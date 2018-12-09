«Зенит» - «Рубин»: Прогноз от экспертов

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Англия. Премьер-Лига 2018/2019, 16 тур 1 X 2
23:00 сегодня  Эвертон -:-  Уотфорд - - -
Аргентина. Суперлига 2018/2019, 15 тур 1 X 2
01:20 90’ Логотип футбольный клуб Химнасия (Ла-Плата)Химнасия 2:2 Логотип футбольный клуб Уракан (Буэнос-Айрес)Уракан 3.8 1.8 4
01:20 Матч завершен Логотип футбольный клуб Архентинос Хун (Буэнос-Айрес)Архентинос Хун 1:2 Логотип футбольный клуб Альдосиви (Мар-дель-Плата)Альдосиви 3.65 1.42 11
01:20 Матч перенесен Логотип футбольный клуб Бока Хуниорс (Буэнос-Айрес)Бока Хуниорс -:- Логотип футбольный клуб Атлетико ТукуманАтлетико Тукуман - - -
03:30 Матч перенесен Логотип футбольный клуб Росарио СентральРосарио Сентраль -:- Логотип футбольный клуб Ривер Плейт (Буэнос-Айрес)Ривер Плейт - - -
03:30 49’ Логотип футбольный клуб Расинг Клуб (Авельянеда)Расинг Клуб 1:0 Логотип футбольный клуб Сан-Мартин С-Х (Сан Хуан)Сан-Мартин С-Х 1.4 4 10.5
Болгария. Первая лига 2018/2019, 19 тур 1 X 2
18:30 сегодня Логотип футбольный клуб Ботев Пл (Пловдив)Ботев Пл -:- Логотип футбольный клуб Витоша Бис (Бистрица)Витоша Бис 1.32 4.7 9
Германия. Вторая Бундеслига 2018/2019, 16 тур 1 X 2
22:30 сегодня Логотип футбольный клуб БохумБохум -:- Логотип футбольный клуб Санкт-Паули (Гамбург)Санкт-Паули 2.2 3.3 3.1
Германия. Третья лига 2018/2019, 18 тур 1 X 2
21:00 сегодня Логотип футбольный клуб ЦвиккауЦвиккау -:- Логотип футбольный клуб Сонненхоф Грос (Аспах)Сонненхоф Грос - - -
Греция. Суперлига 2018/2019, 13 тур 1 X 2
20:00 сегодня Логотип футбольный клуб Панетоликос (Агринио)Панетоликос -:- Логотип футбольный клуб Аполлон См (Афины)Аполлон См - - -
20:30 сегодня Логотип футбольный клуб Паниониос (Афины)Паниониос -:- Логотип футбольный клуб Левадиакос (Левадия)Левадиакос 1.65 3.6 5
Дания. Суперлига 2018/2019, 19 тур 1 X 2
21:00 сегодня Логотип футбольный клуб Нордшелланд (Фарум)Нордшелланд -:- Логотип футбольный клуб ОрхусОрхус 1.8 3.7 3.9
Израиль. Премьер-Лига 2018/2019, 13 тур 1 X 2
22:00 сегодня Логотип футбольный клуб Хапоэль ТА (Тель-Авив)Хапоэль ТА -:- Логотип футбольный клуб Бейтар (Иерусалим)Бейтар 2.5 3.05 2.85
Испания. Примера 2018/2019, 15 тур 1 X 2
23:00 сегодня  Атлетик Б -:-  Жирона 1.95 3.4 4
Италия. Серия B 2018/2019, 15 тур 1 X 2
23:00 сегодня Логотип футбольный клуб СалернитанаСалернитана -:- Логотип футбольный клуб БрешиаБрешиа 2.2 3.2 3.2
Кипр. Первый дивизион 2018/2019, 12 тур 1 X 2
20:00 сегодня Логотип футбольный клуб АЕЛ (Лимасcол)АЕЛ -:- Логотип футбольный клуб Эрмис (Арадиппу)Эрмис 1.38 4.4 7.8
Мексика. Примера-Дивизион 2018/2019 1 X 2
03:45 Закончился первый тайм Логотип футбольный клуб Америка (Мехико)Америка 3:1 Логотип футбольный клуб УНАМ Пумас (Мехико)УНАМ Пумас - - -
Польша. Экстракласса 2018/2019, 18 тур 1 X 2
20:00 сегодня Логотип футбольный клуб Арка (Гдыня)Арка -:- Логотип футбольный клуб КраковияКраковия 2.15 3.2 3.3
Португалия. Примейра 2018/2019, 12 тур 1 X 2
23:15 сегодня Логотип футбольный клуб Фейренсе (Санта-Мария-да-Фейра)Фейренсе -:- Логотип футбольный клуб Маритиму (Фуншал)Маритиму - - -
Россия. Молодежное первенство 2018/2019, 17 тур 1 X 2
13:00 сегодня Логотип футбольный клуб Ахмат (мол) (Грозный)Ахмат (мол) -:- Логотип футбольный клуб Арсенал Т (мол) (Тула)Арсенал Т (мол) - - -
Россия. Премьер-Лига 2018/2019, 17 тур 1 X 2
19:30 сегодня  Ахмат -:-  Арсенал Т 2.15 3.1 3.7
Румыния. Лига 1 2018/2019, 19 тур 1 X 2
18:30 сегодня Логотип футбольный клуб Сепси (Сфанту Георге)Сепси -:- Логотип футбольный клуб БотошаниБотошани - - -
21:00 сегодня Логотип футбольный клуб Университатя Кр (Крайова)Университатя Кр -:- Логотип футбольный клуб Волунтари (Илфов)Волунтари 1.33 4.5 9.5
Турция. Супер-Лига 2018/2019, 15 тур 1 X 2
20:00 сегодня Логотип футбольный клуб АнкарагюджюАнкарагюджю -:- Логотип футбольный клуб Истанбул (Стамбул)Истанбул 4.2 3.6 1.77
20:00 сегодня Логотип футбольный клуб Касымпаша (Стамбул)Касымпаша -:- Логотип футбольный клуб КайсериспорКайсериспор 1.43 4.3 6.8
Хорватия. Первая лига 2018/2019, 17 тур 1 X 2
20:00 сегодня Логотип футбольный клуб Рудеш (Загреб)Рудеш -:- Логотип футбольный клуб Славен Бп (Копривница)Славен Бп 7.3 4.1 1.43
Чехия. Первая лига 2018/2019, 18 тур 1 X 2
20:00 сегодня Логотип футбольный клуб Слован Л (Либерец)Слован Л -:- Логотип футбольный клуб ОпаваОпава 1.4 4.7 6.5
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«Зенит» - «Рубин»: Прогноз от экспертов

вчера, 11:22

ЗЕНИТ

«Зенит» очень мощно смотрелся на старте сезона – команда Сергея Семака добывала победы с завидной легкостью, в то время как ее основные конкуренты допускали ошибки. Набив приличную фору и сам «Зенит» стал позволять соперникам слишком много, как итог – всего два очка преимущества над вторым «Краснодаром» и четыре - над третьим ЦСКА.

В прошлом туре «Зенит» разгромно проиграл тульскому «Арсеналу». Уже на шестой минуте «канониры» вышли вперед, но «Зенит» сумел отыграться, что сделал и во втором тайме усилиями Эрнани. Однако, соперник поймал в тот вечер кураж и пробил Андрея Лунева еще два раза. Поражение 2:4 оставило «Зенит» на первом месте, но теперь соперники находятся гораздо ближе, а Семаку предстоит решить возникшие проблемы в обороне, ведь «Зенит» впервые в сезоне пропустил более трех голов.

 

РУБИН

«Рубин» в этом сезоне демонстрирует желание попасть в еврокубки, но команда Курбана Бердыева пока находится на девятом месте и уступает пятому «Спартаку» три очка. Уже очень давно казанцы не побеждали – последний успешный поединок случился еще в 10 туре, тогда дома был обыгран «Урал». Прервать серию «Рубин» мог в прошлом туре, но позволил «Динамо» отыграться на последних минутах и победу упустил.

На неделе команда Бердыева играла в Москве с «Локомотивом» в Кубке России, но не смогла привезти в Казань удовлетворительный результат. Продержались казанцы 54 минуты, после чего «железнодорожники» забили свой гол. Поражение 0:1 не лишает «Рубин» всех шансов на проход, но теперь их положение куда более сложное, ведь один гол «Локомотива» в гостях уже будет равен двум.

 

СТАТИСТИКА И ЛИЧНЫЕ ВСТРЕЧИ

  • Только в одном из последних четырех матчей между клубами было забито более двух голов
  • Матч первого круга завершился победой «Зенита» со счетом 1:0
  • Только в одном из последних четырех выездных матчей «Рубин» забивал

 

Прогноз

«Зенит» в прошлом туре допустил серьезную ошибку и подпустил к себе «Краснодар» на расстояние двух очков, теперь питерский клуб рискует уйти на зимнюю паузу не в качестве фаворита, хотя еще месяц назад такой расклад казался маловероятным.

Наверняка в предстоящем матче «Зенит» постарается сыграть надежно в обороне и не подпустить к своим воротам «Рубин», ну а гости традиционно сыграют на контратаках. Вряд ли команды будут рисковать и раскрываться без необходимости, поэтому на большое количество голов рассчитывать вряд ли стоит.

На наш взгляд, матч не будет результативным. Прогноз – тотал меньше (2.5) голов. В Лиге Ставок такой исход предлагается с коэффициентом 1.70

Источник: www.vseprosport.ru

vseprosport
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Источник: Soccer.Ru
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борька
борька
   134 / 945
вчера в 12:28
Голов будет много,Трубе нужны очки,Бердыеву голы!
3-2 трубопровод одолеет!
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