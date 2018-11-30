«Рубин» - «Динамо»: Прогноз от экспертов на футбол

вчера, 09:59

РУБИН

«Рубин» на старте неплохо себя проявлял и был явным претендентом на место в еврокубках, но в последнее время команда Курбана Бердыева допускает слишком много ошибок, что мешает ей удержаться в верхней половине таблицы. В данный момент казанцы идут на девятой строчке с 21 очком в активе, отставая от пятого «Ростова» на два балла. Расстояние незначительное, но судя по игре «Рубина» в последнее время, даже его ему преодолеть будет крайне сложно.

В прошлом туре «Рубин» играл с «Анжи» в гостях и считался явным фаворитом встречи. Однако, обыграть аутсайдера не удалось – на гол Игоря Калинина на 27-й минуте хозяева ответили своим точным ударом спустя 10 минут. В итоге поединок так и закончился ничьей 1:1, которая наверняка стала большим разочарованием для гостей, жаждавших прервать неудачную серию.

ДИНАМО М

«Динамо» в нынешнем сезоне разочаровывает своих болельщиков – команда Дмитрия Хохлова находится неподалеку от зоны вылета, но что более важно, она не показывает качественного футбола. В активе «динамовцев» есть всего 16 очков, что на два больше, чем у идущих в зоне переходных матчей «Крыльев Советов».

В прошлом туре «Динамо» дома умудрилось проиграть главному аутсайдеру чемпионата «Енисею». Уже на третьей минуте благодаря рикошету красноярский клуб вышел вперед, но «бело-голубым» удалось отыграться на 50-й минуте благодаря голу Жоазиньо. Тем не менее, даже ничью хозяевам в этом матче удержать было не суждено – спустя две минуты гости вновь сумели отличиться и в итоге удержали счет до финального свистка.

СТАТИСТИКА И ЛИЧНЫЕ ВСТРЕЧИ

В этом сезоне команды уже пересекались в Кубке России – «Рубин» победил 1:0

Только в одном из последних 12 домашних матчей «Рубин» не забивал в ворота «Динамо»

В этом сезоне «Рубин» провел дома уже восемь матчей и только в двух из них не смог забить

Прогноз

«Рубин» не смог обыграть «Анжи» в прошлом туре, хоть и показал вполне приличный футбол. Дома казанцы в этом сезоне играют гораздо сильнее, чем в гостях, поэтому все шансы прервать неудачную серию у них есть в поединке с «Динамо». Команда Хохлова выглядит очень слабо в последнее время, особенно это касается обороны – даже не самый результативный «Енисей» в прошлом туре забил ей дважды.

«Рубин» явно превосходит соперника по подбору игроков, да и футбол показывает более качественный, поэтому на своем поле наверняка сыграет результативно.

Мы считаем, что сухими гости не останутся. Прогноз – индивидуальный тотал «Рубина» больше одного гола. В Лиге Ставок такой исход оценивается коэффициентом 1.70

Источник: www.vseprosport.ru