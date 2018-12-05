«Спартак» - «Урал»: Прогноз от экспертов

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Австралия. А-Лига 2018/2019, 7 тур 1 X 2
11:50 сегодня Логотип футбольный клуб Вестерн СиднейВестерн Сидней -:- Логотип футбольный клуб Сентрал Кост МСентрал Кост М 1.6 4.2 4.6
Албания. Суперлига 2018/2019, 16 тур 1 X 2
16:00 сегодня Логотип футбольный клуб КукесКукес -:- Логотип футбольный клуб Скендербеу (Корча)Скендербеу - - -
Англия. Чемпионшип 2018/2019, 21 тур 1 X 2
23:00 сегодня Логотип футбольный клуб Вест БромвичВест Бромвич -:- Логотип футбольный клуб Астон Вилла (Бирмингем)Астон Вилла 2.25 3.4 2.95
Бельгия. Про-Лига 2018/2019, 18 тур 1 X 2
22:30 сегодня Логотип футбольный клуб Ваасланд-БеверенВаасланд-Беверен -:- Логотип футбольный клуб БрюггеБрюгге 7 5.3 1.33
Германия. Бундеслига 2018/2019, 14 тур 1 X 2
22:30 сегодня  Вердер -:-  Фортуна 1.65 4 5
Германия. Вторая Бундеслига 2018/2019, 16 тур 1 X 2
20:30 сегодня Логотип футбольный клуб Ян (Регенсбург)Ян -:- Логотип футбольный клуб КельнКельн 4 3.55 1.82
20:30 сегодня Логотип футбольный клуб ГамбургГамбург -:- Логотип футбольный клуб ПадерборнПадерборн 1.85 3.5 3.9
Германия. Третья лига 2018/2019, 18 тур 1 X 2
21:00 сегодня Логотип футбольный клуб Карл Цейсс (Йена)Карл Цейсс -:- Логотип футбольный клуб МеппенМеппен 2.5 3.2 2.7
Голландия. Эредивизие 2018/2019, 15 тур 1 X 2
20:30 сегодня Логотип футбольный клуб Фортуна Сд (Ситтард)Фортуна Сд -:- Логотип футбольный клуб АЗ (Алкмар)АЗ 3.5 3.7 1.9
22:45 сегодня Логотип футбольный клуб ПСВ (Эйндховен)ПСВ -:- Логотип футбольный клуб Экселсиор (Роттердам)Экселсиор 1.07 10 20
Дания. Суперлига 2018/2019, 19 тур 1 X 2
21:00 сегодня Логотип футбольный клуб Мидтьюлланд (Хернинг)Мидтьюлланд -:- Логотип футбольный клуб ОденсеОденсе 1.7 3.5 4.7
Испания. Примера 2018/2019, 15 тур 1 X 2
23:00 сегодня  Леганес -:-  Хетафе 2.65 2.9 3
Испания. Сегунда 2018/2019, 17 тур 1 X 2
23:00 сегодня Логотип футбольный клуб Тенерифе (Санта-Крус-де-Тенерифе)Тенерифе -:- Логотип футбольный клуб Эстремадура (Альмендралехо)Эстремадура 1.7 3.5 4.7
Италия. Серия B 2018/2019, 15 тур 1 X 2
23:00 сегодня Логотип футбольный клуб ПескараПескара -:- Логотип футбольный клуб КарпиКарпи 1.62 3.55 5.5
Италия. Серия А 2018/2019, 15 тур 1 X 2
22:30 сегодня  Ювентус -:-  Интер - - -
Катар. Старс-Лига 2018/2019, 15 тур 1 X 2
16:00 сегодня Логотип футбольный клуб Аль-Духаиль (Доха)Аль-Духаиль -:- Логотип футбольный клуб Катар СК (Доха)Катар СК - - -
18:30 сегодня Логотип футбольный клуб Аль-Шахания (Доха)Аль-Шахания -:- Логотип футбольный клуб Аль-Садд (Доха)Аль-Садд - - -
Мексика. Примера-Дивизион 2018/2019 1 X 2
05:45 сегодня Логотип футбольный клуб УНАМ Пумас (Мехико)УНАМ Пумас -:- Логотип футбольный клуб Америка (Мехико)Америка - - -
Польша. Экстракласса 2018/2019, 18 тур 1 X 2
20:00 сегодня Логотип футбольный клуб Заглембе (Любина)Заглембе -:- Логотип футбольный клуб Пяст (Гливице)Пяст 2.7 3.25 2.5
22:30 сегодня Логотип футбольный клуб Лех П (Познань)Лех П -:- Логотип футбольный клуб Шленск (Вроцлав)Шленск 1.85 3.5 4
Португалия. Примейра 2018/2019, 12 тур 1 X 2
23:30 сегодня Логотип футбольный клуб ПортуПорту -:- Логотип футбольный клуб Портимоненси (Портиман)Портимоненси 1.15 7 15
Россия. Молодежное первенство 2018/2019, 17 тур 1 X 2
12:30 сегодня Логотип футбольный клуб Анжи (мол) (Махачкала)Анжи (мол) -:- Логотип футбольный клуб Спартак М (мол) (Москва)Спартак М (мол) - - -
13:00 сегодня Логотип футбольный клуб ЦСКА (мол) (Москва)ЦСКА (мол) -:- Логотип футбольный клуб Енисей (мол) (Красноярск)Енисей (мол) 1.26 5.75 8.5
13:00 сегодня Логотип футбольный клуб Кр. Советов (мол) (Самара)Кр. Советов (мол) -:- Логотип футбольный клуб Ростов (мол) (Ростов-на-Дону)Ростов (мол) 2.3 3.75 2.6
15:00 сегодня Логотип футбольный клуб Локомотив (мол) (Москва)Локомотив (мол) -:- Логотип футбольный клуб Оренбург (мол)Оренбург (мол) 1.16 7.6 11
Словения. Первая лига 2018/2019, 19 тур 1 X 2
18:45 сегодня Логотип футбольный клуб Рудар (Велене)Рудар -:- Логотип футбольный клуб МариборМарибор 6.7 4.6 1.4
Турция. Супер-Лига 2018/2019, 15 тур 1 X 2
20:00 сегодня Логотип футбольный клуб АланьяспорАланьяспор -:- Логотип футбольный клуб Бешикташ (Стамбул)Бешикташ 4 3.4 1.87
Украина. Премьер-Лига 2018/2019, 18 тур 1 X 2
18:00 сегодня  Мариуполь -:-  Шахтер Дн 18 8 1.11
Франция. Лига 1 2018/2019, 17 тур 1 X 2
22:45 Матч перенесен  Монако -:-  Ницца 2.4 3.4 2.9
Чехия. Первая лига 2018/2019, 18 тур 1 X 2
20:00 сегодня Логотип футбольный клуб Фастав (Злин)Фастав -:- Логотип футбольный клуб Виктория П (Пльзень)Виктория П 3.15 3.25 2.2
20:00 сегодня Логотип футбольный клуб Дукла П (Прага)Дукла П -:- Логотип футбольный клуб ПршибрамПршибрам 1.7 3.75 4.45
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«Спартак» - «Урал»: Прогноз от экспертов

05 декабря 2018, 08:47

СПАРТАК

«Спартак» крайне нестабилен в этом сезоне – это касается как Премьер-Лиги, так и всех других соревнований. В чемпионате после ухода Массмо Карерры «красно-белые» добыли победу над «Крыльями Советов», но затем безвольно уступили венскому «Рапиду» 1:2 на своем поле в Лиге Европы. Таким образом, «Спартак» опустился на последнее место в группе и теперь ему нужна победа над «Вильярреалом» в гостях, что сделать будет крайне сложно.

В последнем туре Премьер-Лиги подопечные Олега Кононова добыли важную победу в дерби над «Локомотивом» со счетом 2:1, приблизившись вплотную к зоне Лиги Чемпионов. От третьего ЦСКА их сейчас отделяет всего два очка, но покорится ли такой гандикап нестабильному клубу, пока остается большим вопросом.

 

УРАЛ

«Урал» долгое время не мог набрать форму и долго входил в сезон, но постепенно Дмитрий Парфенов смог внести нужные коррективы, и команда стала стабильно брать очки. В данный момент «шмели» располагаются на восьмой строчке в таблице с 22 очками, уступая идущему в зоне Лиги Европы «Локомотиву» всего три балла.

В прошлом туре «Урал» играл с «Краснодаром» в гостях и за очки зацепиться не смог. В первом тайме «шмелям» сопутствовала удача, они смогли сохранить ворота в неприкосновенности и регулярно тревожили соперника фирменными контратаками. Однако, во второй половине встречи «быки» прибавили и забили два гола, на которые «Уралу» ответить было нечем.

 

СТАТИСТИКА И ЛИЧНЫЕ ВСТРЕЧИ

  • Месяц назад «Урал» в Москве обыграл «Спартак» со счетом 2:1
  • Только в одном из последних трех матчей «Спартак» не пропускал от «Урала»
  • «Спартак» пропускает в каждом из последних шести матчей

 

Прогноз

«Спартак» на прошлой неделе провел два совершенно разных матча – сначала «красно-белые» проиграли «Рапиду» 1:2, затем смогли обыграть «Локомотив», который находится сейчас на подъеме. Однозначно можно сказать, что у «Спартака» есть проблемы в обороне, редкий соперник оставляет их сухими, но частенько москвичам помогает атака, за счет которой и пополняется баланс очков. «Урал» неплохо смотрится в атаке и при любом исходе поединка должен забивать, уж слишком слаба сейчас оборона хозяев.

Мы считаем, что сухими хозяева не останутся. Прогноз – «Урал» забьет. В 1хСтавке такой исход предлагается с коэффициентом 1.65

Источник: www.vseprosport.ru

vseprosport
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vseprosport
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Источник: Soccer.Ru
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Все комментарии
spawn0
spawn0
   446 / 932
05 декабря в 12:35
Победа П1...Урал сегодня получит...
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