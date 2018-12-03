«Арсенал» - «Зенит»: Прогноз от экспертов

вчера, 11:57

АРСЕНАЛ

«Арсенал» не слишком уверенно начал сезон – команда обитает в нижней части таблицы и не всегда показывает качественный футбол. В данный момент «канониры» занимают 11-е место и опережают идущую в зоне переходных матчей «Уфу» всего на два очка. В прошлом туре команда Игоря Черевченко проиграла 0:3 «Краснодару», потерпев уже шестое поражение в сезоне.

В середине прошлой недели «Арсенал» играл с «Оренбургом» в Кубке России и смог сделать хорошую заявку на выход в полуфинал. Уже к 21-й минуте «канониры» вели со счетом 2:0, но позволили сопернику в первом тайме один мяч отыграть. Во второй половине встречи «Арсенал» не сбавил оборотов и забил еще дважды, выиграв в итоге со счетом 4:2 в гостях.

ЗЕНИТ

«Зенит» в нынешнем сезоне серьезно взялся за Премьер-Лигу – команда Сергея Семака идет первой, опережая второй «Краснодар» на пять очков. В прошлом туре питерский клуб принимал дома одну из самых непростых команд чемпионата, «Ростов». Поединок для «Зенита» не был легким, но им все-таки удалось взять три балла благодаря голам Себастьяна Дриусси и Александра Ерохина.

В четверг «сине-бело-голубые» дома встречались с «Копенгагеном» и смогли одержать победу, которая гарантировала им первую строчку в группе. Гол Роберта Мака на 59-й минуте так и остался в поединке единственным, датчане показали неплохой футбол, но «Зенит» сумел качественно сыграть в обороне и не пропустить. Теперь поединок со «Славией» уже не будет для команды Семака иметь турнирного значения.

СТАТИСТИКА И ЛИЧНЫЕ ВСТРЕЧИ

В каждом из трех предыдущих матчей между клубами в Туле забивалось более двух голов

В каждом из последних пяти домашних матчей «Арсенал» забивает

Только в одном из предыдущих девяти матчей «Зенит» не смог забить

Прогноз

«Арсеналу» необходимо добывать очки и улучшать свое турнирное положение, иначе остаток сезона может превратиться для «канониров» в борьбу за выживание. Подбор игроков позволяет Черевченко рассчитывать в этом поединке на успех, тем более, что дома «Арсенал» всегда показывает результативный футбол.

«Зенит» потратил много сил в четверг, но у Семака есть возможность задействовать ротацию и освежить игру совей команды, которая также наверняка рассчитывает разжиться тремя очками. Обе команды будут стремиться к победе, что должно отразиться на результативности.

Мы считаем, что матч будет результативным. Прогноз – тотал больше двух голов. В Лиге Ставок такой исход предлагается с коэффициентом 1.72

Источник: www.vseprosport.ru