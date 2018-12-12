«Шахтер» Донецк – «Лион»: Видеопрогноз от экспертов

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Аргентина. Примера Б Насьональ 2018/2019, 5 тур 1 X 2
02:05 Закончился первый тайм Логотип футбольный клуб Дефенсорез де Бельграно (Буэнос-Айрес)Дефенсорез де Бельграно 0:0 Логотип футбольный клуб Темперлей (Тампрелей)Темперлей - - -
Катар. Старс-Лига 2018/2019, 16 тур 1 X 2
03:00 Матч перенесен Логотип футбольный клуб Аль-РайянАль-Райян -:- Логотип футбольный клуб Аль-Араби (Доха)Аль-Араби - - -
03:00 Матч перенесен Логотип футбольный клуб Катар СК (Доха)Катар СК -:- Логотип футбольный клуб Аль-Шахания (Доха)Аль-Шахания - - -
03:00 Матч перенесен Логотип футбольный клуб Умм-СалальУмм-Салаль -:- Логотип футбольный клуб Аль-Гарафа (Доха)Аль-Гарафа - - -
Копа Судамерикана 2018, Финал 1 X 2
02:45 14’ Логотип футбольный клуб Атлетико П (Куритиба)Атлетико П 0:0 Логотип футбольный клуб ЖуниорЖуниор - - -
Лига Европы 2018/2019, 6 тур 1 X 2
20:55 сегодня  Марсель -:-  Аполлон 1.45 5 5.8
20:55 сегодня  Акхисар Бел -:-  Стандард - - -
20:55 сегодня  Севилья -:-  Краснодар 1.37 5.1 7.5
20:55 сегодня  Види -:-  Челси - - -
20:55 сегодня  ПАОК -:-  БАТЭ 1.65 3.7 5.5
20:55 сегодня  Рапид В -:-  Рейнджерс - - -
20:55 сегодня  Вильярреал -:-  Спартак М 1.51 4.3 6
20:55 сегодня  Генк -:-  Сарпсборг 08 1.3 5.3 9.6
20:55 сегодня  Бешикташ -:-  Мальме 1.57 4 5.8
20:55 сегодня  Динамо К -:-  Яблонец 1.57 3.9 6
20:55 сегодня  Ренн -:-  Астана 1.6 3.9 5.55
20:55 сегодня  Лацио -:-  Айнтрахт Ф 2.1 3.6 3.3
23:00 сегодня  Дюделанж -:-  Бетис 8.3 5.3 1.33
23:00 сегодня  Лудогорец -:-  Цюрих 2.05 3.45 3.5
23:00 сегодня  АЕК -:-  Байер 4.05 3.7 1.85
23:00 сегодня  Арсенал -:-  Карабах - - -
23:00 сегодня  Спортинг -:-  Ворскла 1.28 5.6 10
23:00 сегодня  Динамо Зб -:-  Андерлехт 1.6 4.2 5.2
23:00 сегодня  Спартак Тр -:-  Фенербахче 3.1 3.4 2.25
23:00 сегодня  Славия П -:-  Зенит 1.7 3.6 5.3
23:00 сегодня  Копенгаген -:-  Бордо - - -
23:00 сегодня  Селтик -:-  Зальцбург 2.45 3.25 2.9
23:00 сегодня  Олимпиакос -:-  Милан 2.75 3.15 2.65
23:00 сегодня  РБ Лейпциг -:-  Русенборг - - -
Товарищеские матчи. Сборные 2018 1 X 2
03:00 сегодня  Оман -:-  Таджикистан - - -
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«Шахтер» Донецк – «Лион»: Видеопрогноз от экспертов

вчера, 13:24

ШАХТЕР ДОНЕЦК

Несмотря на разгромные поражения от «Манчестер Сити» и неудачи в других матчах, «Шахтер» все-таки сохранил шансы на выход в следующий раунд. «Горнякам» в этом очень помог поединок с «Хоффенхаймом» в Германии. Победа в увлекательном матче со счетом 3:2 позволила команде Паулу Фонсеки сократить отставание от «Лиона», который с немцами дважды сыграл вничью. Теперь «Шахтеру» будет достаточно обыграть французов в домашнем поединке, чтобы выйти в следующий раунд.

В этом розыгрыше турнира «горняки» дважды уступили «Манчестер Сити» (0:3) и (0:6), с трудом отыгрались в домашнем поединке с «Хоффенхаймом» (2:2), сумели зацепиться за ничью в Лионе (2:2), и вот победили немцев в выездном матче (3:2).

Помочь «Шахтеру» в этом решающем поединке не смогут Ярослав Ракицкий и Фернандо Педро. Также под вопросом на эту встречу Дентиньо.

 

ЛИОН

«Лион» в этом розыгрыше неплохо сыграл против «Манчестер Сити». Команда Бруно Женезио обыграла «горожан» в гостях (2:1), а потом добилась с ними дома ничьей (2:2). Однако во встречах с другими коллективами успехи «Лиона» неоднозначны. Ни «Шахтер», ни «Хоффенхайм» «аристократы» переиграть дома не сумели, сыграв с обеими командами вничью (2:2). На выезде одолеть немцев «Лиону» тоже не удалось, матч завершился боевыми (3:3). Вот поэтому «Лион», несмотря на успехи в матчах с главным фаворитом группы, все еще может не пройти в плей-офф.

В Лиге 1 «Лион» идет четвертым, и в минувшие выходные «ткачи» проиграли на выезде «Ренну» (0:2). Хотя это поражение является единственным для французов за десять последних матчей.

Потери у «Лиона» тоже есть. Это основной бомбардир клуба в ЛЧ Максвел Корне. Кроме него под вопросом участие Папе Шейха Диопа и Тангая Ндомбеле.

 

СТАТИСТИКА И ЛИЧНЫЕ ВСТРЕЧИ

  • Беспроигрышная серия «Шахтера» равна пяти матчам.
  • В Лиге Чемпионов «Шахтер» выиграл только один из шести последних поединков.
  • Дома у «горняков» в ЛЧ пять побед в семи предыдущих встречах.
  • «Лион» проиграл только один из десяти минувших матчей.
  • Беспроигрышная серия «Лиона» в Лиге Чемпионов достигла уже восьми поединков.
  • Во всех пяти последних матчах «ткачей» в ЛЧ сыграла ставка «тотал больше 2,5».

 

Прогноз

Несмотря на успешные результаты «Лиона» в матчах с «Манчестер Сити», «Шахтер» перед этой встречей выглядит более опытным коллективом. «Горняки» из года в год принимают участие в ЛЧ, а в прошлом сезоне дошли до 1/8 финала, вылетев от «Ромы». Кроме того, хотя играть «Шахтер» будет в Киеве, поддержка у донецкого клуба обещает быть отличной.

Наш прогноз – победа Шахтера с форой (0) за 1.73 в БК 1хСтавка

Источник: www.vseprosport.ru

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Источник: Soccer.Ru
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