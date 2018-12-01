«Боруссия»Д - «Фрайбург»: Видеопрогноз от экспертов на футбол

вчера, 12:54

БОРУССИЯ Д

«Боруссия» - единственная команда Бундеслиги с нулем в графе «поражения». Неудивительно, что во времена кризиса «Баварии» именно «черно-желтые» возглавляют турнирную таблицу. «Шмели» набрали 30 очков и на четыре пункта опережают одноклубников из Менхенгладбаха. В прошлом туре футболисты Люсьена Фавра дожали «Майнц». Счет открыл Пако Алькасер, а ветеран – Лукаш Пишчек забил решающий гол на 76-й минуте.

ФРАЙБУРГ

«Фрайбург» выступает вполне успешно, как для клуба такого уровня. Команда Кристиана Штрайха одержала три победы, пять раз сыграла вничью и потерпела четыре поражения. К серьезным достижениям можно отнести разгром «жеребят» (3:1) и мировую с самой «Баварией». После двенадцати туров «вороны» свили «гнездо» в нижней части турнирной таблицы, точнее - на одиннадцатой позиции.

СТАТИСТИКА И ЛИЧНЫЕ ВСТРЕЧИ

«Боруссия» не побеждала с разницей в два гола в трех последних домашних матчах.

«Фрайбург» забивал и пропускал в пяти последних поединках.

Личные встречи прошлого сезоны были ничейными.

Прогноз

У «Боруссии» непростой график декабрьских матчей. Команда Люсьена Фавра досрочно вышла в плей-офф Лиги Чемпионов и теперь может сосредоточиться на укреплении лидирующей позиции в Бундеслиге. «Шмели» агрессивно играют в атаке. Уверены, сегодня их оборона будет образцовой и не пропустит от андердога.

Наш прогноз – выигрыш первых с форой (-1,5) и ставка с коэффициентом 1.84 в БК Лига Ставок

Источник: www.vseprosport.ru