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«Эвертон» – «Уотфорд»: Прогноз от экспертов

10 декабря 2018, 13:28

ЭВЕРТОН

После 15 туров «Эвертон» занимает седьмое место в турнирной таблице чемпионата Англии. В последнем своем поединке ливерпульский клуб не смог обыграть на родной арене «Ньюкасл». Пропустиd в первом тайме, во второй части матча Ришилсону удалось сравнять счет – ничья 1:1.

Таким образом, команда выиграла в чемпионате только в одном из четырех последних туров. В тоже время и проигрывал «Эвертон» не так часто. За девять предыдущих матчей в чемпионате он уступил только «Манчестер Юнайтед» (1:2) и «Ливерпулю» (0:1), выиграв в пяти из них.

Оба поражения состоялись на выезде. Дома «Эвертон» выглядит намного сильнее. На «Гудисон Парк» он не проигрывал на протяжении пяти последних матчей. Четыре из них он выиграл, а единственное поражение дома команда потерпела в матче пятого тура.

Лазарет у Марку Силвы пуст. Под вопросом на игру только Морган Шнейдерлен.

 

УОТФОРД

«Уотфорд» в турнирной таблице АПЛ идет сейчас на 11-м месте. В последнем туре он проиграл «Манчестер Сити» (1:2). Для команды это поражение стало уже третьем кряду в чемпионате. В целом же за последние пять туров «Уотфорд» заработал всего одно очко.

Не лучшим образом играет «Уотфорд» и в гостях. Он проиграл в трех из пяти предыдущих гостевых встречах – по 0:2 «Арсеналу» и «Лестеру», а также 0:1 «Вулверхэмптону». За 19 последних матчей на выезде «Уотфорд» одержал только две победы, потерпев при этом 14 поражений. Причем в 13 матчах за этот период он не забивал ни одного гола.

Отбывать дисквалификацию будет Этьен Капу. Под вопросом Дэрил Янмат и Том Клеверли.

 

СТАТИСТИКА И ЛИЧНЫЕ ВСТРЕЧИ

  • «Эвертон» выиграл дома четыре из пяти последних матчей в чемпионате.
  • В 19 последних гостевых «Уотфорд» потерпел при этом 14 поражений.
  • В нынешнем чемпионате «Уотфорд» проиграл три из пяти последних матчей.
  • В 8 из 11 последних очных матчей в чемпионате Англии забивали обе команды.
  • «Эвертон» выиграл у «Уотфорда»  8 из 12 предыдущих матчей в АПЛ.

 

Прогноз

«Эвертон» неплохо играет дома в нынешнем чемпионате в целом, и против «Уотфорда» в частности. «Ириски» побеждали будущего соперника дома в семи из восьми предыдущих поединков. Считаем, что эта серия продолжится.

Наш прогноз – победа Эвертона за 1.80 в БК Марафон

Источник: www.vseprosport.ru

vseprosport
АВТОР
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Источник: Soccer.Ru
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