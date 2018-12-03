«Арсенал» - «Зенит»: Прогноз от экспертов

  • Вчера
  • Сейчас
  • Сегодня
  • Завтра
Все матчи
  • Все
  • Важные
  • Англия. Премьер-Лига
  • Испания. Кубок
  • Италия. Кубок
  • Франция. Лига 1
  • Аргентина. Суперлига
  • Болгария. Первая лига
  • Израиль. Премьер-Лига
  • Румыния. Лига 1
  • Франция. Лига 2
Англия. Премьер-Лига 2018/2019, 15 тур 1 X 2
22:45 сегодня  Борнмут -:-  Хаддерсфилд 1.7 3.7 5
22:45 сегодня  Вест Хэм -:-  Кардифф 1.65 3.8 5.4
22:45 сегодня  Брайтон энд Хоув -:-  Кристал Пэлас - - -
23:00 сегодня  Уотфорд -:-  Манчестер Сити 9.5 5.9 1.28
Аргентина. Суперлига 2018/2019, 14 тур 1 X 2
01:20 Матч завершен Логотип футбольный клуб Сан-Мартин С-Х (Сан Хуан)Сан-Мартин С-Х 2:0 Логотип футбольный клуб Унион СФ (Санта-Фе)Унион СФ 1.04 13 50
01:20 Матч завершен Логотип футбольный клуб Велес Сарсфилд (Буэнос-Айрес)Велес Сарсфилд 2:0 Логотип футбольный клуб Росарио СентральРосарио Сентраль 1.75 2.55 9.5
03:30 Закончился первый тайм Логотип футбольный клуб Уракан (Буэнос-Айрес)Уракан 1:0 Логотип футбольный клуб Дефенса (Флоренсио-Варела)Дефенса 3.45 2.6 2.6
03:30 Закончился первый тайм Логотип футбольный клуб Тальерес КордобаТальерес Кордоба 0:2 Логотип футбольный клуб Расинг Клуб (Авельянеда)Расинг Клуб 30 11 1.07
Болгария. Первая лига 2018/2019, 18 тур 1 X 2
16:00 сегодня Логотип футбольный клуб Берое (Стара-Загора)Берое -:- Логотип футбольный клуб Черно Море (Варна)Черно Море 1.8 3.55 4.1
18:30 сегодня Логотип футбольный клуб Локомотив Пл (Пловдив)Локомотив Пл -:- Логотип футбольный клуб Ботев Пл (Пловдив)Ботев Пл 2.9 3.3 2.3
Израиль. Премьер-Лига 2018/2019, 12 тур 1 X 2
20:00 сегодня Логотип футбольный клуб Хапоэль Ир (Кирьят-Шмона)Хапоэль Ир -:- Логотип футбольный клуб Бней-Иегуда (Тель-Авив)Бней-Иегуда 2.45 2.95 3
21:00 сегодня Логотип футбольный клуб Бней СахнинБней Сахнин -:- Логотип футбольный клуб Маккаби Хф (Хайфа)Маккаби Хф 3 3.2 2.3
21:30 сегодня Логотип футбольный клуб Маккаби ТА (Тель-Авив)Маккаби ТА -:- Логотип футбольный клуб АшдодАшдод 1.19 6.1 13
22:00 сегодня Логотип футбольный клуб Хапоэль Хф (Хайфа)Хапоэль Хф -:- Логотип футбольный клуб Хапоэль БШ (Беэр-Шева)Хапоэль БШ 3.9 3.45 1.87
Испания. Кубок 2018/2019, 1/16 финала 1 X 2
21:30 сегодня Логотип футбольный клуб ХетафеХетафе -:- Логотип футбольный клуб КордобаКордоба 1.35 4.5 8.7
21:30 сегодня Логотип футбольный клуб ВаленсияВаленсия -:- Логотип футбольный клуб Эбро (Сарагоса)Эбро - - -
22:30 сегодня Логотип футбольный клуб Райо Вальекано (Мадрид)Райо Вальекано -:- Логотип футбольный клуб ЛеганесЛеганес 2.45 3.1 2.85
23:30 сегодня Логотип футбольный клуб Эспаньол (Барселона)Эспаньол -:- Логотип футбольный клуб КадисКадис 1.52 3.7 6.5
Италия. Кубок 2018/2019, 4 раунд 1 X 2
17:00 сегодня Логотип футбольный клуб БеневентоБеневенто -:- Логотип футбольный клуб ЧиттаделлаЧиттаделла 2.1 3.2 3.45
20:00 сегодня Логотип футбольный клуб БолоньяБолонья -:- Логотип футбольный клуб КротонеКротоне 1.6 3.7 5.5
22:45 сегодня Логотип футбольный клуб Сампдория (Генуя)Сампдория -:- Логотип футбольный клуб СПАЛ (Феррара)СПАЛ 1.68 3.5 5
Румыния. Лига 1 2018/2019, 18 тур 1 X 2
18:30 сегодня Логотип футбольный клуб Волунтари (Илфов)Волунтари -:- Логотип футбольный клуб Херманштадт (Сибиу)Херманштадт - - -
21:00 сегодня Логотип футбольный клуб Динамо Бух (Бухарест)Динамо Бух -:- Логотип футбольный клуб Клуж (Бухарест)Клуж 4 3.2 1.93
Франция. Лига 1 2018/2019, 16 тур 1 X 2
21:00 сегодня  Амьен -:-  Монако 2.9 3.3 2.45
21:00 сегодня  Ницца -:-  Анже 2 3.2 4.1
23:00 сегодня  Монпелье -:-  Лилль - - -
Франция. Лига 2 2018/2019, 17 тур 1 X 2
23:00 сегодня Логотип футбольный клуб ЛансЛанс -:- Логотип футбольный клуб БрестБрест 2 3.25 3.7
23:00 сегодня Логотип футбольный клуб ГаврГавр -:- Логотип футбольный клуб ШаторуШатору 1.8 3.35 4.4
23:00 сегодня Логотип футбольный клуб БезьеБезье -:- Логотип футбольный клуб ГренобльГренобль 3.5 3.15 2.1
23:00 сегодня Логотип футбольный клуб АяччоАяччо -:- Логотип футбольный клуб НансиНанси 2.15 3.1 3.45
23:00 сегодня Логотип футбольный клуб ТруаТруа -:- Логотип футбольный клуб ОрлеанОрлеан 1.77 3.45 4.45
23:00 сегодня Логотип футбольный клуб Сошо (Монбельяр)Сошо -:- Логотип футбольный клуб Газелек (Аяччо)Газелек 2 3.1 3.9
23:00 сегодня Логотип футбольный клуб ПарижПариж -:- Логотип футбольный клуб Клермон (Клермон-Ферранд)Клермон 2.55 2.95 2.9
23:00 сегодня Логотип футбольный клуб НьорНьор -:- Логотип футбольный клуб ВалансьенВалансьен 2 3.25 3.7
23:00 сегодня Логотип футбольный клуб МетцМетц -:- Логотип футбольный клуб Ред Стар (Сен-Уэн)Ред Стар 1.38 4.5 7.5
ГлавнаяБлогиВсеПроСпорт.ру

«Арсенал» - «Зенит»: Прогноз от экспертов

вчера, 11:57

АРСЕНАЛ

«Арсенал» не слишком уверенно начал сезон – команда обитает в нижней части таблицы и не всегда показывает качественный футбол. В данный момент «канониры» занимают 11-е место и опережают идущую в зоне переходных матчей «Уфу» всего на два очка. В прошлом туре команда Игоря Черевченко проиграла 0:3 «Краснодару», потерпев уже шестое поражение в сезоне.

В середине прошлой недели «Арсенал» играл с «Оренбургом» в Кубке России и смог сделать хорошую заявку на выход в полуфинал. Уже к 21-й минуте «канониры» вели со счетом 2:0, но позволили сопернику в первом тайме один мяч отыграть. Во второй половине встречи «Арсенал» не сбавил оборотов и забил еще дважды, выиграв в итоге со счетом 4:2 в гостях.

 

ЗЕНИТ

«Зенит» в нынешнем сезоне серьезно взялся за Премьер-Лигу – команда Сергея Семака идет первой, опережая второй «Краснодар» на пять очков. В прошлом туре питерский клуб принимал дома одну из самых непростых команд чемпионата, «Ростов». Поединок для «Зенита» не был легким, но им все-таки удалось взять три балла благодаря голам Себастьяна Дриусси и Александра Ерохина.

В четверг «сине-бело-голубые» дома встречались с «Копенгагеном» и смогли одержать победу, которая гарантировала им первую строчку в группе. Гол Роберта Мака на 59-й минуте так и остался в поединке единственным, датчане показали неплохой футбол, но «Зенит» сумел качественно сыграть в обороне и не пропустить. Теперь поединок со «Славией» уже не будет для команды Семака иметь турнирного значения.

 

СТАТИСТИКА И ЛИЧНЫЕ ВСТРЕЧИ

  • В каждом из трех предыдущих матчей между клубами в Туле забивалось более двух голов
  • В каждом из последних пяти домашних матчей «Арсенал» забивает
  • Только в одном из предыдущих девяти матчей «Зенит» не смог забить

 

Прогноз

«Арсеналу» необходимо добывать очки и улучшать свое турнирное положение, иначе остаток сезона может превратиться для «канониров» в борьбу за выживание. Подбор игроков позволяет Черевченко рассчитывать в этом поединке на успех, тем более, что дома «Арсенал» всегда показывает результативный футбол.

«Зенит» потратил много сил в четверг, но у Семака есть возможность задействовать ротацию и освежить игру совей команды, которая также наверняка рассчитывает разжиться тремя очками. Обе команды будут стремиться к победе, что должно отразиться на результативности.

Мы считаем, что матч будет результативным. Прогноз – тотал больше двух голов. В Лиге Ставок такой исход предлагается с коэффициентом 1.72

Источник: www.vseprosport.ru

vseprosport
АВТОР
vseprosport
ВсеПроСпорт.ру
БЛОГ
ВсеПроСпорт.ру
Источник: Soccer.Ru
Поделиться
Обсудить
Все комментарии
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 
Rambler's Top100