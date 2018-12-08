«Эспаньол» – «Барселона»: Прогноз от экспертов

вчера, 12:34

ЭСПАНЬОЛ

Очень уверенно вкатившись в сезон, «попугаи» сразу же включились в борьбу за место в еврокубковой зоне. Давно команде не удавалось забираться так высоко, но удержаться в лидирующей группе она не смогла. В ее игре наступил спад.

Подопечные Руби трижды подряд не смогли пополнить свой баланс, в том числе и в домашнем дерби с «Жироной» (1:3). «Бело-синие» прервали впечатляющую победную серию в родных стенах, да и положение свое «Эспаньол» ухудшил, покинув пределы заветной шестерки.

Возможно, добившись успеха в кубковом поединке с «Кадисом» (1:0), он восстановит свой моральный дух.

Нападающий Серхио Гарсия и центральный защитник Налдо продолжают восстанавливать здоровье.

БАРСЕЛОНА

«Сине-гранатовые» не могут себя чувствовать в полной безопасности. В последнем туре они, разобравшись на стадионе «Камп Ноу» с «Вильярреалом» (2:0), опередили в турнирной таблице «Севилью».

Интрига в борьбе за чемпионство не умирает. Активизировавшийся в последнее время мадридский «Реал» уже совсем скоро может составить конкуренцию лидеру Примеры, да и ближайшие преследователи готовы в любой момент воспользоваться осечкой подопечных Эрнесто Вальверде.

Не впечатляют результаты, показанные «Барселоной» вдали от дома. В нынешнем сезоне в гостевых встречах она лишь дважды обеспечивала безопасность своих ворот.

В общую группу вернулись форвард Луис Суарес и центральный полузащитник Артур. Близок к восстановлению центрбек Самуэль Умтити. Не готовы на поле выйти правый латераль Серхи Роберто, правый вингер Малком и центральный хав Рафинья.

СТАТИСТИКА И ЛИЧНЫЕ ВСТРЕЧИ

«Эспаньол» выиграл дома шесть из семи матчей в нынешнем сезоне.

В четырех из шести поединков «Эспаньол» побеждал со счетом 1:0.

«Барселона» выиграла в Примере только один из четырех последних матчей в гостях.

В пяти последних гостевых поединках «Барселоны» в чемпионате забивали обе команды.

«Эспаньол» не проигрывал «Барселоне» дома в двух последних матчах.

Только в одном из шести последних очных матчей было забито больше трех голов.

Прогноз

«Сине-гранатовые» без проблем разбираются с «попугаями» на стадионе «Камп Ноу». В гостевых очных встречах «Барселона» выглядит не столь уверенно. На своем поле «бело-синие» вполне могут навязать борьбу грозному оппоненту. «Эспаньол» в родных стенах дважды подряд не проигрывал «блаугранас». Постарается он продлить удачную серию. В последнее время команды не особо радуют забитыми голами в очных матчах.

Наш прогноз – тотал меньше 3 за 1.85 в БК Марафон

Источник: www.vseprosport.ru