«Реал» Мадрид – «Валенсия»: Видеопрогноз от экспертов

вчера, 12:49

РЕАЛ МАДРИД

Мадридский «Реал» подходит к предстоящему поединку после уверенной гостевой победы в Лиге Чемпионов над «Ромой». Римляне были биты на этой неделе со счетом 2:0, что дало возможность «королевскому клубу» гарантировать себе первую строчку в группе.

Теперь мадридскому клубу нужно исправлять ситуацию в национальном чемпионате. На данный момент «Реал» занимает непривычное для себя шестое место. В предыдущем туре «сливочные» побывали в глубоком нокауте, сенсационно уступив на выезде «Эйбару» (0:3). Поражение стало для команды уже третьим за пять последних туров. Дома же за три последних матча удалось обыграть только «Вальядолид» (2:0).

Кадровая ситуация у «Реала» выглядит неплохо. Защитники Альваро Одриосола, Серхио Регилон и Хесус Вальехо восстановились после травм и занимаются в общей группе. Точно не сыграет только Начо. Под вопросом Каземиро.

ВАЛЕНСИЯ

«Валенсия» тоже играла на этой неделе в Лиге Чемпионов. Однако в отличие от своего будущего соперника свой матч в Италии проиграла. Минимальное поражение от «Ювентуса» со счетом 0:1, поставив крест на своих дальнейших перспективах в престижном еврокубковом турнире.

В чемпионате, как показали последние матчи «летучих мышей», дела у команды пошли на поправку. Наладив свой прицел в атаке, «Валенсия» обыграла на выезде «Хетафе» (1:0), а дома разгромила «Райо Вальекано» (3:0). Благодаря этому, в турнирной таблице подопечные Марселино Тораля поднялись на 11-е место, отставая от первой шестерки на три очка.

Травмированных у составе у «Валенсии» нет. Под вопросом на игру Денис Черышев и Родриго.

СТАТИСТИКА И ЛИЧНЫЕ ВСТРЕЧИ

«Реал» выиграл два из трех последних матчей в Примере.

«Реал» пропускал в Примере в шести последних матчах подряд, в четырех из них по два гола.

Обе команды забивали друг другу в 11 последних очных матчах подряд в разных турнирах.

Тотал больше 2.5 пробивался в десяти последних очных поединках.

«Реал» обыгрывал «Валенсию» в трех из пяти последних матчей.

Прогноз

Обе команды сейчас далеки от стабильной игры. Но с появлением на тренерском мостике «Реала» Сантьяго Солари мадридцы допустили провал лишь в поединке с «Эйбаром». «Валенсия» гостевые матчи в основном играла вничью. Правда, и соперники были не самые сильные. Фактор родного поля и мотивация должны сыграть для «сливочных» не последнюю роль.

К тому же Солари должен доказывать свою состоятельность. Вряд ли команды будут отсиживаться в обороне, которая часто играет грубовато. «Реал» дома получает в среднем около двух карточек, «Валенсия» на выезде – 2.7

Наш прогноз – победа «Реала» и обе забьют за 2.44 в БК 1хСтавка

Источник: www.vseprosport.ru