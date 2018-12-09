«Зенит» - «Рубин»: Прогноз от экспертов

вчера, 11:22

ЗЕНИТ

«Зенит» очень мощно смотрелся на старте сезона – команда Сергея Семака добывала победы с завидной легкостью, в то время как ее основные конкуренты допускали ошибки. Набив приличную фору и сам «Зенит» стал позволять соперникам слишком много, как итог – всего два очка преимущества над вторым «Краснодаром» и четыре - над третьим ЦСКА .

В прошлом туре «Зенит» разгромно проиграл тульскому «Арсеналу». Уже на шестой минуте «канониры» вышли вперед, но «Зенит» сумел отыграться, что сделал и во втором тайме усилиями Эрнани. Однако, соперник поймал в тот вечер кураж и пробил Андрея Лунева еще два раза. Поражение 2:4 оставило «Зенит» на первом месте, но теперь соперники находятся гораздо ближе, а Семаку предстоит решить возникшие проблемы в обороне, ведь «Зенит» впервые в сезоне пропустил более трех голов.

РУБИН

«Рубин» в этом сезоне демонстрирует желание попасть в еврокубки, но команда Курбана Бердыева пока находится на девятом месте и уступает пятому «Спартаку» три очка. Уже очень давно казанцы не побеждали – последний успешный поединок случился еще в 10 туре, тогда дома был обыгран «Урал». Прервать серию «Рубин» мог в прошлом туре, но позволил «Динамо» отыграться на последних минутах и победу упустил.

На неделе команда Бердыева играла в Москве с «Локомотивом» в Кубке России, но не смогла привезти в Казань удовлетворительный результат. Продержались казанцы 54 минуты, после чего «железнодорожники» забили свой гол. Поражение 0:1 не лишает «Рубин» всех шансов на проход, но теперь их положение куда более сложное, ведь один гол «Локомотива» в гостях уже будет равен двум.

СТАТИСТИКА И ЛИЧНЫЕ ВСТРЕЧИ

Только в одном из последних четырех матчей между клубами было забито более двух голов

Матч первого круга завершился победой «Зенита» со счетом 1:0

Только в одном из последних четырех выездных матчей «Рубин» забивал

Прогноз

«Зенит» в прошлом туре допустил серьезную ошибку и подпустил к себе «Краснодар» на расстояние двух очков, теперь питерский клуб рискует уйти на зимнюю паузу не в качестве фаворита, хотя еще месяц назад такой расклад казался маловероятным.

Наверняка в предстоящем матче «Зенит» постарается сыграть надежно в обороне и не подпустить к своим воротам «Рубин», ну а гости традиционно сыграют на контратаках. Вряд ли команды будут рисковать и раскрываться без необходимости, поэтому на большое количество голов рассчитывать вряд ли стоит.

На наш взгляд, матч не будет результативным. Прогноз – тотал меньше (2.5) голов. В Лиге Ставок такой исход предлагается с коэффициентом 1.70

Источник: www.vseprosport.ru