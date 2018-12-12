«Шахтер» Донецк – «Лион»: Видеопрогноз от экспертов

вчера, 13:24

ШАХТЕР ДОНЕЦК

Несмотря на разгромные поражения от «Манчестер Сити» и неудачи в других матчах, «Шахтер» все-таки сохранил шансы на выход в следующий раунд. «Горнякам» в этом очень помог поединок с «Хоффенхаймом» в Германии. Победа в увлекательном матче со счетом 3:2 позволила команде Паулу Фонсеки сократить отставание от «Лиона», который с немцами дважды сыграл вничью. Теперь «Шахтеру» будет достаточно обыграть французов в домашнем поединке, чтобы выйти в следующий раунд.

В этом розыгрыше турнира «горняки» дважды уступили «Манчестер Сити» (0:3) и (0:6), с трудом отыгрались в домашнем поединке с «Хоффенхаймом» (2:2), сумели зацепиться за ничью в Лионе (2:2), и вот победили немцев в выездном матче (3:2).

Помочь «Шахтеру» в этом решающем поединке не смогут Ярослав Ракицкий и Фернандо Педро. Также под вопросом на эту встречу Дентиньо.

ЛИОН

«Лион» в этом розыгрыше неплохо сыграл против «Манчестер Сити». Команда Бруно Женезио обыграла «горожан» в гостях (2:1), а потом добилась с ними дома ничьей (2:2). Однако во встречах с другими коллективами успехи «Лиона» неоднозначны. Ни «Шахтер», ни «Хоффенхайм» «аристократы» переиграть дома не сумели, сыграв с обеими командами вничью (2:2). На выезде одолеть немцев «Лиону» тоже не удалось, матч завершился боевыми (3:3). Вот поэтому «Лион», несмотря на успехи в матчах с главным фаворитом группы, все еще может не пройти в плей-офф.

В Лиге 1 «Лион» идет четвертым, и в минувшие выходные «ткачи» проиграли на выезде «Ренну» (0:2). Хотя это поражение является единственным для французов за десять последних матчей.

Потери у «Лиона» тоже есть. Это основной бомбардир клуба в ЛЧ Максвел Корне. Кроме него под вопросом участие Папе Шейха Диопа и Тангая Ндомбеле.

СТАТИСТИКА И ЛИЧНЫЕ ВСТРЕЧИ

Беспроигрышная серия «Шахтера» равна пяти матчам.

В Лиге Чемпионов «Шахтер» выиграл только один из шести последних поединков.

Дома у «горняков» в ЛЧ пять побед в семи предыдущих встречах.

пять побед в семи предыдущих встречах. «Лион» проиграл только один из десяти минувших матчей.

Беспроигрышная серия «Лиона» в Лиге Чемпионов достигла уже восьми поединков.

Во всех пяти последних матчах «ткачей» в ЛЧ сыграла ставка «тотал больше 2,5».

Прогноз

Несмотря на успешные результаты «Лиона» в матчах с «Манчестер Сити», «Шахтер» перед этой встречей выглядит более опытным коллективом. «Горняки» из года в год принимают участие в ЛЧ , а в прошлом сезоне дошли до 1/8 финала, вылетев от «Ромы». Кроме того, хотя играть «Шахтер» будет в Киеве, поддержка у донецкого клуба обещает быть отличной.

Наш прогноз – победа Шахтера с форой (0) за 1.73 в БК 1хСтавка

Источник: www.vseprosport.ru