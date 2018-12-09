«Уэска» – «Реал» Мадрид: Прогноз от экспертов

вчера, 11:15

УЭСКА

Дебютировав в нынешнем сезоне в элитном дивизионе Испании, «Уэска» пока никак не может адаптироваться на новом для себя уровне. Позади уже осталось 14 туров, а в копилке у команды всего семь очков. Неудивительно, что с таким показателем подопечные Франсиско Родригеса занимают последнюю строчку в турнирной таблице Ла Лиги.

Пока что свою единственную победу в Примере «Уэска» добыла на выезде, еще в первом туре обыграв «Эйбар» (1:2). Дома в последних поединках ей удавалось часто цепляться за очки. Так, в трех из четырех предыдущих встреч ничейными результатами закончились матчи с «Жироной» (1:1), «Хетафе» (1:1) и «Леванте» (2:2). В тоже время и проигрывала с разницей больше гола дома «Уэска» лишь раз – «Эспаньолу» (0:2).

Кадровая ситуация в команде сложная. Угодил в лазарет главный форвард Алехандро Галлар. Травмированы также три ключевых защитника - Рубен Семеду, Карлос Акапо и Луизинью. Там же находится еще один игрок основы хавбек Дамиан Мусто.

РЕАЛ МАДРИД

«Королевский клуб» потихоньку выбирается из кризиса. После существенного провала осенью один из европейских грандов снова вышел на победную тропу. За последний месяц команда выиграла семь из восьми официальных поединков у соперников разного калибра.

Единственная неудача за этот период случилась как раз в минувшем гостевом поединке Примеры, в котором «Реал» потерпел разгромное поражение от «Эйбара» (0:3). Таким образом, на выезде подопечные Сантьяго Солари уступили в четырех из пяти последних поединков чемпионата.

Травмирован у «Реала» только Начо. Под вопросом на игру Серхио Регилон, Каземиро, Тони Кроос и Мариано Диас.

СТАТИСТИКА И ЛИЧНЫЕ ВСТРЕЧИ

В пяти из шести домашних поединков «Уэски» не пробивался тотал больше 2.5.

Три из четырех последних поединков «Уэски» на родной арене завершилось вничью.

«Реал» выиграл на выезде только два из семи матчей в чемпионате.

В семи из восьми последних официальных матчей «Реал» забивал не меньше двух голов.

Прогноз

Вряд ли «Уэска» сможет выстоять в этой встрече. Мало того, что уровень команды явно не дотягивает до Примеры, так еще в лазарет попало ряд ключевых игроков. «Реал» сейчас потихоньку выбрался из кризиса. От первого места команду отделяет всего пять очков, а до финиша еще далеко. Вряд ли гости позволят себе потерять очки в этой встрече.

Наш прогноз – победа Реала с форой (-1.5) за 1.78 в БК Марафон.

Источник: www.vseprosport.ru