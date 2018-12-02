«Арсенал» – «Тоттенхэм»: Видеопрогноз от экспертов

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Азербайджан. Премьер-Лига 2018/2019, 13 тур 1 X 2
18:00 сегодня Логотип футбольный клуб Карабах (Агдам)Карабах -:- Логотип футбольный клуб Кешля (Баку)Кешля - - -
Англия. Кубок 2018/2019, 2 раунд 1 X 2
23:00 сегодня Логотип футбольный клуб ГизлиГизли -:- Логотип футбольный клуб ФлитвудФлитвуд - - -
Англия. Чемпионшип 2018/2019, 20 тур 1 X 2
23:00 сегодня Логотип футбольный клуб Вест БромвичВест Бромвич -:- Логотип футбольный клуб Брентфорд (Лондон)Брентфорд - - -
Аргентина. Суперлига 2018/2019, 14 тур 1 X 2
01:20 Матч завершен Логотип футбольный клуб Индепендьенте (Авельянеда)Индепендьенте 0:1 Логотип футбольный клуб Бока Хуниорс (Буэнос-Айрес)Бока Хуниорс 2.35 2.9 3.25
03:30 Матч завершен Логотип футбольный клуб Ривер Плейт (Буэнос-Айрес)Ривер Плейт 3:1 Логотип футбольный клуб Химнасия (Ла-Плата)Химнасия - - -
23:10 сегодня Логотип футбольный клуб Тигре (Буэнос-Айрес)Тигре -:- Логотип футбольный клуб Годой-КрусГодой-Крус 2.35 2.95 3.15
Германия. Бундеслига 2018/2019, 13 тур 1 X 2
22:30 сегодня  Нюрнберг -:-  Байер 4.3 3.9 1.77
Германия. Третья лига 2018/2019, 17 тур 1 X 2
21:00 сегодня Логотип футбольный клуб Ганза (Росток)Ганза -:- Логотип футбольный клуб ОснабрюкОснабрюк - - -
Греция. Суперлига 2018/2019, 12 тур 1 X 2
20:00 сегодня Логотип футбольный клуб ЛамияЛамия -:- Логотип футбольный клуб ПАОК (Салоники)ПАОК 9 4.2 1.37
20:30 сегодня Логотип футбольный клуб Олимпиакос (Пирей)Олимпиакос -:- Логотип футбольный клуб Панетоликос (Агринио)Панетоликос - - -
Дания. Суперлига 2018/2019, 18 тур 1 X 2
21:00 сегодня Логотип футбольный клуб ОрхусОрхус -:- Логотип футбольный клуб ВейлеВейле - - -
Испания. Примера 2018/2019, 14 тур 1 X 2
23:00 сегодня  Леванте -:-  Атлетик Б 2.7 3.4 2.5
Италия. Серия B 2018/2019, 14 тур 1 X 2
23:00 сегодня Логотип футбольный клуб ФоджаФоджа -:- Логотип футбольный клуб ВенецияВенеция 2.05 3.1 3.7
Италия. Серия А 2018/2019, 14 тур 1 X 2
22:30 сегодня  Аталанта -:-  Наполи 3.3 3.5 2.15
Кипр. Первый дивизион 2018/2019, 11 тур 1 X 2
20:00 сегодня Логотип футбольный клуб Эносис (Паралимни)Эносис -:- Логотип футбольный клуб АЕК (Ларнака)АЕК - - -
20:00 сегодня Логотип футбольный клуб АПОЭЛ (Никосия)АПОЭЛ -:- Логотип футбольный клуб Аполлон (Лимассол)Аполлон 2.55 3.4 2.55
Мексика. Примера-Дивизион 2018/2019 1 X 2
03:30 Матч завершен Логотип футбольный клуб Америка (Мехико)Америка 3:2 Логотип футбольный клуб ТолукаТолука - - -
Польша. Экстракласса 2018/2019, 17 тур 1 X 2
20:00 сегодня Логотип футбольный клуб Пяст (Гливице)Пяст -:- Логотип футбольный клуб Погонь (Щецин)Погонь 2.4 3.2 2.85
Португалия. Примейра 2018/2019, 11 тур 1 X 2
23:15 сегодня Логотип футбольный клуб Риу Аве (Вила-ду-Конди)Риу Аве -:- Логотип футбольный клуб Спортинг (Лиссабон)Спортинг 4.2 3.5 1.8
Россия. Премьер-Лига 2018/2019, 16 тур 1 X 2
19:30 сегодня  Арсенал Т -:-  Зенит 5 3.5 1.85
Румыния. Лига 1 2018/2019, 17 тур 1 X 2
21:00 сегодня Логотип футбольный клуб Астра (Джурджу)Астра -:- Логотип футбольный клуб БотошаниБотошани 2.02 3.25 3.6
Турция. Супер-Лига 2018/2019, 14 тур 1 X 2
20:00 сегодня Логотип футбольный клуб МалатияспорМалатияспор -:- Логотип футбольный клуб Акхисар БелАкхисар Бел - - -
20:00 сегодня Логотип футбольный клуб Фенербахче (Стамбул)Фенербахче -:- Логотип футбольный клуб Касымпаша (Стамбул)Касымпаша 1.85 3.6 3.85
Украина. Премьер-Лига 2018/2019, 17 тур 1 X 2
18:00 сегодня  Ворскла -:-  Александрия 2.45 2.95 3.05
19:30 сегодня  Динамо К -:-  Черноморец Од 1.07 10 22
Франция. Лига 2 2018/2019, 17 тур 1 X 2
23:00 сегодня Логотип футбольный клуб ОсерОсер -:- Логотип футбольный клуб ЛорьянЛорьян 2.35 2.85 3.3
Чехия. Первая лига 2018/2019, 17 тур 1 X 2
19:00 сегодня Логотип футбольный клуб Яблонец (Яблонец-над-Нисоу)Яблонец -:- Логотип футбольный клуб Фастав (Злин)Фастав 1.65 3.8 4.8
20:00 сегодня Логотип футбольный клуб ОпаваОпава -:- Логотип футбольный клуб Славия П (Прага)Славия П 7.8 4.8 1.35
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«Арсенал» – «Тоттенхэм»: Видеопрогноз от экспертов

вчера, 10:26

АРСЕНАЛ

Большое количество потерь перед паузой на Лигу Наций не могло не отобразиться на положении «Арсенала» в таблице. «Канониры» три поединка подряд сыграли вничью, потеряв очки с «Кристал Пэлас» (2:2), «Ливерпулем» (1:1) и «Вулверхэмптоном» (1:1). Из-за этого «канониры» сейчас только пятые и уступают первому «Манчестер Сити» уже восемь баллов.

Однако после матчей сборных «Арсенал» снова начал выигрывать. Команда Унаи Эмери победила «Борнмут» (2:1), а в Лиге Европы разгромила «Ворсклу» (3:0).

Самое интересное, что «Арсенал» теперь чуть лучше играет на выезде, хотя при Венгере было наоборот: превосходные результаты дома, а на выезде хуже. В предыдущих пяти домашних матчах «Арсенал» не пропустил только от «Спортинга».

Травмированы в «Арсенале» сейчас два важных игрока: это Начо Монреаль и Дэнни Уэлбек.

 

ТОТТЕНХЭМ

«Тоттенхэм» сейчас вообще на ходу. Впервые в этом сезоне «шпоры» напоминают самих себя образца прошлого сезона и выглядят достаточно мощно, чтобы бороться за высокие позиции. К поединку с «Арсеналом» команда Маурисио Почеттино подходит с серией из шести побед подряд.

Причем в последних матчах «Тоттенхэм» победил «Челси» (3:1) и «Интер» (1:0). Также на протяжении этой серии «шпоры» обыгрывали «Вест Хэм» (3:1), «Вулверхэмптон» (3:2), ПСВ (2:1) и «Кристал Пэлас» (1:0). Такие результаты закономерно вывели команду Почеттино на третью строчку чемпионата.

Травмированы у команды три важных игрока: Давинсон Санчес, Мусса Дембеле и Виктор Ваньяма.

 

СТАТИСТИКА И ЛИЧНЫЕ ВСТРЕЧИ

  • Беспроигрышная серия «Арсенала» достигла уже 18 матчей.
  • Дома «канониры» не пропустили только в одном из пяти последних поединков.
  • «Тоттенхэм» выиграл  шесть минувших встреч.
  • На выезде «шпоры» выиграли пять предыдущих поединков в Премьер-лиге.
  • В последнее время эти команды обмениваются победами или играют вничью. В прошлом сезоне «Тоттенхэм» дома выиграл (1:0), но на «Эмирейтс» проиграл (0:2).
  • «Тоттенхэму» не удается победить «Арсенал» в гостях с 2010 года. За это время «шпоры» проиграли на «Эмирейтс» пять матчей, а вничью свели три поединка.

 

Прогноз

У «Тоттенхэма» было на один день больше для отдыха после изнуряющего лиго-чемпионского матча с «Интером», но «Арсенал» выставил на поединок Лиги Европы полурезервный состав. Тем не менее, вряд ли команде Эмери будет легче. «Тоттенхэм» набрал хороший ход и уверенно выступает даже на выезде. Снова раззабивался Харри Кейн.

Но в защите подопечные Почеттино не настолько хороши (только два сухих матча из восьми предыдущих). Учитывая все перечисленное и хорошую игру «Арсенала» в атаке, можно ждать голов с обеих сторон. Хотя общий итог матча вряд ли будет слишком результативным.

Наш прогноз – обе забьют и тотал меньше 4.5 за 2.10 в БК 1хСтавка.

Источник: www.vseprosport.ru

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Источник: Soccer.Ru
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