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Клубный чемпионат мира 2018, Квалификационный плей-офф 1 X 2
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Аргентина. Примера Б Насьональ 2018/2019, 13 тур 1 X 2
03:05 Закончился первый тайм Логотип футбольный клуб Сантамарина (Тандил)Сантамарина 0:0 Логотип футбольный клуб Сармьенто (Хунин)Сармьенто - - -
Лига чемпионов 2018/2019, 6 тур 1 X 2
20:55 сегодня  Реал -:-  ЦСКА - - -
20:55 сегодня  Виктория П -:-  Рома 2.65 3.5 2.55
23:00 сегодня  Валенсия -:-  Ман Юнайтед 2.5 3.35 2.8
23:00 сегодня  Янг Бойз -:-  Ювентус - - -
23:00 сегодня  Манчестер Сити -:-  Хоффенхайм 1.22 7 10.8
23:00 сегодня  Шахтер Дн -:-  Лион 2.25 3.75 2.9
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23:00 сегодня  Аякс -:-  Бавария - - -
Юношеская Лига УЕФА 2018/2019, 6 тур 1 X 2
13:00 сегодня Логотип футбольный клуб Шахтёр (до 19) (Донецк)Шахтёр (до 19) -:- Логотип футбольный клуб Лион (до 19)Лион (до 19) - - -
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18:00 сегодня Логотип футбольный клуб Манчестер Сити (до 19)Манчестер Сити (до 19) -:- Логотип футбольный клуб Хоффенхайм (до 19) (Зинсхайм)Хоффенхайм (до 19) - - -
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«Барселона» – «Тоттенхэм»: Видеопрогноз от экспертов

вчера, 08:36

БАРСЕЛОНА

Для «Барселоны» предстоящий матч с «Тоттенхэмом» уже не имеет никакого турнирного значения. Каталонский клуб уже гарантировал себе первое место в квартете и выход в плей-офф Лиги Чемпионов. В пяти турах «сине-гранатовые» набрали 13 очков и оторвались от ближайших преследователей на шесть пунктов.

В последнем туре Примеры подопечные Эрнесто Вальверде разгромили в каталонском дерби «Эспаньол» (4:0). Эта победа стала для команды уже четвертой кряду. В целом же в нынешнем сезоне «сине-гранатовые» за 23 официальных поединка уступили только дважды. И лишь в одном матче проиграли дома «Бетису» (3:4). В тоже время в 11 поединках на родной арене «Барселона» одержала восемь побед.

Травмированы в составе «Барселоны» Серхи Роберто, Малком Филипе и Рафинья Алькантара. Под вопросом Самуэль Умтити.

 

ТОТТЕНХЭМ

У «Тоттенхэма» ситуация в группе намного сложнее. Несмотря на то, что английский клуб сейчас занимает второе место, только победа точно гарантирует «шпорам» выход  в плей-офф. У подопечных Маурисио Почеттино в активе семь очков. Столько же набрал «Интер», который в заключительном туре принимает ПСВ, и вряд ли упустит победу.

В последнем туре АПЛ «Тоттенхэм» в субботу обыграл «Лестер» со счетом 2:0. Эта победа стала для «шпор» уже восьмой в девяти последних официальных матчах. На выезде лондонский клуб выиграл семь из девяти последних матчей, по разу проиграв и сыграв вничью. Надо сказать, что «Тоттенхэм» в каждом из 13 гостевых матчей в нынешнем сезоне, в девяти из них не менее двух голов.

Точно не сыграют в матче Давинсон Санчес, Мусса Дембеле и Винсент Янссен. Под вопросом Киран Триппьер, Серж Орье, Эрик Ламела и Виктор Ваньяма.

 

СТАТИСТИКА И ЛИЧНЫЕ ВСТРЕЧИ

  • В семи последних домашних матчах в Лиге Чемпионов «Барселона» не проиграла.
  • В восьми последних гостевых матчах в ЛЧ «Тоттенхэм» выиграл дважды и четыре раза сыграл вничью.
  • В нынешнем сезоне «Барселона» выиграла дома 8 из 11 матчей.
  • «Тоттенхэм» побеждал в гостях в 7 из 9 гостевых матчах нынешнего сезона.
  • Соперники за всю историю сыграли три матча. Два из них завершилось вничью – 1:1 и 2:2, а еще в одном победила «Барселона» - 4:2.

 

Прогноз

Несмотря на статистику, считаем, что в этом матче «Тоттенхэм» вполне может не проиграть. Лондонский клуб находится сейчас на хорошем ходу. На выезде в нынешнем сезоне проиграл всего однажды. К тому же не последнюю роль играет и мотивация, которая у гостей будет запредельной. В тоже время, обе команды радуют в последнее время хорошей результативностью. Поэтому вполне можно ждать голов с обеих сторон.

Наш прогноз – победа Тоттенхэма или ничья за 1.81 в БК 1хСтавка

Второй прогноз – обе команды забьют по 2 и больше голов за 3.76 в БК 1хСтавка

Источник: www.vseprosport.ru

 

vseprosport
АВТОР
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Источник: Soccer.Ru
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