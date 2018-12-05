«Спартак» - «Урал»: Прогноз от экспертов

05 декабря 2018, 08:47

СПАРТАК

«Спартак» крайне нестабилен в этом сезоне – это касается как Премьер-Лиги, так и всех других соревнований. В чемпионате после ухода Массмо Карерры «красно-белые» добыли победу над «Крыльями Советов», но затем безвольно уступили венскому «Рапиду» 1:2 на своем поле в Лиге Европы. Таким образом, «Спартак» опустился на последнее место в группе и теперь ему нужна победа над «Вильярреалом» в гостях, что сделать будет крайне сложно.

В последнем туре Премьер-Лиги подопечные Олега Кононова добыли важную победу в дерби над «Локомотивом» со счетом 2:1, приблизившись вплотную к зоне Лиги Чемпионов. От третьего ЦСКА их сейчас отделяет всего два очка, но покорится ли такой гандикап нестабильному клубу, пока остается большим вопросом.

УРАЛ

«Урал» долгое время не мог набрать форму и долго входил в сезон, но постепенно Дмитрий Парфенов смог внести нужные коррективы, и команда стала стабильно брать очки. В данный момент «шмели» располагаются на восьмой строчке в таблице с 22 очками, уступая идущему в зоне Лиги Европы «Локомотиву» всего три балла.

В прошлом туре «Урал» играл с «Краснодаром» в гостях и за очки зацепиться не смог. В первом тайме «шмелям» сопутствовала удача, они смогли сохранить ворота в неприкосновенности и регулярно тревожили соперника фирменными контратаками. Однако, во второй половине встречи «быки» прибавили и забили два гола, на которые «Уралу» ответить было нечем.

СТАТИСТИКА И ЛИЧНЫЕ ВСТРЕЧИ

Месяц назад «Урал» в Москве обыграл «Спартак» со счетом 2:1

Только в одном из последних трех матчей «Спартак» не пропускал от «Урала»

«Спартак» пропускает в каждом из последних шести матчей

Прогноз

«Спартак» на прошлой неделе провел два совершенно разных матча – сначала «красно-белые» проиграли «Рапиду» 1:2, затем смогли обыграть «Локомотив», который находится сейчас на подъеме. Однозначно можно сказать, что у «Спартака» есть проблемы в обороне, редкий соперник оставляет их сухими, но частенько москвичам помогает атака, за счет которой и пополняется баланс очков. «Урал» неплохо смотрится в атаке и при любом исходе поединка должен забивать, уж слишком слаба сейчас оборона хозяев.

Мы считаем, что сухими хозяева не останутся. Прогноз – «Урал» забьет. В 1хСтавке такой исход предлагается с коэффициентом 1.65

Источник: www.vseprosport.ru