«Барселона» – «Тоттенхэм»: Видеопрогноз от экспертов

вчера, 08:36

БАРСЕЛОНА

Для «Барселоны» предстоящий матч с «Тоттенхэмом» уже не имеет никакого турнирного значения. Каталонский клуб уже гарантировал себе первое место в квартете и выход в плей-офф Лиги Чемпионов. В пяти турах «сине-гранатовые» набрали 13 очков и оторвались от ближайших преследователей на шесть пунктов.

В последнем туре Примеры подопечные Эрнесто Вальверде разгромили в каталонском дерби «Эспаньол» (4:0). Эта победа стала для команды уже четвертой кряду. В целом же в нынешнем сезоне «сине-гранатовые» за 23 официальных поединка уступили только дважды. И лишь в одном матче проиграли дома «Бетису» (3:4). В тоже время в 11 поединках на родной арене «Барселона» одержала восемь побед.

Травмированы в составе «Барселоны» Серхи Роберто, Малком Филипе и Рафинья Алькантара. Под вопросом Самуэль Умтити.

ТОТТЕНХЭМ

У «Тоттенхэма» ситуация в группе намного сложнее. Несмотря на то, что английский клуб сейчас занимает второе место, только победа точно гарантирует «шпорам» выход в плей-офф. У подопечных Маурисио Почеттино в активе семь очков. Столько же набрал «Интер», который в заключительном туре принимает ПСВ , и вряд ли упустит победу.

В последнем туре АПЛ «Тоттенхэм» в субботу обыграл «Лестер» со счетом 2:0. Эта победа стала для «шпор» уже восьмой в девяти последних официальных матчах. На выезде лондонский клуб выиграл семь из девяти последних матчей, по разу проиграв и сыграв вничью. Надо сказать, что «Тоттенхэм» в каждом из 13 гостевых матчей в нынешнем сезоне, в девяти из них не менее двух голов.

Точно не сыграют в матче Давинсон Санчес, Мусса Дембеле и Винсент Янссен. Под вопросом Киран Триппьер, Серж Орье, Эрик Ламела и Виктор Ваньяма.

СТАТИСТИКА И ЛИЧНЫЕ ВСТРЕЧИ

В семи последних домашних матчах в Лиге Чемпионов «Барселона» не проиграла.

В восьми последних гостевых матчах в ЛЧ «Тоттенхэм» выиграл дважды и четыре раза сыграл вничью.

«Тоттенхэм» выиграл дважды и четыре раза сыграл вничью. В нынешнем сезоне «Барселона» выиграла дома 8 из 11 матчей.

«Тоттенхэм» побеждал в гостях в 7 из 9 гостевых матчах нынешнего сезона.

Соперники за всю историю сыграли три матча. Два из них завершилось вничью – 1:1 и 2:2, а еще в одном победила «Барселона» - 4:2.

Прогноз

Несмотря на статистику, считаем, что в этом матче «Тоттенхэм» вполне может не проиграть. Лондонский клуб находится сейчас на хорошем ходу. На выезде в нынешнем сезоне проиграл всего однажды. К тому же не последнюю роль играет и мотивация, которая у гостей будет запредельной. В тоже время, обе команды радуют в последнее время хорошей результативностью. Поэтому вполне можно ждать голов с обеих сторон.

Наш прогноз – победа Тоттенхэма или ничья за 1.81 в БК 1хСтавка

Второй прогноз – обе команды забьют по 2 и больше голов за 3.76 в БК 1хСтавка

Источник: www.vseprosport.ru