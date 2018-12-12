«Реал» - ЦСКА: Видеопрогноз от экспертов

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Аргентина. Примера Б Насьональ 2018/2019, 5 тур 1 X 2
02:05 Закончился первый тайм Логотип футбольный клуб Дефенсорез де Бельграно (Буэнос-Айрес)Дефенсорез де Бельграно 0:0 Логотип футбольный клуб Темперлей (Тампрелей)Темперлей - - -
Катар. Старс-Лига 2018/2019, 16 тур 1 X 2
03:00 Матч перенесен Логотип футбольный клуб Аль-РайянАль-Райян -:- Логотип футбольный клуб Аль-Араби (Доха)Аль-Араби - - -
03:00 Матч перенесен Логотип футбольный клуб Катар СК (Доха)Катар СК -:- Логотип футбольный клуб Аль-Шахания (Доха)Аль-Шахания - - -
03:00 Матч перенесен Логотип футбольный клуб Умм-СалальУмм-Салаль -:- Логотип футбольный клуб Аль-Гарафа (Доха)Аль-Гарафа - - -
Копа Судамерикана 2018, Финал 1 X 2
02:45 14’ Логотип футбольный клуб Атлетико П (Куритиба)Атлетико П 0:0 Логотип футбольный клуб ЖуниорЖуниор - - -
Лига Европы 2018/2019, 6 тур 1 X 2
20:55 сегодня  Марсель -:-  Аполлон 1.45 5 5.8
20:55 сегодня  Акхисар Бел -:-  Стандард - - -
20:55 сегодня  Севилья -:-  Краснодар 1.37 5.1 7.5
20:55 сегодня  Види -:-  Челси - - -
20:55 сегодня  ПАОК -:-  БАТЭ 1.65 3.7 5.5
20:55 сегодня  Рапид В -:-  Рейнджерс - - -
20:55 сегодня  Вильярреал -:-  Спартак М 1.51 4.3 6
20:55 сегодня  Генк -:-  Сарпсборг 08 1.3 5.3 9.6
20:55 сегодня  Бешикташ -:-  Мальме 1.57 4 5.8
20:55 сегодня  Динамо К -:-  Яблонец 1.57 3.9 6
20:55 сегодня  Ренн -:-  Астана 1.6 3.9 5.55
20:55 сегодня  Лацио -:-  Айнтрахт Ф 2.1 3.6 3.3
23:00 сегодня  Лудогорец -:-  Цюрих 2.05 3.45 3.5
23:00 сегодня  Дюделанж -:-  Бетис 8.3 5.3 1.33
23:00 сегодня  АЕК -:-  Байер 4.05 3.7 1.85
23:00 сегодня  Арсенал -:-  Карабах - - -
23:00 сегодня  Спортинг -:-  Ворскла 1.28 5.6 10
23:00 сегодня  Динамо Зб -:-  Андерлехт 1.6 4.2 5.2
23:00 сегодня  Спартак Тр -:-  Фенербахче 3.1 3.4 2.25
23:00 сегодня  Славия П -:-  Зенит 1.7 3.6 5.3
23:00 сегодня  Копенгаген -:-  Бордо - - -
23:00 сегодня  Селтик -:-  Зальцбург 2.45 3.25 2.9
23:00 сегодня  РБ Лейпциг -:-  Русенборг - - -
23:00 сегодня  Олимпиакос -:-  Милан 2.75 3.15 2.65
Товарищеские матчи. Сборные 2018 1 X 2
03:00 сегодня  Оман -:-  Таджикистан - - -
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«Реал» - ЦСКА: Видеопрогноз от экспертов

вчера, 13:28

РЕАЛ МАДРИД

«Реал» сейчас переживает не самые лучшие времена – после ухода Криштиану Роналду и Зинедина Зидана «сливочные» так и не пришли в себя, хотя на дворе уже декабрь. В испанской Примере команда Сантьяго Солари идет на четвертом месте и уступает лидеру «Барселоне» пять баллов. В прошлом туре «королевский» клуб совсем не по-королевски обыграл аутсайдера «Уэску» в гостях со счетом 1:0, в конце встречи отбиваясь от атак хозяйской кманды.

В Лиге Чемпионов дела у «Реала» складываются более удачно – клуб уже гарантировал себе первое место и особой мотивации на поединок с ЦСКА не имеет. Добыта путевка в плей-офф была в прошлом туре – в Риме мадридский клуб уверенно по счету, но не по игре, обыграл «Рому» со счетом 2:0, забив дважды во втором тайме.

 

ЦСКА

ЦСКА после слабого старта в Премьер-Лиге собрался и заиграл более качественно, уйдя на зимний перерыв на третьей строчке в таблице. Второму «Краснодару» «армейцы» уступают три балла, от лидера «Зенита» отстают на четыре очка. В прошлом туре ЦСКА едва не подарил сопернику очки – к 15-й минуте команда Виктора Гончаренко вела со счетом 2:0, но во втором тайме позволила «Енисею» один гол отыграть, а затем привезла пенальти в свои ворота, который гости реализовать не смогли.

В прошлом туре Лиги Чемпионов ЦСКА неожиданно уступил дома чешской «Виктории» со счетом 1:2, серьезно усугубив свое турнирное положение. После этой неудачи «армейцы» оказались на четвертой строчке в таблице с четырьмя очками, теперь в последнем туре им необходимо взять больше очков, чем «Виктории», чтобы оказаться в плей-офф Лиги Европы.

 

СТАТИСТИКА И ЛИЧНЫЕ ВСТРЕЧИ

  • «Реал» трижды играл с ЦСКА и только в одном из этих поединков смог не пропустить
  • Только в одном из предыдущих пяти матчей Лиги Чемпионов «Реал» не забивал
  • ЦСКА провел в нынешней Лиге Чемпионов пять матчей и только в одном из них не забивал

 

Прогноз

«Реал» находится сейчас не в самой лучшей форме – команда Солари имеет сложности даже с такими соперниками, как «Уэска», что отражается и на ее турнирном положении. В предстоящей встрече «сливочные» уже не имеют мотивации, однако вряд ли стоит рассчитывать на то, что на родном «Сантьяго Бернабеу» они подарят очки «армейцам».

Тем не менее, шансы у ЦСКА есть – «Реал» крайне ненадежен в обороне, подловить его на контратаке россияне вполне способны. Однако, проблемой для гостей может стать атака «Реала», которая, несмотря на кризис, по-прежнему эффективна. Обе команды будут стремиться к трем очкам, будут много атаковать, поэтому есть смысл рассчитывать в этом матче на голы.

Мы считаем, что голы в матче будут. Прогноз – обе забьют. В 1хСтавке такой исход предлагается с коэффициентом 1.90

Источник: www.vseprosport.ru

vseprosport
АВТОР
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Источник: Soccer.Ru
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борька
борька
   157 / 962
вчера в 15:27
Труба Реалу!
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