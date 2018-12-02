«Ливерпуль» – «Эвертон»: Видеопрогноз от экспертов

вчера, 10:31

ЛИВЕРПУЛЬ

«Ливерпуль» подходит к поединку с «Эвертоном» после обидной неудачи в Лиге Чемпионов. Поражение «красных» на выезде от ПСЖ можно было предсказать, но это фиаско стало для команды Юргена Клоппа третьим выездным поражением в Лиге Чемпионов текущего сезона. И теперь «Ливерпулю» надо очень постараться, чтобы выйти в следующий этап.

Тем не менее, на результаты в Премьер-лиге неудачи «Ливерпуля» в Европе пока не оказывают свое влияние. «Красные» в АПЛ идут на втором месте, оторвавшись от третьего «Тоттенхэма» на три очка. В последних пяти матчах подопечные Клоппа победили «Хаддерсфилд» (1:0) и «Фулхэм» (2:0), разгромили «Уотфорд» (3:0) и «Кардифф» (4:1), а также сыграли вничью на выезде с «Арсеналом» (1:1).

Из ключевых игроков «Ливерпуля» в предстоящем матче не сможет сыграть дисквалифицированный Джордан Хендерсон. Под вопросом участие Дивока Ориги, Доминика Соланке и Адама Лалланы, однако их сложно отнести к основной обойме клуба.

ЭВЕРТОН

«Эвертон» улучшил свои результаты только в последнее время. Начинали «ириски» сезон посредственно, часто играя вничью там, где можно было выиграть. Но нынешнее шестое место команды Марку Силвы является наглядным подтверждением того, что «Эвертон» прибавил.

В последних семи поединках «ириски» добыли пять побед, обыграв «Лестер» (2:1), «Фулхэм» (3:0), «Кристал Пэлас» (2:0), «Брайтон» (3:1) и «Кардифф» (1:0). Потеряли очки подопечные Силвы только в матчах с «Челси» (0:0) и «Манчестер Юнайтед» (1:2).

Травмированных у «Эвертона» сейчас вообще нет. Под вопросом лишь участие защитника Джонджо Кенни.

СТАТИСТИКА И ЛИЧНЫЕ ВСТРЕЧИ

Беспроигрышная серия «Ливерпуля» в АПЛ достигла 14 матчей.

достигла 14 матчей. На «Энфилде» в АПЛ «красные» не проигрывают уже 27 поединков кряду.

«красные» не проигрывают уже 27 поединков кряду. За 11 предыдущих встреч в Премьер-лиге на родной арене «Ливерпуль» пропустил только один гол.

«Эвертон» проиграл только один из семи последних матчей в чемпионате.

На выезде у «Эвертона» лишь одна победа в семи минувших поединках в АПЛ , и в шести из этих встреч «ириски» пропустили.

, и в шести из этих встреч «ириски» пропустили. «Эвертон» не может победить «Ливерпуль» в очной дуэли уже 17 матчей подряд. Правда, сразу девять поединков из этой серии завершились ничьими.

Прогноз

Несмотря на статус дерби и значительно улучшившиеся результаты «Эвертона», очевидным фаворитом этой встречи все-таки считаются «красные». Играть команда Юргена Клоппа против «ирисок» будет дома, да и в очных встречах «Ливерпуль», особенно при немце, как правило, обыгрывает «Эвертон» (четыре победы в шести предыдущих матчах).

Но маловероятно, что «Ливерпуль» сумеет разгромить своего оппонента. Во-первых, «красные» теперь играют гораздо осторожнее, во-вторых – играть будут после тяжелого матча с ПСЖ , а в-третьих – вряд ли им это позволит сам «Эвертон». Все-таки разгромов «ириски» практически не позволят себе.

Наш прогноз – победа Ливерпуля и тотал меньше 4.5 за 1.76 в БК 1хСтавка.

Источник: www.vseprosport.ru