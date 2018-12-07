«Ювентус» - «Интер»: Видеопрогноз от экспертов

07 декабря 2018, 15:06

ЮВЕНТУС

«Ювентус» демонстрирует в этом сезоне всю свою мощь – команда Массимилиано Аллегри успешна как в Серии А, так и в Лиге Чемпионов. В национальном чемпионате «старая синьора» идет на первой строчке, опережая второй «Наполи» на восемь баллов. Также хорош «Ювентус» и в Лиге Чемпионов – там он также первый в группе и опережает второй «Манчестер Юнайтед» на два балла.

В прошлом туре «Юве» разгромил в гостях «Фиорентину», которая в этом сезоне показывает достаточно уверенную игру. На 31-й минуте Родриго Бентанкур открыл счет в матче, который продержался до 69-й минуты, пока Джорджио Кьеллини его не удвоил. Спустя десять минут Криштиану Роналду довел счет до разгромного, а «фиалки» ничем не смогли ответить сопернику.

ИНТЕР М

«Интер» пока не может составить конкуренцию своему сегодняшнему сопернику в борьбе за чемпионство – несмотря на то, что «нерадзурри» идут третьими в таблице, они уступают чемпиону Италии 11 очков. В Лиге Чемпионов команда Лучано Спалетти еще имеет шансы на выход из группы – в последнем туре ей необходимо обыграть ПСВ и рассчитывать на неудачу «Тоттенхэма» в поединке с «Барселоной».

В прошлом туре Серии А «Интер» потерял очки в поединке с «Ромой», дважды ведя в счете по ходу встречи, но в итоге закончив ее ничьей. Все старания «нерадзурри» перечеркнул гол Александра Коларова с пенальти, забитый на 74-й минуте матча, выйти вперед в третий раз гости уже не смогли. Таким образом «Интер» продлил свою выездную серию без побед до трех матчей, два из которых завершились поражениями.

СТАТИСТИКА И ЛИЧНЫЕ ВСТРЕЧИ

«Ювентус» дома не проигрывает «Интеру» в последних шести матчах – четыре победы и две ничьи

В этом сезоне «Ювентус» еще не проигрывал в Серии А – 13 побед и одна ничья

«Ювентус» является самой результативной командой в чемпионате – 31 гол в 14 матчах

В последних трех выездных матчах «Интер» пропустил семь голов

Прогноз

«Ювентус» великолепен в этом сезоне – даже играющая отлично на своем поле «Фиорентина» оказалась беспомощной в борьбе с ним в прошлом туре. «Интер» в гостях играет в последнее время крайне неудачно – достаточно вспомнить недавний разгром 1:4 от «Аталанты», да и в целом оборону «нерадзурри» надежной назвать нельзя.

Чемпион Италии находится в потрясающей форме и справедливо является фаворитом поединка – в данный момент между клубами есть серьезная разница в классе, которую «старая синьора» наверняка воплотит в забитые голы.

Мы считаем, что гости будут результативно ошибаться. Прогноз – индивидуальный тотал «Ювентуса» больше (1.5) голов. В 1хСтавке такой исход предлагается с коэффициентом 1.70

Источник: www.vseprosport.ru