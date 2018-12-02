«Рома» - «Интер»: Видеопрогноз от экспертов

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Азербайджан. Премьер-Лига 2018/2019, 13 тур 1 X 2
18:00 сегодня Логотип футбольный клуб Карабах (Агдам)Карабах -:- Логотип футбольный клуб Кешля (Баку)Кешля - - -
Англия. Кубок 2018/2019, 2 раунд 1 X 2
23:00 сегодня Логотип футбольный клуб ГизлиГизли -:- Логотип футбольный клуб ФлитвудФлитвуд - - -
Англия. Чемпионшип 2018/2019, 20 тур 1 X 2
23:00 сегодня Логотип футбольный клуб Вест БромвичВест Бромвич -:- Логотип футбольный клуб Брентфорд (Лондон)Брентфорд - - -
Аргентина. Суперлига 2018/2019, 14 тур 1 X 2
01:20 Матч завершен Логотип футбольный клуб Индепендьенте (Авельянеда)Индепендьенте 0:1 Логотип футбольный клуб Бока Хуниорс (Буэнос-Айрес)Бока Хуниорс 2.35 2.9 3.25
03:30 Матч завершен Логотип футбольный клуб Ривер Плейт (Буэнос-Айрес)Ривер Плейт 3:1 Логотип футбольный клуб Химнасия (Ла-Плата)Химнасия - - -
23:10 сегодня Логотип футбольный клуб Тигре (Буэнос-Айрес)Тигре -:- Логотип футбольный клуб Годой-КрусГодой-Крус 2.35 2.95 3.15
Германия. Бундеслига 2018/2019, 13 тур 1 X 2
22:30 сегодня  Нюрнберг -:-  Байер 4.3 3.9 1.77
Германия. Третья лига 2018/2019, 17 тур 1 X 2
21:00 сегодня Логотип футбольный клуб Ганза (Росток)Ганза -:- Логотип футбольный клуб ОснабрюкОснабрюк - - -
Греция. Суперлига 2018/2019, 12 тур 1 X 2
20:00 сегодня Логотип футбольный клуб ЛамияЛамия -:- Логотип футбольный клуб ПАОК (Салоники)ПАОК 9 4.2 1.37
20:30 сегодня Логотип футбольный клуб Олимпиакос (Пирей)Олимпиакос -:- Логотип футбольный клуб Панетоликос (Агринио)Панетоликос - - -
Дания. Суперлига 2018/2019, 18 тур 1 X 2
21:00 сегодня Логотип футбольный клуб ОрхусОрхус -:- Логотип футбольный клуб ВейлеВейле - - -
Испания. Примера 2018/2019, 14 тур 1 X 2
23:00 сегодня  Леванте -:-  Атлетик Б 2.7 3.4 2.5
Италия. Серия B 2018/2019, 14 тур 1 X 2
23:00 сегодня Логотип футбольный клуб ФоджаФоджа -:- Логотип футбольный клуб ВенецияВенеция 2.05 3.1 3.7
Италия. Серия А 2018/2019, 14 тур 1 X 2
22:30 сегодня  Аталанта -:-  Наполи 3.3 3.5 2.15
Кипр. Первый дивизион 2018/2019, 11 тур 1 X 2
20:00 сегодня Логотип футбольный клуб Эносис (Паралимни)Эносис -:- Логотип футбольный клуб АЕК (Ларнака)АЕК - - -
20:00 сегодня Логотип футбольный клуб АПОЭЛ (Никосия)АПОЭЛ -:- Логотип футбольный клуб Аполлон (Лимассол)Аполлон 2.55 3.4 2.55
Мексика. Примера-Дивизион 2018/2019 1 X 2
03:30 Матч завершен Логотип футбольный клуб Америка (Мехико)Америка 3:2 Логотип футбольный клуб ТолукаТолука - - -
Польша. Экстракласса 2018/2019, 17 тур 1 X 2
20:00 сегодня Логотип футбольный клуб Пяст (Гливице)Пяст -:- Логотип футбольный клуб Погонь (Щецин)Погонь 2.4 3.2 2.85
Португалия. Примейра 2018/2019, 11 тур 1 X 2
23:15 сегодня Логотип футбольный клуб Риу Аве (Вила-ду-Конди)Риу Аве -:- Логотип футбольный клуб Спортинг (Лиссабон)Спортинг 4.2 3.5 1.8
Россия. Премьер-Лига 2018/2019, 16 тур 1 X 2
19:30 сегодня  Арсенал Т -:-  Зенит 5 3.5 1.85
Румыния. Лига 1 2018/2019, 17 тур 1 X 2
21:00 сегодня Логотип футбольный клуб Астра (Джурджу)Астра -:- Логотип футбольный клуб БотошаниБотошани 2.02 3.25 3.6
Турция. Супер-Лига 2018/2019, 14 тур 1 X 2
20:00 сегодня Логотип футбольный клуб МалатияспорМалатияспор -:- Логотип футбольный клуб Акхисар БелАкхисар Бел - - -
20:00 сегодня Логотип футбольный клуб Фенербахче (Стамбул)Фенербахче -:- Логотип футбольный клуб Касымпаша (Стамбул)Касымпаша 1.85 3.6 3.85
Украина. Премьер-Лига 2018/2019, 17 тур 1 X 2
18:00 сегодня  Ворскла -:-  Александрия 2.45 2.95 3.05
19:30 сегодня  Динамо К -:-  Черноморец Од 1.07 10 22
Франция. Лига 2 2018/2019, 17 тур 1 X 2
23:00 сегодня Логотип футбольный клуб ОсерОсер -:- Логотип футбольный клуб ЛорьянЛорьян 2.35 2.85 3.3
Чехия. Первая лига 2018/2019, 17 тур 1 X 2
19:00 сегодня Логотип футбольный клуб Яблонец (Яблонец-над-Нисоу)Яблонец -:- Логотип футбольный клуб Фастав (Злин)Фастав 1.65 3.8 4.8
20:00 сегодня Логотип футбольный клуб ОпаваОпава -:- Логотип футбольный клуб Славия П (Прага)Славия П 7.8 4.8 1.35
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«Рома» - «Интер»: Видеопрогноз от экспертов

вчера, 10:22

РОМА

«Рома» на старте нынешнего сезона разочаровывает своих болельщиков – пока «волки» идут только седьмыми в таблице и очень много ошибаются. От зоны Лиги Чемпионов команда Эусебио Ди Франческо отстает на четыре очка, а лидеру «Ювентусу» проигрывает уже 21 балл. В прошлом туре римляне умудрились проиграть «Удинезе» в гостях со счетом 0:1, до этого «зебры» не могли выиграть в семи матчах подряд.

В середине недели «Рома» встречалась с «Реалом» на своем поле, который также сейчас далек от своей оптимальной формы. Однако, должного сопротивления «сливочным» «волки» оказать не смогли и уступили 0:2, в очередной раз заставив Ди Франческо оправдываться на послематчевой пресс-конференции.

По слухам в итальянской прессе, неудача в предстоящей встрече лишит должности нынешнего наставника и вполне возможно, что в Италию вернутся Антонио Конте.

 

ИНТЕР М

«Интер» на старте выдал несколько очень слабых поединков и казалось, что «нерадзурри» провалит стартовый отрезок. Однако, Лучано Спалетти смог внести нужные коррективы и заставить свою команду показывать более качественный футбол, и сейчас «Интер» идет уже на третьем месте в таблице, уступая второму «Наполи» два очка, а первому «Ювентусу» 12 баллов.

В среду «Интер» гостил в Лондоне, где встречался с «Тоттенхэмом» в рамках Лиги Чемпионов. Для досрочного выхода из группы «нерадзурри» достаточно было и ничьей, но в итоге все закончилось поражением. До 80-й минуты итальянцы держали нулевую ничью, но в итоге пропустили классную атаку, которую точным ударом завершил Кристиан Эриксен.

Теперь все решится для «Интера» в последнем туре, где теперь все зависит не только от них.

 

СТАТИСТИКА И ЛИЧНЫЕ ВСТРЕЧИ

  • Только в одной из предыдущих восьми очных встреч команды не смогли обменяться голами
  • «Рома» в этом сезоне провела шесть матчей на своем поле и только в одном из них не смогла забить
  • «Интер» шесть раз в этом сезоне играл в гостях и только в одном из этих матчей не смог забить

 

Прогноз

«Рома» находится в непростом положении, в воздухе подвисло положение Ди Франческо, да и в целом игра у римлян не слишком клеится. Однако, даже при учете всех проблем, «волки» все равно очень мощны в атаке и с лидерами играют очень качественно – достаточно вспомнить поединок на «Сан-Паоло», где «Наполи» с огромным трудом отыгрался.

«Интер» находится в отличной форме и показывает результативный футбол, исключением стал лишь прошлый поединок с «Тоттенхэмом», но там ситуация не обязывала «нерадзурри» проявлять себя в атаке. Очень мощно проявляет себя Мауро Икарди, на его счету уже семь голов в Серии А.

Обе команды будут стремиться к победе, особенно «Роме» смысла отсиживаться в обороне совсем нет, поэтому есть смысл ждать от поединка забитых голов.

На наш взгляд, голы в матче будут. Прогноз – обе забьют. В 1хСтавке такой исход оценивается коэффициентом 1.60

Источник: www.vseprosport.ru

vseprosport
АВТОР
vseprosport
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ВсеПроСпорт.ру
Источник: Soccer.Ru
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