«Челси» – «Манчестер Сити»: Видеопрогноз от экспертов

вчера, 12:38

ЧЕЛСИ

«Челси» в последних турах заметно подсел. Если еще не так давно команда пыталась составить конкуренцию в борьбе за первое место, то сейчас ей предстоит тяжелая борьба за место в первой четверке вообще.

В минувшем туре лондонский клуб довольно неожиданно уступил в гостевом поединке «Вулверхэмптону». «Челси» первым открыл счетом, но два провала в середине второго тайма стоили команде трех очков. Таким образом, за четыре последних тура «Челси» смог обыграть только аутсайдера – «Фулхэм» (2:0). Кроме «волков» подопечные Маурицио Сарри проиграли также «Тоттенхэму» (1:3), и завершили вничью матч с «Эвертоном» (0:0).

Кадровая ситуация добавляет немного оптимизма. Росс Баркли и Виктор Мозес восстановились после травм. В лазарете находится только Марко ван Гинкел.

МАНЧЕСТЕР СИТИ

А вот у «горожан» есть проблемы с составом. Пропустит игру главный бомбардир клуба Серхио Агуэро, на счету которого в нынешнем сезоне восемь голов. В лазарете также Бенжамен Менди, Кевин Де Брёйне, Клаудио Браво и Эльяким Мангала. Хотя последние три уже давно не появлялись в основе.

В минувшем туре «Манчестер Сити» одержал очередную победу, обыграв на выезде «Уотфорд» со счетом 2:1. Для действующего чемпиона эта победа стала в чемпионате уже седьмой кряду, причем только в двух из матчей за этот отрезок манкунианцы забили меньше трех голов. Что касается гостевых поединков, то теряли «горожане» на полях соперников очки дважды. Оба раза «Манчестер Сити» сыграл вничью – с «Вулверхэптоном» (1:1) и «Ливерпулем» (0:0).

На данный момент команда Гвардиолы на первом месте, на два очка впереди от «Ливерпуля».

СТАТИСТИКА И ЛИЧНЫЕ ВСТРЕЧИ

«Манчестер Сити» выиграл в чемпионате семь матчей кряду.

На выезде в пяти последних матчах «горожане» не пропустили только гол.

«Челси» дома выиграл только два из пяти последних матчей, трижды сыграв вничью.

В минувшем сезоне «Манчестер Сити» выиграл у «Челси» оба матча.

В трех из четырех последних домашних матчей «Челси» забивал по два и больше голов.

Прогноз

Обе команды сейчас играют на атаку. У «горожан» не сыграет Агуэро, однако за счет командной игры «Манчестер Сити» должен забить сопернику. «Челси» сейчас тоже играет в схожем с манкунианцами ключе, и вряд ли откажется от своей тактики. Поэтому, ждем голов в этом поединке.

Наш прогноз – тотал больше 2.5 за 1.72 в БК Марафон.

Источник: www.vseprosport.ru