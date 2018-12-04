«Уотфорд» – «Манчестер Сити»: Прогноз от экспертов

УОТФОРД
«Шершни» довольно резво начали в нынешнем чемпионате. После четырех кряду команду зачислили в число главных открытий чемпионата. Однако стартового запала хватило ненадолго. В десяти последующих турах «шершни» потерпели шесть поражений, сумев победить за этот период не самые сильные «Вулверхэмптон» (2:0) и «Хаддерсфилд» (3:0).
Именно победа над «Хаддерсфилдом» является для «Уотфорда» единственной за четыре предыдущих матча в АПЛ на родной арене. В остальных трех поединках за этот период подопечные Хавьера Грасии уступили «Манчестер Юнайтед» (1:2), «Борнмуту» (0:4) и «Ливерпулю» (0:3).
Пока что очкового запаса хватает на то, чтобы держаться в середине турнирной таблицы. «Уотфорд» - десятый.
Форвард Адальберто Пеньяранда получил небольшое повреждение и под вопросом на матч. Пока не ясно сможет ли сыграть Том Клеверли. Точно пропустит игру из-за дисквалификации ключевой игрок середины поля Этьен Капу.
МАНЧЕСТЕР СИТИ
«Манчестер Сити» продолжает выглядеть на голову сильнее всех остальных команд в Английской Премьер-лиге. На минувших выходных подопечные Хосепа Гвардиолы нокаутировали на родной арене «Борнмут», отправив в ворота гостей три гола (3:1).
Для действующего чемпиона эта победа стала в чемпионате уже шестой кряду, причем только в одном из матчей за этот отрезок манкунианцы забили меньше трех голов. Что касается гостевых матчей, то теряли «горожане» на полях соперников очки дважды. Оба раза «Манчестер Сити» сыграл вничью – с «Вулверхэптоном» (1:1) и «Ливерпулем» (0:0).
На данный момент команда Гвардиолы на первом месте, на два очка впереди от «Ливерпуля».
Точно не сыграют из-за травм Бенжамен Менди, Кевин Де Брёйне, Клаудио Браво и Эльяким Мангала.
СТАТИСТИКА И ЛИЧНЫЕ ВСТРЕЧИ
- «Уотфорд» не выиграл в Премьер-лиге в четырех последних турах, уступив трижды.
- За четыре последних матча «Уотфорд» забил всего один гол.
- «Манчестер Сити» выиграл в чемпионате шесть матчей кряду.
- На выезде в четырех последних матчах «горожане» не пропустили ни гола.
- «Манчестер Сити» обыгрывал «Уотфорд» в восьми последних матчах кряду.
Прогноз
Не видно, за счет чего «Уотфорд» может взять очки в этом матче. Команда в последних турах практически не забивала, но пропускала регулярно. «Манчестер Сити» отгружал соперникам в последних турах по три мяча почти в каждом матче, а на выезде не пропускал уже в четырех поединках. К тому же для «горожан» «Уотфорд» довольно удобный соперник.
Наш прогноз – победа Манчестер Сити и тотал меньше 4.5 за 1.78 в БК 1хСтавка
Источник: www.vseprosport.ru