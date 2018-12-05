«Манчестер Юнайтед» – «Арсенал»: Видеопрогноз от экспертов

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Австралия. А-Лига 2018/2019, 7 тур 1 X 2
11:50 сегодня Логотип футбольный клуб Вестерн СиднейВестерн Сидней -:- Логотип футбольный клуб Сентрал Кост МСентрал Кост М 1.6 4.2 4.6
Албания. Суперлига 2018/2019, 16 тур 1 X 2
16:00 сегодня Логотип футбольный клуб КукесКукес -:- Логотип футбольный клуб Скендербеу (Корча)Скендербеу - - -
Англия. Чемпионшип 2018/2019, 21 тур 1 X 2
23:00 сегодня Логотип футбольный клуб Вест БромвичВест Бромвич -:- Логотип футбольный клуб Астон Вилла (Бирмингем)Астон Вилла 2.25 3.4 2.95
Бельгия. Про-Лига 2018/2019, 18 тур 1 X 2
22:30 сегодня Логотип футбольный клуб Ваасланд-БеверенВаасланд-Беверен -:- Логотип футбольный клуб БрюггеБрюгге 7 5.3 1.33
Германия. Бундеслига 2018/2019, 14 тур 1 X 2
22:30 сегодня  Вердер -:-  Фортуна 1.65 4 5
Германия. Вторая Бундеслига 2018/2019, 16 тур 1 X 2
20:30 сегодня Логотип футбольный клуб Ян (Регенсбург)Ян -:- Логотип футбольный клуб КельнКельн 4 3.55 1.82
20:30 сегодня Логотип футбольный клуб ГамбургГамбург -:- Логотип футбольный клуб ПадерборнПадерборн 1.85 3.5 3.9
Германия. Третья лига 2018/2019, 18 тур 1 X 2
21:00 сегодня Логотип футбольный клуб Карл Цейсс (Йена)Карл Цейсс -:- Логотип футбольный клуб МеппенМеппен 2.5 3.2 2.7
Голландия. Эредивизие 2018/2019, 15 тур 1 X 2
20:30 сегодня Логотип футбольный клуб Фортуна Сд (Ситтард)Фортуна Сд -:- Логотип футбольный клуб АЗ (Алкмар)АЗ 3.5 3.7 1.9
22:45 сегодня Логотип футбольный клуб ПСВ (Эйндховен)ПСВ -:- Логотип футбольный клуб Экселсиор (Роттердам)Экселсиор 1.07 10 20
Дания. Суперлига 2018/2019, 19 тур 1 X 2
21:00 сегодня Логотип футбольный клуб Мидтьюлланд (Хернинг)Мидтьюлланд -:- Логотип футбольный клуб ОденсеОденсе 1.7 3.5 4.7
Испания. Примера 2018/2019, 15 тур 1 X 2
23:00 сегодня  Леганес -:-  Хетафе 2.65 2.9 3
Испания. Сегунда 2018/2019, 17 тур 1 X 2
23:00 сегодня Логотип футбольный клуб Тенерифе (Санта-Крус-де-Тенерифе)Тенерифе -:- Логотип футбольный клуб Эстремадура (Альмендралехо)Эстремадура 1.7 3.5 4.7
Италия. Серия B 2018/2019, 15 тур 1 X 2
23:00 сегодня Логотип футбольный клуб ПескараПескара -:- Логотип футбольный клуб КарпиКарпи 1.62 3.55 5.5
Италия. Серия А 2018/2019, 15 тур 1 X 2
22:30 сегодня  Ювентус -:-  Интер - - -
Катар. Старс-Лига 2018/2019, 15 тур 1 X 2
16:00 сегодня Логотип футбольный клуб Аль-Духаиль (Доха)Аль-Духаиль -:- Логотип футбольный клуб Катар СК (Доха)Катар СК - - -
18:30 сегодня Логотип футбольный клуб Аль-Шахания (Доха)Аль-Шахания -:- Логотип футбольный клуб Аль-Садд (Доха)Аль-Садд - - -
Мексика. Примера-Дивизион 2018/2019 1 X 2
05:45 сегодня Логотип футбольный клуб УНАМ Пумас (Мехико)УНАМ Пумас -:- Логотип футбольный клуб Америка (Мехико)Америка - - -
Польша. Экстракласса 2018/2019, 18 тур 1 X 2
20:00 сегодня Логотип футбольный клуб Заглембе (Любина)Заглембе -:- Логотип футбольный клуб Пяст (Гливице)Пяст 2.7 3.25 2.5
22:30 сегодня Логотип футбольный клуб Лех П (Познань)Лех П -:- Логотип футбольный клуб Шленск (Вроцлав)Шленск 1.85 3.5 4
Португалия. Примейра 2018/2019, 12 тур 1 X 2
23:30 сегодня Логотип футбольный клуб ПортуПорту -:- Логотип футбольный клуб Портимоненси (Портиман)Портимоненси 1.15 7 15
Россия. Молодежное первенство 2018/2019, 17 тур 1 X 2
12:30 сегодня Логотип футбольный клуб Анжи (мол) (Махачкала)Анжи (мол) -:- Логотип футбольный клуб Спартак М (мол) (Москва)Спартак М (мол) - - -
13:00 сегодня Логотип футбольный клуб ЦСКА (мол) (Москва)ЦСКА (мол) -:- Логотип футбольный клуб Енисей (мол) (Красноярск)Енисей (мол) 1.26 5.75 8.5
13:00 сегодня Логотип футбольный клуб Кр. Советов (мол) (Самара)Кр. Советов (мол) -:- Логотип футбольный клуб Ростов (мол) (Ростов-на-Дону)Ростов (мол) 2.3 3.75 2.6
15:00 сегодня Логотип футбольный клуб Локомотив (мол) (Москва)Локомотив (мол) -:- Логотип футбольный клуб Оренбург (мол)Оренбург (мол) 1.16 7.6 11
Словения. Первая лига 2018/2019, 19 тур 1 X 2
18:45 сегодня Логотип футбольный клуб Рудар (Велене)Рудар -:- Логотип футбольный клуб МариборМарибор 6.7 4.6 1.4
Турция. Супер-Лига 2018/2019, 15 тур 1 X 2
20:00 сегодня Логотип футбольный клуб АланьяспорАланьяспор -:- Логотип футбольный клуб Бешикташ (Стамбул)Бешикташ 4 3.4 1.87
Украина. Премьер-Лига 2018/2019, 18 тур 1 X 2
18:00 сегодня  Мариуполь -:-  Шахтер Дн 18 8 1.11
Франция. Лига 1 2018/2019, 17 тур 1 X 2
22:45 Матч перенесен  Монако -:-  Ницца 2.4 3.4 2.9
Чехия. Первая лига 2018/2019, 18 тур 1 X 2
20:00 сегодня Логотип футбольный клуб Фастав (Злин)Фастав -:- Логотип футбольный клуб Виктория П (Пльзень)Виктория П 3.15 3.25 2.2
20:00 сегодня Логотип футбольный клуб Дукла П (Прага)Дукла П -:- Логотип футбольный клуб ПршибрамПршибрам 1.7 3.75 4.45
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«Манчестер Юнайтед» – «Арсенал»: Видеопрогноз от экспертов

05 декабря 2018, 08:52

МАНЧЕСТЕР ЮН

«Манчестер Юнайтед» с каждым поединком пробивает все более глубокое дно. «Красные дьяволы» более-менее достойно прошли период матчей с лидерами, но после этого команда Жозе Моуриньо начала показывать худшие результаты. После перерыва на Лигу Наций «Манчестер Юнайтед» сыграл с двумя аутсайдерами Премьер-лиги, но заработал в этих матчах только два очка. «Красные дьяволы» не смогли одолеть дома «Кристал Пэлас» (0:0), а в минувшем туре спаслись в поединке с «Саутгемптоном» (2:2), оставшись на седьмой строчке. Даже скромный «Янг Бойз» в Лиге Чемпионов манкунианцы дожали только в компенсированное время (1:0).

В матчах с командами топ-шестерки показатели у МЮ тоже посредственные. «Красные дьяволы» проиграли «Манчестер Сити» (1:3) и «Тоттенхэму» (0:3), но сыграли вничью с «Челси» (2:2).

Точно не сыграют в предстоящем матче Алексис Санчес, Виктор Линделеф и дисквалифицированный Эшли Янг. Под вопросом остаются такие игроки, как Люк Шоу, Крис Смоллинг, Эрик Байи, Маттео Дармиан и Маркус Рашфорд.

 

АРСЕНАЛ

Как для клуба, который преследует цель побороться за место в Лиге Чемпионов и не только, «Арсенал»выступает неплохо. Но если «канониры» хотели выиграть чемпионский титул, то в последних матчах они понесли слишком много потерь. В предыдущих пяти поединках Премьер-лиги «Арсенал» сыграл вничью с «Кристал Пэлас» (2:2), «Вулверхэмптоном» (1:1) и «Ливерпулем» (1:1), а победил «Борнмут» (2:1) и «Тоттенхэм» (4:2). Последний триумф и вернул команду Унаи Эмери на четвертое место.

Матч с «Манчестер Юнайтед» станет для «Арсенала» уже пятой дуэлью с клубом топ-шестерки в текущем сезоне. Выступают «канониры» в этих встречах лучше, чем в минувшем с Арсеном Венгером. В первых двух турах подопечные Эмери проиграли «Манчестер Сити» (0:2) и «Челси» (2:3). Эти победы до сих пор являются единственными для «Арсенала» в текущем сезоне. Потом была ничья с «Ливерпулем» (1:1) и вот победа над «Тоттенхэмом» (4:2).

Точно не сыграют с МЮ Гранит Джака, Дэнни Уэлбек и Начо Монреаль. Косельны еще не набрал форму, а Месут Озил пропустил поединок с «Тоттенхэмом» из-за небольшого повреждения.

 

СТАТИСТИКА И ЛИЧНЫЕ ВСТРЕЧИ

  • «Манчестер Юнайтед» не выигрывает в АПЛ уже три матча подряд.
  • Не пропустили «красные дьяволы» лишь в одном из десяти предыдущих поединков Премьер-лиги.
  • Беспроигрышная серия «Арсенала» достигла уже 19 матчей.
  • На выезде «канониры» выиграли семь из восьми последних встреч.
  • Только в одном из девяти гостевых поединков этого сезона «Арсенал» забил сопернику менее двух мячей.
  • «Манчестер Юнайтед» обыграл «Арсенал» в трех из пяти последних очных матчей. В предыдущем сезоне манкунианцы выиграли на «Олд Траффорде» (2:1), а на «Эмирейтс» (3:1).

 

Прогноз

Травмы покосили практически всех защитников «Манчестер Юнайтед». Некоторым из них, возможно, придется играть через боль в этом матче. Учитывая как мощно «Арсенал» сейчас играет впереди, обороне МЮ в этом матче не позавидуешь. Однако и «канониры» не лучшим образом действуют в обороне.

Наш прогноз – обе забьют и тотал больше 2.5 за 1.79 в БК 1хСтавка

Источник: www.vseprosport.ru

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Источник: Soccer.Ru
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борька
борька
   89 / 932
05 декабря в 12:18
Вничью сгоняют
lobsterdam
lobsterdam
   273 / 932
05 декабря в 11:54
без защиты шансы не очень, но в футболе бывает всякое...
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