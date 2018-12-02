«Арсенал» – «Тоттенхэм»: Видеопрогноз от экспертов

вчера, 10:26

АРСЕНАЛ

Большое количество потерь перед паузой на Лигу Наций не могло не отобразиться на положении «Арсенала» в таблице. «Канониры» три поединка подряд сыграли вничью, потеряв очки с «Кристал Пэлас» (2:2), «Ливерпулем» (1:1) и «Вулверхэмптоном» (1:1). Из-за этого «канониры» сейчас только пятые и уступают первому «Манчестер Сити» уже восемь баллов.

Однако после матчей сборных «Арсенал» снова начал выигрывать. Команда Унаи Эмери победила «Борнмут» (2:1), а в Лиге Европы разгромила «Ворсклу» (3:0).

Самое интересное, что «Арсенал» теперь чуть лучше играет на выезде, хотя при Венгере было наоборот: превосходные результаты дома, а на выезде хуже. В предыдущих пяти домашних матчах «Арсенал» не пропустил только от «Спортинга».

Травмированы в «Арсенале» сейчас два важных игрока: это Начо Монреаль и Дэнни Уэлбек.

ТОТТЕНХЭМ

«Тоттенхэм» сейчас вообще на ходу. Впервые в этом сезоне «шпоры» напоминают самих себя образца прошлого сезона и выглядят достаточно мощно, чтобы бороться за высокие позиции. К поединку с «Арсеналом» команда Маурисио Почеттино подходит с серией из шести побед подряд.

Причем в последних матчах «Тоттенхэм» победил «Челси» (3:1) и «Интер» (1:0). Также на протяжении этой серии «шпоры» обыгрывали «Вест Хэм» (3:1), «Вулверхэмптон» (3:2), ПСВ (2:1) и «Кристал Пэлас» (1:0). Такие результаты закономерно вывели команду Почеттино на третью строчку чемпионата.

Травмированы у команды три важных игрока: Давинсон Санчес, Мусса Дембеле и Виктор Ваньяма.

СТАТИСТИКА И ЛИЧНЫЕ ВСТРЕЧИ

Беспроигрышная серия «Арсенала» достигла уже 18 матчей.

Дома «канониры» не пропустили только в одном из пяти последних поединков.

«Тоттенхэм» выиграл шесть минувших встреч.

На выезде «шпоры» выиграли пять предыдущих поединков в Премьер-лиге.

В последнее время эти команды обмениваются победами или играют вничью. В прошлом сезоне «Тоттенхэм» дома выиграл (1:0), но на «Эмирейтс» проиграл (0:2).

«Тоттенхэму» не удается победить «Арсенал» в гостях с 2010 года. За это время «шпоры» проиграли на «Эмирейтс» пять матчей, а вничью свели три поединка.

Прогноз

У «Тоттенхэма» было на один день больше для отдыха после изнуряющего лиго-чемпионского матча с «Интером», но «Арсенал» выставил на поединок Лиги Европы полурезервный состав. Тем не менее, вряд ли команде Эмери будет легче. «Тоттенхэм» набрал хороший ход и уверенно выступает даже на выезде. Снова раззабивался Харри Кейн.

Но в защите подопечные Почеттино не настолько хороши (только два сухих матча из восьми предыдущих). Учитывая все перечисленное и хорошую игру «Арсенала» в атаке, можно ждать голов с обеих сторон. Хотя общий итог матча вряд ли будет слишком результативным.

Наш прогноз – обе забьют и тотал меньше 4.5 за 2.10 в БК 1хСтавка.

Источник: www.vseprosport.ru