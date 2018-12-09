«Уэска» – «Реал» Мадрид: Прогноз от экспертов

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Англия. Премьер-Лига 2018/2019, 16 тур 1 X 2
23:00 сегодня  Эвертон -:-  Уотфорд - - -
Аргентина. Суперлига 2018/2019, 15 тур 1 X 2
01:20 90’ Логотип футбольный клуб Химнасия (Ла-Плата)Химнасия 2:2 Логотип футбольный клуб Уракан (Буэнос-Айрес)Уракан 3.8 1.8 4
01:20 Матч завершен Логотип футбольный клуб Архентинос Хун (Буэнос-Айрес)Архентинос Хун 1:2 Логотип футбольный клуб Альдосиви (Мар-дель-Плата)Альдосиви 3.65 1.42 11
01:20 Матч перенесен Логотип футбольный клуб Бока Хуниорс (Буэнос-Айрес)Бока Хуниорс -:- Логотип футбольный клуб Атлетико ТукуманАтлетико Тукуман - - -
03:30 Матч перенесен Логотип футбольный клуб Росарио СентральРосарио Сентраль -:- Логотип футбольный клуб Ривер Плейт (Буэнос-Айрес)Ривер Плейт - - -
03:30 49’ Логотип футбольный клуб Расинг Клуб (Авельянеда)Расинг Клуб 1:0 Логотип футбольный клуб Сан-Мартин С-Х (Сан Хуан)Сан-Мартин С-Х 1.4 4 10.5
Болгария. Первая лига 2018/2019, 19 тур 1 X 2
18:30 сегодня Логотип футбольный клуб Ботев Пл (Пловдив)Ботев Пл -:- Логотип футбольный клуб Витоша Бис (Бистрица)Витоша Бис 1.32 4.7 9
Германия. Вторая Бундеслига 2018/2019, 16 тур 1 X 2
22:30 сегодня Логотип футбольный клуб БохумБохум -:- Логотип футбольный клуб Санкт-Паули (Гамбург)Санкт-Паули 2.2 3.3 3.1
Германия. Третья лига 2018/2019, 18 тур 1 X 2
21:00 сегодня Логотип футбольный клуб ЦвиккауЦвиккау -:- Логотип футбольный клуб Сонненхоф Грос (Аспах)Сонненхоф Грос - - -
Греция. Суперлига 2018/2019, 13 тур 1 X 2
20:00 сегодня Логотип футбольный клуб Панетоликос (Агринио)Панетоликос -:- Логотип футбольный клуб Аполлон См (Афины)Аполлон См - - -
20:30 сегодня Логотип футбольный клуб Паниониос (Афины)Паниониос -:- Логотип футбольный клуб Левадиакос (Левадия)Левадиакос 1.65 3.6 5
Дания. Суперлига 2018/2019, 19 тур 1 X 2
21:00 сегодня Логотип футбольный клуб Нордшелланд (Фарум)Нордшелланд -:- Логотип футбольный клуб ОрхусОрхус 1.8 3.7 3.9
Израиль. Премьер-Лига 2018/2019, 13 тур 1 X 2
22:00 сегодня Логотип футбольный клуб Хапоэль ТА (Тель-Авив)Хапоэль ТА -:- Логотип футбольный клуб Бейтар (Иерусалим)Бейтар 2.5 3.05 2.85
Испания. Примера 2018/2019, 15 тур 1 X 2
23:00 сегодня  Атлетик Б -:-  Жирона 1.95 3.4 4
Италия. Серия B 2018/2019, 15 тур 1 X 2
23:00 сегодня Логотип футбольный клуб СалернитанаСалернитана -:- Логотип футбольный клуб БрешиаБрешиа 2.2 3.2 3.2
Кипр. Первый дивизион 2018/2019, 12 тур 1 X 2
20:00 сегодня Логотип футбольный клуб АЕЛ (Лимасcол)АЕЛ -:- Логотип футбольный клуб Эрмис (Арадиппу)Эрмис 1.38 4.4 7.8
Мексика. Примера-Дивизион 2018/2019 1 X 2
03:45 Закончился первый тайм Логотип футбольный клуб Америка (Мехико)Америка 3:1 Логотип футбольный клуб УНАМ Пумас (Мехико)УНАМ Пумас - - -
Польша. Экстракласса 2018/2019, 18 тур 1 X 2
20:00 сегодня Логотип футбольный клуб Арка (Гдыня)Арка -:- Логотип футбольный клуб КраковияКраковия 2.15 3.2 3.3
Португалия. Примейра 2018/2019, 12 тур 1 X 2
23:15 сегодня Логотип футбольный клуб Фейренсе (Санта-Мария-да-Фейра)Фейренсе -:- Логотип футбольный клуб Маритиму (Фуншал)Маритиму - - -
Россия. Молодежное первенство 2018/2019, 17 тур 1 X 2
13:00 сегодня Логотип футбольный клуб Ахмат (мол) (Грозный)Ахмат (мол) -:- Логотип футбольный клуб Арсенал Т (мол) (Тула)Арсенал Т (мол) - - -
Россия. Премьер-Лига 2018/2019, 17 тур 1 X 2
19:30 сегодня  Ахмат -:-  Арсенал Т 2.15 3.1 3.7
Румыния. Лига 1 2018/2019, 19 тур 1 X 2
18:30 сегодня Логотип футбольный клуб Сепси (Сфанту Георге)Сепси -:- Логотип футбольный клуб БотошаниБотошани - - -
21:00 сегодня Логотип футбольный клуб Университатя Кр (Крайова)Университатя Кр -:- Логотип футбольный клуб Волунтари (Илфов)Волунтари 1.33 4.5 9.5
Турция. Супер-Лига 2018/2019, 15 тур 1 X 2
20:00 сегодня Логотип футбольный клуб АнкарагюджюАнкарагюджю -:- Логотип футбольный клуб Истанбул (Стамбул)Истанбул 4.2 3.6 1.77
20:00 сегодня Логотип футбольный клуб Касымпаша (Стамбул)Касымпаша -:- Логотип футбольный клуб КайсериспорКайсериспор 1.43 4.3 6.8
Хорватия. Первая лига 2018/2019, 17 тур 1 X 2
20:00 сегодня Логотип футбольный клуб Рудеш (Загреб)Рудеш -:- Логотип футбольный клуб Славен Бп (Копривница)Славен Бп 7.3 4.1 1.43
Чехия. Первая лига 2018/2019, 18 тур 1 X 2
20:00 сегодня Логотип футбольный клуб Слован Л (Либерец)Слован Л -:- Логотип футбольный клуб ОпаваОпава 1.4 4.7 6.5
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«Уэска» – «Реал» Мадрид: Прогноз от экспертов

вчера, 11:15

УЭСКА

Дебютировав в нынешнем сезоне в элитном дивизионе Испании, «Уэска» пока никак не может адаптироваться на новом для себя уровне. Позади уже осталось 14 туров, а в копилке у команды всего семь очков. Неудивительно, что с таким показателем подопечные Франсиско Родригеса занимают последнюю строчку в турнирной таблице Ла Лиги.

Пока что свою единственную победу в Примере «Уэска» добыла на выезде, еще в первом туре обыграв «Эйбар» (1:2). Дома в последних поединках ей удавалось часто цепляться за очки. Так, в трех из четырех предыдущих встреч ничейными результатами закончились матчи с «Жироной» (1:1), «Хетафе» (1:1) и «Леванте» (2:2). В тоже время и проигрывала с разницей больше гола дома «Уэска» лишь раз – «Эспаньолу» (0:2).

Кадровая ситуация в команде сложная. Угодил в лазарет главный форвард Алехандро Галлар. Травмированы также три ключевых защитника - Рубен Семеду, Карлос Акапо и Луизинью. Там же находится еще один игрок основы хавбек Дамиан Мусто.

 

РЕАЛ МАДРИД

«Королевский клуб» потихоньку выбирается из кризиса. После существенного провала осенью один из европейских грандов снова вышел на победную тропу. За последний месяц команда выиграла семь из восьми официальных поединков у соперников разного калибра.

Единственная неудача за этот период случилась как раз в минувшем гостевом поединке Примеры, в котором «Реал» потерпел разгромное поражение от «Эйбара» (0:3). Таким образом, на выезде подопечные Сантьяго Солари уступили в четырех из пяти последних поединков чемпионата.

Травмирован у «Реала» только Начо. Под вопросом на игру Серхио Регилон, Каземиро, Тони Кроос и Мариано Диас.

 

СТАТИСТИКА И ЛИЧНЫЕ ВСТРЕЧИ

  • В пяти из шести домашних поединков «Уэски» не пробивался тотал больше 2.5.
  • Три из четырех последних поединков «Уэски» на родной арене завершилось вничью.
  • «Реал» выиграл на выезде только два из семи матчей в чемпионате.
  • В семи из восьми последних официальных матчей «Реал» забивал не меньше двух голов.

 

Прогноз

Вряд ли «Уэска» сможет выстоять в этой встрече. Мало того, что уровень команды явно не дотягивает до Примеры, так еще в лазарет попало ряд ключевых игроков. «Реал» сейчас потихоньку выбрался из кризиса. От первого места команду отделяет всего пять очков, а до финиша еще далеко. Вряд ли гости позволят себе потерять очки в этой встрече.

Наш прогноз – победа Реала с форой (-1.5) за 1.78 в БК Марафон.

Источник: www.vseprosport.ru

vseprosport
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Источник: Soccer.Ru
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