«Уотфорд» – «Манчестер Сити»: Прогноз от экспертов

вчера, 13:04

УОТФОРД

«Шершни» довольно резво начали в нынешнем чемпионате. После четырех кряду команду зачислили в число главных открытий чемпионата. Однако стартового запала хватило ненадолго. В десяти последующих турах «шершни» потерпели шесть поражений, сумев победить за этот период не самые сильные «Вулверхэмптон» (2:0) и «Хаддерсфилд» (3:0).

Именно победа над «Хаддерсфилдом» является для «Уотфорда» единственной за четыре предыдущих матча в АПЛ на родной арене. В остальных трех поединках за этот период подопечные Хавьера Грасии уступили «Манчестер Юнайтед» (1:2), «Борнмуту» (0:4) и «Ливерпулю» (0:3).

Пока что очкового запаса хватает на то, чтобы держаться в середине турнирной таблицы. «Уотфорд» - десятый.

Форвард Адальберто Пеньяранда получил небольшое повреждение и под вопросом на матч. Пока не ясно сможет ли сыграть Том Клеверли. Точно пропустит игру из-за дисквалификации ключевой игрок середины поля Этьен Капу.

МАНЧЕСТЕР СИТИ

«Манчестер Сити» продолжает выглядеть на голову сильнее всех остальных команд в Английской Премьер-лиге. На минувших выходных подопечные Хосепа Гвардиолы нокаутировали на родной арене «Борнмут», отправив в ворота гостей три гола (3:1).

Для действующего чемпиона эта победа стала в чемпионате уже шестой кряду, причем только в одном из матчей за этот отрезок манкунианцы забили меньше трех голов. Что касается гостевых матчей, то теряли «горожане» на полях соперников очки дважды. Оба раза «Манчестер Сити» сыграл вничью – с «Вулверхэптоном» (1:1) и «Ливерпулем» (0:0).

На данный момент команда Гвардиолы на первом месте, на два очка впереди от «Ливерпуля».

Точно не сыграют из-за травм Бенжамен Менди, Кевин Де Брёйне, Клаудио Браво и Эльяким Мангала.

СТАТИСТИКА И ЛИЧНЫЕ ВСТРЕЧИ

«Уотфорд» не выиграл в Премьер-лиге в четырех последних турах, уступив трижды.

За четыре последних матча «Уотфорд» забил всего один гол.

«Манчестер Сити» выиграл в чемпионате шесть матчей кряду.

На выезде в четырех последних матчах «горожане» не пропустили ни гола.

«Манчестер Сити» обыгрывал «Уотфорд» в восьми последних матчах кряду.

Прогноз

Не видно, за счет чего «Уотфорд» может взять очки в этом матче. Команда в последних турах практически не забивала, но пропускала регулярно. «Манчестер Сити» отгружал соперникам в последних турах по три мяча почти в каждом матче, а на выезде не пропускал уже в четырех поединках. К тому же для «горожан» «Уотфорд» довольно удобный соперник.

Наш прогноз – победа Манчестер Сити и тотал меньше 4.5 за 1.78 в БК 1хСтавка

Источник: www.vseprosport.ru