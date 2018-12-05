«Манчестер Юнайтед» – «Арсенал»: Видеопрогноз от экспертов

05 декабря 2018, 08:52

МАНЧЕСТЕР ЮН

«Манчестер Юнайтед» с каждым поединком пробивает все более глубокое дно. «Красные дьяволы» более-менее достойно прошли период матчей с лидерами, но после этого команда Жозе Моуриньо начала показывать худшие результаты. После перерыва на Лигу Наций «Манчестер Юнайтед» сыграл с двумя аутсайдерами Премьер-лиги, но заработал в этих матчах только два очка. «Красные дьяволы» не смогли одолеть дома «Кристал Пэлас» (0:0), а в минувшем туре спаслись в поединке с «Саутгемптоном» (2:2), оставшись на седьмой строчке. Даже скромный «Янг Бойз» в Лиге Чемпионов манкунианцы дожали только в компенсированное время (1:0).

В матчах с командами топ-шестерки показатели у МЮ тоже посредственные. «Красные дьяволы» проиграли «Манчестер Сити» (1:3) и «Тоттенхэму» (0:3), но сыграли вничью с «Челси» (2:2).

Точно не сыграют в предстоящем матче Алексис Санчес, Виктор Линделеф и дисквалифицированный Эшли Янг. Под вопросом остаются такие игроки, как Люк Шоу, Крис Смоллинг, Эрик Байи, Маттео Дармиан и Маркус Рашфорд.

АРСЕНАЛ

Как для клуба, который преследует цель побороться за место в Лиге Чемпионов и не только, «Арсенал»выступает неплохо. Но если «канониры» хотели выиграть чемпионский титул, то в последних матчах они понесли слишком много потерь. В предыдущих пяти поединках Премьер-лиги «Арсенал» сыграл вничью с «Кристал Пэлас» (2:2), «Вулверхэмптоном» (1:1) и «Ливерпулем» (1:1), а победил «Борнмут» (2:1) и «Тоттенхэм» (4:2). Последний триумф и вернул команду Унаи Эмери на четвертое место.

Матч с «Манчестер Юнайтед» станет для «Арсенала» уже пятой дуэлью с клубом топ-шестерки в текущем сезоне. Выступают «канониры» в этих встречах лучше, чем в минувшем с Арсеном Венгером. В первых двух турах подопечные Эмери проиграли «Манчестер Сити» (0:2) и «Челси» (2:3). Эти победы до сих пор являются единственными для «Арсенала» в текущем сезоне. Потом была ничья с «Ливерпулем» (1:1) и вот победа над «Тоттенхэмом» (4:2).

Точно не сыграют с МЮ Гранит Джака, Дэнни Уэлбек и Начо Монреаль. Косельны еще не набрал форму, а Месут Озил пропустил поединок с «Тоттенхэмом» из-за небольшого повреждения.

СТАТИСТИКА И ЛИЧНЫЕ ВСТРЕЧИ

«Манчестер Юнайтед» не выигрывает в АПЛ уже три матча подряд.

уже три матча подряд. Не пропустили «красные дьяволы» лишь в одном из десяти предыдущих поединков Премьер-лиги.

Беспроигрышная серия «Арсенала» достигла уже 19 матчей.

На выезде «канониры» выиграли семь из восьми последних встреч.

Только в одном из девяти гостевых поединков этого сезона «Арсенал» забил сопернику менее двух мячей.

«Манчестер Юнайтед» обыграл «Арсенал» в трех из пяти последних очных матчей. В предыдущем сезоне манкунианцы выиграли на «Олд Траффорде» (2:1), а на «Эмирейтс» (3:1).

Прогноз

Травмы покосили практически всех защитников «Манчестер Юнайтед». Некоторым из них, возможно, придется играть через боль в этом матче. Учитывая как мощно «Арсенал» сейчас играет впереди, обороне МЮ в этом матче не позавидуешь. Однако и «канониры» не лучшим образом действуют в обороне.

Наш прогноз – обе забьют и тотал больше 2.5 за 1.79 в БК 1хСтавка

Источник: www.vseprosport.ru