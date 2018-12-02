«Ливерпуль» – «Эвертон»: Видеопрогноз от экспертов

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Азербайджан. Премьер-Лига 2018/2019, 13 тур 1 X 2
18:00 сегодня Логотип футбольный клуб Карабах (Агдам)Карабах -:- Логотип футбольный клуб Кешля (Баку)Кешля - - -
Англия. Кубок 2018/2019, 2 раунд 1 X 2
23:00 сегодня Логотип футбольный клуб ГизлиГизли -:- Логотип футбольный клуб ФлитвудФлитвуд - - -
Англия. Чемпионшип 2018/2019, 20 тур 1 X 2
23:00 сегодня Логотип футбольный клуб Вест БромвичВест Бромвич -:- Логотип футбольный клуб Брентфорд (Лондон)Брентфорд - - -
Аргентина. Суперлига 2018/2019, 14 тур 1 X 2
01:20 Матч завершен Логотип футбольный клуб Индепендьенте (Авельянеда)Индепендьенте 0:1 Логотип футбольный клуб Бока Хуниорс (Буэнос-Айрес)Бока Хуниорс 2.35 2.9 3.25
03:30 Матч завершен Логотип футбольный клуб Ривер Плейт (Буэнос-Айрес)Ривер Плейт 3:1 Логотип футбольный клуб Химнасия (Ла-Плата)Химнасия - - -
23:10 сегодня Логотип футбольный клуб Тигре (Буэнос-Айрес)Тигре -:- Логотип футбольный клуб Годой-КрусГодой-Крус 2.35 2.95 3.15
Германия. Бундеслига 2018/2019, 13 тур 1 X 2
22:30 сегодня  Нюрнберг -:-  Байер 4.3 3.9 1.77
Германия. Третья лига 2018/2019, 17 тур 1 X 2
21:00 сегодня Логотип футбольный клуб Ганза (Росток)Ганза -:- Логотип футбольный клуб ОснабрюкОснабрюк - - -
Греция. Суперлига 2018/2019, 12 тур 1 X 2
20:00 сегодня Логотип футбольный клуб ЛамияЛамия -:- Логотип футбольный клуб ПАОК (Салоники)ПАОК 9 4.2 1.37
20:30 сегодня Логотип футбольный клуб Олимпиакос (Пирей)Олимпиакос -:- Логотип футбольный клуб Панетоликос (Агринио)Панетоликос - - -
Дания. Суперлига 2018/2019, 18 тур 1 X 2
21:00 сегодня Логотип футбольный клуб ОрхусОрхус -:- Логотип футбольный клуб ВейлеВейле - - -
Испания. Примера 2018/2019, 14 тур 1 X 2
23:00 сегодня  Леванте -:-  Атлетик Б 2.7 3.4 2.5
Италия. Серия B 2018/2019, 14 тур 1 X 2
23:00 сегодня Логотип футбольный клуб ФоджаФоджа -:- Логотип футбольный клуб ВенецияВенеция 2.05 3.1 3.7
Италия. Серия А 2018/2019, 14 тур 1 X 2
22:30 сегодня  Аталанта -:-  Наполи 3.3 3.5 2.15
Кипр. Первый дивизион 2018/2019, 11 тур 1 X 2
20:00 сегодня Логотип футбольный клуб Эносис (Паралимни)Эносис -:- Логотип футбольный клуб АЕК (Ларнака)АЕК - - -
20:00 сегодня Логотип футбольный клуб АПОЭЛ (Никосия)АПОЭЛ -:- Логотип футбольный клуб Аполлон (Лимассол)Аполлон 2.55 3.4 2.55
Мексика. Примера-Дивизион 2018/2019 1 X 2
03:30 Матч завершен Логотип футбольный клуб Америка (Мехико)Америка 3:2 Логотип футбольный клуб ТолукаТолука - - -
Польша. Экстракласса 2018/2019, 17 тур 1 X 2
20:00 сегодня Логотип футбольный клуб Пяст (Гливице)Пяст -:- Логотип футбольный клуб Погонь (Щецин)Погонь 2.4 3.2 2.85
Португалия. Примейра 2018/2019, 11 тур 1 X 2
23:15 сегодня Логотип футбольный клуб Риу Аве (Вила-ду-Конди)Риу Аве -:- Логотип футбольный клуб Спортинг (Лиссабон)Спортинг 4.2 3.5 1.8
Россия. Премьер-Лига 2018/2019, 16 тур 1 X 2
19:30 сегодня  Арсенал Т -:-  Зенит 5 3.5 1.85
Румыния. Лига 1 2018/2019, 17 тур 1 X 2
21:00 сегодня Логотип футбольный клуб Астра (Джурджу)Астра -:- Логотип футбольный клуб БотошаниБотошани 2.02 3.25 3.6
Турция. Супер-Лига 2018/2019, 14 тур 1 X 2
20:00 сегодня Логотип футбольный клуб МалатияспорМалатияспор -:- Логотип футбольный клуб Акхисар БелАкхисар Бел - - -
20:00 сегодня Логотип футбольный клуб Фенербахче (Стамбул)Фенербахче -:- Логотип футбольный клуб Касымпаша (Стамбул)Касымпаша 1.85 3.6 3.85
Украина. Премьер-Лига 2018/2019, 17 тур 1 X 2
18:00 сегодня  Ворскла -:-  Александрия 2.45 2.95 3.05
19:30 сегодня  Динамо К -:-  Черноморец Од 1.07 10 22
Франция. Лига 2 2018/2019, 17 тур 1 X 2
23:00 сегодня Логотип футбольный клуб ОсерОсер -:- Логотип футбольный клуб ЛорьянЛорьян 2.35 2.85 3.3
Чехия. Первая лига 2018/2019, 17 тур 1 X 2
19:00 сегодня Логотип футбольный клуб Яблонец (Яблонец-над-Нисоу)Яблонец -:- Логотип футбольный клуб Фастав (Злин)Фастав 1.65 3.8 4.8
20:00 сегодня Логотип футбольный клуб ОпаваОпава -:- Логотип футбольный клуб Славия П (Прага)Славия П 7.8 4.8 1.35
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«Ливерпуль» – «Эвертон»: Видеопрогноз от экспертов

вчера, 10:31

ЛИВЕРПУЛЬ

«Ливерпуль» подходит к поединку с «Эвертоном» после обидной неудачи в Лиге Чемпионов. Поражение «красных» на выезде от ПСЖ можно было предсказать, но это фиаско стало для команды Юргена Клоппа третьим выездным поражением в Лиге Чемпионов текущего сезона. И теперь «Ливерпулю» надо очень постараться, чтобы выйти в следующий этап.

Тем не менее, на результаты в Премьер-лиге неудачи «Ливерпуля» в Европе пока не оказывают свое влияние. «Красные» в АПЛ идут на втором месте, оторвавшись от третьего «Тоттенхэма» на три очка. В последних пяти матчах подопечные Клоппа победили «Хаддерсфилд» (1:0) и «Фулхэм» (2:0), разгромили «Уотфорд» (3:0) и «Кардифф» (4:1), а также сыграли вничью на выезде с «Арсеналом» (1:1).

Из ключевых игроков «Ливерпуля» в предстоящем матче не сможет сыграть дисквалифицированный Джордан Хендерсон. Под вопросом участие Дивока Ориги, Доминика Соланке и Адама Лалланы, однако их сложно отнести к основной обойме клуба.

 

ЭВЕРТОН

«Эвертон» улучшил свои результаты только в последнее время. Начинали «ириски» сезон посредственно, часто играя вничью там, где можно было выиграть. Но нынешнее шестое место команды Марку Силвы является наглядным подтверждением того, что «Эвертон» прибавил.

В последних семи поединках «ириски» добыли пять побед, обыграв «Лестер» (2:1), «Фулхэм» (3:0), «Кристал Пэлас» (2:0), «Брайтон» (3:1) и «Кардифф» (1:0). Потеряли очки подопечные Силвы только в матчах с «Челси» (0:0)  и «Манчестер Юнайтед» (1:2).

Травмированных у «Эвертона» сейчас вообще нет. Под вопросом лишь участие защитника Джонджо Кенни.

 

СТАТИСТИКА И ЛИЧНЫЕ ВСТРЕЧИ

  • Беспроигрышная серия «Ливерпуля» в АПЛ достигла 14 матчей.
  • На «Энфилде» в АПЛ «красные» не проигрывают уже 27 поединков кряду.
  • За 11 предыдущих встреч в Премьер-лиге на родной арене «Ливерпуль» пропустил только один гол.
  • «Эвертон» проиграл только один из семи последних матчей в чемпионате.
  • На выезде у «Эвертона» лишь одна победа в семи минувших поединках в АПЛ, и в шести из этих встреч «ириски» пропустили.
  • «Эвертон» не может победить «Ливерпуль» в очной дуэли уже 17 матчей подряд. Правда, сразу девять поединков из этой серии завершились ничьими.

 

Прогноз

Несмотря на статус дерби и значительно улучшившиеся результаты «Эвертона», очевидным фаворитом этой встречи все-таки считаются «красные». Играть команда Юргена Клоппа против «ирисок» будет дома, да и в очных встречах «Ливерпуль», особенно при немце, как правило, обыгрывает «Эвертон» (четыре победы в шести предыдущих матчах).

Но маловероятно, что «Ливерпуль» сумеет разгромить своего оппонента. Во-первых, «красные» теперь играют гораздо осторожнее, во-вторых – играть будут после тяжелого матча с ПСЖ, а в-третьих – вряд ли им это позволит сам «Эвертон». Все-таки разгромов «ириски» практически не позволят себе.

Наш прогноз – победа Ливерпуля и тотал меньше 4.5 за 1.76 в БК 1хСтавка.

Источник: www.vseprosport.ru

vseprosport
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Источник: Soccer.Ru
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