхэмптон»: Прогноз от экспертов

вчера, 09:55

КАРДИФФ СИТИ

«Кардифф», несмотря на последние победы, до сих пор остается в зоне вылета. Без сомнений, болельщиков валлийцев вряд ли радует этот факт. Но успехи «Кардиффа», по крайней мере, доказали, что «синие птицы» не столь уж безнадежны.

В последних пяти матчах «Кардифф» победил «Фулхэм» (4:2) и «Брайтон» (2:1), проиграв «Ливерпулю» (1:4), «Лестеру» (0:1) и «Эвертону» (0:1). Выигрыши конкурентов команды Нила Уорнока привели к тому, что валлийцы остались на предпоследней строчке чемпионата. Но всего лишь одна победа способна вывести клуб на 15-е место. На данный момент «синие птицы» вынуждены довольствоваться 19-й позицией.

Помочь команде в этом матче не сможет нападающий Кеннет Зохоре. Под вопросом участие также защитника Джаза Ричардса и Натана Мендес-Ланга.

ВУЛВЕРХЭМПТОН

Несмотря на лучшую турнирную ситуацию, «волки» в последнее время добиваются гораздо худших результатов, чем «Кардифф». Команда Нуну Санту за пять предыдущих туров заработала только одно очко. Интересно, что за этот период «вулвз» достойно сыграли с признанными авторитетами, проиграв «Тоттенхэму» (2:3), а также отобрав очки у «Арсенала» на выезде (1:1).

Однако в остальных трех матчах «Вулверхэмптон» не сумел даже забить. На выезде «волки» проиграли «Брайтону» (0:1), а дома уступили «Уотфорду» (0:2) и «Хаддерсфилду» (0:2). После такой неудачной серии «Вулверхэмптон» закономерно опустился на 11-е место.

Травмирован при этом у «волков» лишь основной защитник Хоннатан Отто.

СТАТИСТИКА И ЛИЧНЫЕ ВСТРЕЧИ

«Кардифф» проиграл восемь из десяти последних матчей.

Дома «Кардифф» пропустил во всех семи предыдущих встречах, только в двух минувших поединках «синие птицы» получили в свои ворота менее двух мячей.

Безвыигрышная серия «Вулверхэмптона» достигла пяти матчей.

На выезде «волки» проиграли только один из шести предыдущих поединков.

Во всех семи гостевых матчах «волков» в этом сезоне сыграла ставка «тотал меньше 2,5».

У «Вулверхэмптона» и «Кардиффа» длинная история противостояния в последних сезонах в Чемпионшипе. Как правило, команды в очных матчах обменивались победами. В прошлом сезоне валлийцы выиграли на выезде у «Вулверхэмптона» (2:1), а «волки» в Кардиффе взяли реванш (1:0).

Прогноз

Перед этим матчем не особо большое значение будет иметь положение этих команд в таблице. Зато на результат должна повлиять мотивация, которая сейчас определенно выше у валлийцев. «Кардифф» уже выиграл два домашних матча у команд со второй десятки. Подопечные Уорнока определенно постараются набрать очки и здесь.

Наш прогноз – победа Кардиффа или ничья за 1.74 в БК 1хСтавка

Источник: www.vseprosport.ru