«Ливерпуль» – «Наполи»: Видеопрогноз от экспертов

вчера, 08:40

ЛИВЕРПУЛЬ

«Ливерпуль», будучи вторым клубом прошлогодней Лиги Чемпионов, как-то легкомысленно отнесся к выступлениям на групповом этапе текущего турнира. Правда, начало сезона было фееричным. Трудовая победа над ПСЖ на «Энфилде» со счетом 3:2 и решающий гол Роберто Фирмино в компенсированное время.

Далее «красные» пропустили под занавес встречи на «Сан-Паоло» и ничем не ответили сопернику. Сдвоенные поединки с «Црвеной Звездой» дали противоречивые результаты: в Ливерпуле 4:0 и 2:0 в Белграде. Захватывающая ответная игра в Париже завершилась в пользу французов (2:1). Джейс Милнер сократил отставание гол «раздевалку» с одиннадцатиметровой отметки.

Команда Юргена Клоппа, не имея ничьих, занимает третье место в квартете С. В ее активе шесть очков. В первенстве Английской Премьер-Лиги «Ливер» воспользовался осечкой «МанСити» и возглавил британский караван. Он выиграл в пяти последних матчах и суммарно набрал 42 балла. В составе хозяев не будет Нэтениэла Клайна, Джо Гомеса и Алекса Охслейд-Чемберлена.

НАПОЛИ

«Наполи» не имеет отметок в графе «поражения». Итальянский вице-чемпион одержал две победы и трижды сыграл вничью. «Партенопеи» досадным образом потеряли два пункта в Белграде, что может дорого им обойтись при финальном подсчете очков. Обе встречи с ПСЖ также завершились вничью: в Париже 2:2 и в Неаполе 1:1.

Главным достижением команды Карло Анчелотти можно считать минимальный выигрыш у «Ливерпуля» на «Сан-Паоло». Еще один успешный поединок прошел на том же стадионе. Хозяева поквитались с сербами 3:1.

В Серии А хозяева на обособленной второй позиции. Они на восемь баллов отстают от первого «Ювентуса» и на шесть опережают третий «Интер». В декабре неаполитанцы обыграли «Аталанту» и «Фрозиноне», 2:1 и 4:0, соответственно. В Ливерпуле от вторых не сыграют Влад Кирикеш и Симоне Верди.

СТАТИСТИКА И ЛИЧНЫЕ ВСТРЕЧИ

«Ливерпуль» выиграл оба домашних матча ЛЧ .

. «Наполи» еще не проигрывал в ЛЧ -2018/19.

-2018/19. Обе гостевые встречи «Наполи» завершились вничью.

В личной встрече первого круга был зафиксирован счет 1:0

Прогноз

«Ливерпуль» - фаворит «битвы за жизнь». К этой встрече команда Юргена Клоппа, как лидер АПЛ , подойдет на эмоциональном подъеме. Однако, не каждая победа пойдет на пользу «красным». Выигрыш должен быть реально крупным. Минимальное поражение устроит Карло Анчелотти. Не исключаем, что итальянцы уступят, но без разгромной разницы.

Прогнозируем выигрыш первых с коэффициентом 1.66 в БК 1хСтавка. Там же размещаем ставку на П1 с тоталом меньше 4,5 за 2.18

Источник: www.vseprosport.ru