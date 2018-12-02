«Рома» - «Интер»: Видеопрогноз от экспертов

вчера, 10:22

РОМА

«Рома» на старте нынешнего сезона разочаровывает своих болельщиков – пока «волки» идут только седьмыми в таблице и очень много ошибаются. От зоны Лиги Чемпионов команда Эусебио Ди Франческо отстает на четыре очка, а лидеру «Ювентусу» проигрывает уже 21 балл. В прошлом туре римляне умудрились проиграть «Удинезе» в гостях со счетом 0:1, до этого «зебры» не могли выиграть в семи матчах подряд.

В середине недели «Рома» встречалась с «Реалом» на своем поле, который также сейчас далек от своей оптимальной формы. Однако, должного сопротивления «сливочным» «волки» оказать не смогли и уступили 0:2, в очередной раз заставив Ди Франческо оправдываться на послематчевой пресс-конференции.

По слухам в итальянской прессе, неудача в предстоящей встрече лишит должности нынешнего наставника и вполне возможно, что в Италию вернутся Антонио Конте.

ИНТЕР М

«Интер» на старте выдал несколько очень слабых поединков и казалось, что «нерадзурри» провалит стартовый отрезок. Однако, Лучано Спалетти смог внести нужные коррективы и заставить свою команду показывать более качественный футбол, и сейчас «Интер» идет уже на третьем месте в таблице, уступая второму «Наполи» два очка, а первому «Ювентусу» 12 баллов.

В среду «Интер» гостил в Лондоне, где встречался с «Тоттенхэмом» в рамках Лиги Чемпионов. Для досрочного выхода из группы «нерадзурри» достаточно было и ничьей, но в итоге все закончилось поражением. До 80-й минуты итальянцы держали нулевую ничью, но в итоге пропустили классную атаку, которую точным ударом завершил Кристиан Эриксен.

Теперь все решится для «Интера» в последнем туре, где теперь все зависит не только от них.

СТАТИСТИКА И ЛИЧНЫЕ ВСТРЕЧИ

Только в одной из предыдущих восьми очных встреч команды не смогли обменяться голами

«Рома» в этом сезоне провела шесть матчей на своем поле и только в одном из них не смогла забить

«Интер» шесть раз в этом сезоне играл в гостях и только в одном из этих матчей не смог забить

Прогноз

«Рома» находится в непростом положении, в воздухе подвисло положение Ди Франческо, да и в целом игра у римлян не слишком клеится. Однако, даже при учете всех проблем, «волки» все равно очень мощны в атаке и с лидерами играют очень качественно – достаточно вспомнить поединок на «Сан-Паоло», где «Наполи» с огромным трудом отыгрался.

«Интер» находится в отличной форме и показывает результативный футбол, исключением стал лишь прошлый поединок с «Тоттенхэмом», но там ситуация не обязывала «нерадзурри» проявлять себя в атаке. Очень мощно проявляет себя Мауро Икарди, на его счету уже семь голов в Серии А.

Обе команды будут стремиться к победе, особенно «Роме» смысла отсиживаться в обороне совсем нет, поэтому есть смысл ждать от поединка забитых голов.

На наш взгляд, голы в матче будут. Прогноз – обе забьют. В 1хСтавке такой исход оценивается коэффициентом 1.60

Источник: www.vseprosport.ru