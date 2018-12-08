Охотники за результатом разрушают тренды (выпуск №7)

вчера, 12:41

В седьмом выпуске «Охотников за результатами» мы подведем итоги прошлой недели. Две мишени были сбиты точными выстрелами. Лидер Бундеслиги – «Боруссия» Дортмунд не пропустил и одержал победу над «Фрайбургом» с форой (-1,5). «Сампдория» наконец-то выиграла – очень уверенно, без валидола и с хорошим коэффициентом. Однако, «Ницца» все никак не пропускает, а «Тоттенхэм» - не играет вничью.

Сегодня охотимся в АПЛ на «Кардифф Сити» и «Саутгемптон». В Серии А на «Дженоа». В Бундеслиге на «Вольфсбург» и «Хоффенхайм». А Ла Лиге – на «Атлетик» Бильбао.

Информация в ролике ценна, полезна и способна принести выгоду. Переходите по ссылке на видео, смотрите, размышляйте, загоняйте серию в капкан. Ставьте взвешенно и обдуманно!

Источник: www.vseprosport.ru