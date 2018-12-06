«Реал» Мадрид – «Мелилья»: прогноз от сайта ВсеПроСпорт.ру

вчера, 11:05

РЕАЛ МАДРИД

Для мадридского «Реала» поединок будет иметь скорее тренировочное значение. В первом матче «королевский клуб» обозначил разницу в классе четырьмя безответными голами, хотя и играл далеко не самым сильным составом. Вряд ли в предстоящем матче мы увидим на поле основных футболистов. Уже через два дня мадридцам играть на выезде с «Уэской», а в начале следующей неделе принимать в Лиге Чемпионов ЦСКА .

МЕЛЛИЛА

«Мелилья» выступает в Сегунде В. Несмотря на то, что команда находится сейчас в отличной по своим возможностям форме, разница в классе с будущим соперником ощутима. В своем дивизионе команда уверенно лидирует, опережая ближайшего преследователя на пять очков. Поражение от «Реала» является для «Мелильи» единственным за 11 последних матчей. Причем она смогло даже мобилизировать клуб. После неудачи «Мелилья» выиграла пять матчей подряд.

СТАТИСТИКА И ЛИЧНЫЕ ВСТРЕЧИ

В Кубке Испании на выезде «Мелилья» не выиграла в основное время уже восемь матчей подряд.

«Реал» в Кубке Короля забивал больше одного гола в шести из восьми последних домашних матчей.

В первом поединке «Реал» обыграл «Мелилью» со счетом 4:0.

Прогноз

Интрига в матче убита. Тренерский штаб, скорее всего, просмотрит состояние ближайшего резерва. Однако и его уровень заметно выше. К тому же резервисты получат шанс доказать свою профпригодность.

Наш прогноз – Реал выиграет оба тайма за 1.66 в БК 1хСтавка

Источник: www.vseprosport.ru