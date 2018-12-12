«Реал» - ЦСКА: Видеопрогноз от экспертов

вчера, 13:28

РЕАЛ МАДРИД

«Реал» сейчас переживает не самые лучшие времена – после ухода Криштиану Роналду и Зинедина Зидана «сливочные» так и не пришли в себя, хотя на дворе уже декабрь. В испанской Примере команда Сантьяго Солари идет на четвертом месте и уступает лидеру «Барселоне» пять баллов. В прошлом туре «королевский» клуб совсем не по-королевски обыграл аутсайдера «Уэску» в гостях со счетом 1:0, в конце встречи отбиваясь от атак хозяйской кманды.

В Лиге Чемпионов дела у «Реала» складываются более удачно – клуб уже гарантировал себе первое место и особой мотивации на поединок с ЦСКА не имеет. Добыта путевка в плей-офф была в прошлом туре – в Риме мадридский клуб уверенно по счету, но не по игре, обыграл «Рому» со счетом 2:0, забив дважды во втором тайме.

ЦСКА

ЦСКА после слабого старта в Премьер-Лиге собрался и заиграл более качественно, уйдя на зимний перерыв на третьей строчке в таблице. Второму «Краснодару» «армейцы» уступают три балла, от лидера «Зенита» отстают на четыре очка. В прошлом туре ЦСКА едва не подарил сопернику очки – к 15-й минуте команда Виктора Гончаренко вела со счетом 2:0, но во втором тайме позволила «Енисею» один гол отыграть, а затем привезла пенальти в свои ворота, который гости реализовать не смогли.

В прошлом туре Лиги Чемпионов ЦСКА неожиданно уступил дома чешской «Виктории» со счетом 1:2, серьезно усугубив свое турнирное положение. После этой неудачи «армейцы» оказались на четвертой строчке в таблице с четырьмя очками, теперь в последнем туре им необходимо взять больше очков, чем «Виктории», чтобы оказаться в плей-офф Лиги Европы.

СТАТИСТИКА И ЛИЧНЫЕ ВСТРЕЧИ

«Реал» трижды играл с ЦСКА и только в одном из этих поединков смог не пропустить

и только в одном из этих поединков смог не пропустить Только в одном из предыдущих пяти матчей Лиги Чемпионов «Реал» не забивал

ЦСКА провел в нынешней Лиге Чемпионов пять матчей и только в одном из них не забивал

Прогноз

«Реал» находится сейчас не в самой лучшей форме – команда Солари имеет сложности даже с такими соперниками, как «Уэска», что отражается и на ее турнирном положении. В предстоящей встрече «сливочные» уже не имеют мотивации, однако вряд ли стоит рассчитывать на то, что на родном «Сантьяго Бернабеу» они подарят очки «армейцам».

Тем не менее, шансы у ЦСКА есть – «Реал» крайне ненадежен в обороне, подловить его на контратаке россияне вполне способны. Однако, проблемой для гостей может стать атака «Реала», которая, несмотря на кризис, по-прежнему эффективна. Обе команды будут стремиться к трем очкам, будут много атаковать, поэтому есть смысл рассчитывать в этом матче на голы.

Мы считаем, что голы в матче будут. Прогноз – обе забьют. В 1хСтавке такой исход предлагается с коэффициентом 1.90

Источник: www.vseprosport.ru